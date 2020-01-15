с чего всё началось

Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf). Это означает, что правительство не запланировало его внесение в Госдуму в 2020 году.

Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год

Общество Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика По мнению врача-педиатра Николая Скоробогатова, теоретически 13-летняя девочка могла забеременеть от 10-летнего мальчика, поскольку оба они уже могли войти в репродуктивный возраст, но также отцом ребенка может оказаться кто-то другой, а мальчика просто подставили, отмечает телеканал «360».

Политика Медведев заявил об отставке правительства В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».

Политика Кудрин не получал предложений войти в состав правительства 16 января Госдума поддержала назначение на Мишустина на пост премьера, после этого он заявил, что понимание по вопросу нового состава правительства возникнет в ближайшие дни.

Политика В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.

Финансы Экономист объяснил свои слова о росте доллара до 200 рублей Директор Центра структурных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Алексей Ведев, ранее занимавший пост заместителя министра экономического развития РФ, пояснил свои слова на Гайдаровском форуме о том, что курс доллара может подскочить до 200 рублей.

Политика Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.

Политика Дочки «Газпрома» попросили снять ограничения Газовой директивы ЕС Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые являются дочерними компаниями «Газпрома» и операторами газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», подали заявки в Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) на исключение их из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС, сообщает регулятор.

Происшествия Россиянку арестовали за обвинение футболиста «Милана» в изнасиловании Испанская полиция арестовала российскую модель Луизу Кремлеву за ложное обвинение в изнасиловании в адрес французского защитника «Милана» Тео Эрнандеса.

Экономика ВЭБ и Ротенберг создадут «Нацпроектстрой» с активами на ₽100 млрд Предполагаемым источником погашения задолженности по бридж-кредиту являются средства, которые ВЭБ внесет в уставный капитал совместного предприятия только в ходе второго этапа допэмиссии на 100 млрд руб. (ее параметры зависят от результата экспертизы активов Ротенбергов).

Политика Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономики Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин на заседании фракции «Единая Россия» рассказал о приоритетах в своей работе в случае утверждения в должности (видео обращения есть в Telegram-канале советника спикера Госдумы Анастасии Кашеваровой).