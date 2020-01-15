Экономика
РБКПравительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf). Это означает, что правительство не запланировало его внесение в Госдуму в 2020 году.
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Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf).РБК13 января в 16:00
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Какие сюрпризы правительство успело подготовить для пенсионеров до отставки
Московский Комсомолец12:34
Минфин может в марте внести в Госдуму законопроект о новой системе пенсионных накоплений
Эхо Москвы14 января в 14:01
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