с чего всё началось

Я думаю, в ближайшее время. Скорее всего, его правительство внесет. Я думаю, что внесут в феврале. В январе, наверное, не успеют.

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

Космос Спутник TESS помогает датировать древнее столкновение с нашей Галактикой Одиночная яркая звезда, расположенная на небе в направлении созвездия Индеец и наблюдаемая из Южного полушария, позволила получить новые сведения о древнем столкновении между нашей Галактикой и другой, меньшей по размерам галактикой под названием Гея-Энцелад, в ранний период истории эволюции Млечного пути.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Политика Путин попросил Кудрина заняться контролем нацпроектов Президент России Владимир Путин попросил главу Счетной палаты (СП) Алексея Кудрина заняться контролем над нацпроектами.

Экономика Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3 процента.

Авто Chevrolet Corvette в третий раз стал лучшим автомобилем года в США «Корвет», обогнавший по баллам Toyota Supra и Hyundai Sonata, стал обладателем титула автомобиля года в третий раз в своей истории — ранее модель становилась победителем в 1998 и 2014 годах.

Технологии Microsoft прекратила поддержку ОС Windows 7 Компания Microsoft официально прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Начиная с 14 января 2020 года использование этой ОС будет небезопасным, так как компьютеры не будут получать защиту от актуальных киберугроз.

Происшествия Садальский пошутил про выпавшую из окна модель Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.

Экономика Россиянам стали чаще отказывать в кредитах Банки стали чаще отказывать россиянам в выдаче новых кредитов — доля одобренных ссуд в 2019 году стала минимальной за последние два года, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Гаджеты Qualcomm развязала ценовую войну, производители смартфонов отказываются от платформ MediaTek Хорошая сама по себе платформа MediaTek Dimensity 1000 стала первой жертвой ценовой войны, развязанной Qualcomm Обычно снижение стоимости однокристальных систем начинается через 3-6 месяцев с момента их производства и начала отгрузок, это позволяет производителям смартфонов снижать стоимость как уже имеющихся в продаже, так и новых моделей.

Происшествия Испанский журналист погиб в Москве Испанский журналист Антонио Мануэль Санчес выпал из окна квартиры в Москве и умер от полученных травм, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.