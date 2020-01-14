с чего всё началось

Я думаю, в ближайшее время. Скорее всего, его правительство внесет. Я думаю, что внесут в феврале. В январе, наверное, не успеют.

Минфин в марте хочет внести в правительство законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы.

Минфин собирается внести в правительство законопроект о новых пенсиях

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Экономика Глава Минтруда оценил расходы на увеличение материнского капитала Глава Минтруда Максим Топилин оценил расходы на увеличение материнского капитала в связи с предложением президента России Владимира Путина, озвученным в послании Федеральному собранию.

Общество Путин завершил послание Федеральному собранию Президент России Владимир Путин завершил послание Федеральному собранию. Оно продлилось чуть больше часа.

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