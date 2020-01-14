с чего всё началось

Я думаю, в ближайшее время. Скорее всего, его правительство внесет. Я думаю, что внесут в феврале. В январе, наверное, не успеют.

Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf). Это означает, что правительство не запланировало его внесение в Госдуму в 2020 году.

Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год

Энергетика Казахстан ответил Белоруссии по поводу поставок нефти Ранее, 14 января, вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что Минск не считает целесообразным переплачивать российским компаниям за нефть и Белоруссия направила предложения по поставкам в несколько других государств.

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