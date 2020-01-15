Экономика
РБКПравительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf). Это означает, что правительство не запланировало его внесение в Госдуму в 2020 году.
Читать в источнике
Оценить514
с чего всё началось
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).РБК13 января в 16:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Какие сюрпризы правительство успело подготовить для пенсионеров до отставки
Московский Комсомолец12:34
Минфин может в марте внести в Госдуму законопроект о новой системе пенсионных накоплений
Эхо Москвы14 января в 14:01
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 20:21, Ашберн
Финансы
Эксперт объяснил свои слова о росте курса доллара до 200 рублей
Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
Экономика
Латвийская железная дорога сократит полторы тысячи сотрудников
Латвийская железная дорога (LDz) в этом году планирует сократить 1500 сотрудников.
Кино
Продюсер «Не время умирать»: Джеймс Бонд может быть только мужчиной
Политика
Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
Шоу-бизнес
Елена Воробей сломала руку на своем концерте в Ногинске
Елена Воробей рассказала подписчикам Instagram-аккаунта, как она на собственном концерте в Ногинске сломала руку.
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
Отмечается, что российские истребители три раза за неделю поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.
Армия и оружие
Пентагон возобновит прерванную подготовку саудовских курсантов
Минобороны США в скором времени возобновит оперативную подготовку курсантов из Саудовской Аравии, приостановленную после стрельбы на авиабазе ВМС США во Флориде 6 декабря 2019 года, которую устроил саудовский подданный.
Политика
Раскрыты возможные планы Медведева после отставки
Возможные планы бывшего главы правительства раскрыли источники газеты «Коммерсантъ».
Политика
Источник рассказал о резиденции Медведева в новой должности
Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, возглавлявший правительство РФ, вправе оставить за собой резиденцию, в которой проживал ранее, или выбрать другую из перечня госдач, рассказал РИА Новости информированный источник.
Политика
На Украине попросили разблокировать российские интернет-ресурсы
Петиция о возобновлении работы всех ранее запрещенных на Украине российских интернет-ресурсов зарегистрирована на сайте украинского президента Владимира Зеленского в четверг, 16 января.
Политика
В Минпросвещения прокомментировали критику Госдумы
Критика, прозвучавшая в адрес министерства просвещения на встречах депутатов Госдумы с кандидатом на должность премьера Михаилом Мишустиным, говорит о том, что повестка ведомства актуальна, считает первый заместитель главы Минпросвещения Павел Зенькович.
Политика
Путин включил Мишустина в состав Совета Безопасности РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о включении премьер-министра Михаила Мишустина в состав Совета Безопасности РФ в качестве постоянного члена.
Политика
Мишустин выступил против отмены изменений пенсионной системы
Кандидат на пост премьер-министра, глава ФНС Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции КПРФ выступил против отмены принятых ранее изменений пенсионной системы.
Технологии
Microsoft перестала поддерживать Windows 7
По предварительным оценкам Windows 7 установлена на порядка 400 млн компьютерах, и их пользователям разработчики посоветовали сменить компьютер или по возможности установить Windows 10, но последнее не рекомендуется в связи с вероятностью некорректной работы некоторых компонентов и драйверов.
Шоу-бизнес
Дунаевский разводится с седьмой женой
Композитор Максим Дунаевский в программе «Судьба человека» заявил, что разводится со своей седьмой женой Мариной Рождественской, с которой прожил вместе 20 лет.
Общество
В Москве побит температурный рекорд 95-летней давности
Температура воздуха на метеостанции ВДНХ в Москве к вечеру 16 января поднялась до максимальных плюс 3,2 градуса, что стало рекордным значением для этой даты за 140-летнюю историю метеонаблюдений в столице.
Наука
Моделирование показало, как Германия могла победить в битве за Британию
Моделирование показало, что если бы немцы начали кампанию раньше и сосредоточились бы на бомбардировках аэродромов, то могли бы добиться воздушного превосходства, которое дало бы им возможность осуществить наземное вторжение.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Здоровье
В Китае умер еще один человек, заболевший новым типом коронавируса
В городе Ухань китайской провинции Хубэй, где зарегистрирован новый тип коронавируса, умер уже второй скончавшийся от него, следует из сообщения городского комитета по вопросам здравоохранения.
Кино
Глава HBO рассказал о выходе приквела «Игры престолов»
Премьера приквела сериала "Игра престолов" под названием "Дом Дракона" ("House of the Dragon") состоится не раньше, чем через два года.
Происшествия
Пропавшую 10-летнюю россиянку нашли в клетке
Десятилетнюю жительницу города Карасук Новосибирской области, пропавшую два дня назад, нашли в клетке в подвале одного из общежитий.
Шоу-бизнес
Актриса из «Моей прекрасной няни» Екатерина Дубакина рассказала о работе с Анастасией Заворотнюк
Екатерина Дубакина рассказала журналистам о совместной работе с Анастасией Заворотнюк.
Здоровье
Малышева назвала самый безопасный тип рака
Космос
В австралийском метеорите найдена пылинка возрастом 7 млрд лет
Пылинка возрастом около семи миллиардов лет обнаружена в австралийском метеорите, об этом сообщает издание Science Alert.
Интернет
Эксперты DeviceLock назвали самые популярные пароли в 2019 году
Как и в 2018 году, в 2019-м самыми популярными в мире паролями стали 123456 и qwerty, а также их комбинаций (например, 1q2w3e).
Армия и оружие
Макрон рассказал о французском спецназе «Ягуар» на Ближнем Востоке
Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о развернутых на Ближнем Востоке для борьбы с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) подразделениях французского спецназа.
Экономика
ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд
Предполагаемым источником погашения задолженности по бридж-кредиту являются средства, которые ВЭБ внесет в уставный капитал совместного предприятия только в ходе второго этапа допэмиссии на 100 млрд руб. (ее параметры зависят от результата экспертизы активов Ротенбергов).
Шоу-бизнес
Дима Билан снова ложится на операцию на ноге
Дима Билан написал, что прошлый год выдался сложным и богатым на события, и отметил, что «честно отработал все, за что поручился».
Авто
«БелДжи» начнет продавать кроссовер Geely SX11 в феврале
Напомним, белорусско-китайское предприятие открыли в 2013 году, сейчас там собирают кроссоверы Geely Atlas, Emgrand X7 New и седан Geely Emgrand 7 New.
Политика
«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США
Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".