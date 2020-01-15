Экономика

РИА НовостиРИА НовостиПравительство не включило закон о новых пенсиях в план на год

Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующий документ.
Читать в источнике
Комментировать349
Анатолий Аксаков
Я думаю, в ближайшее время. Скорее всего, его правительство внесет. Я думаю, что внесут в феврале. В январе, наверное, не успеют.
— Анатолий Аксаков, российский политикТАСС 13 января в 05:30
с чего всё началось
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf
).
РБК13 января в 16:00

Подробнее о событии

В Минфине раскрыли, когда представят новую пенсионную систему

URA.Ru14 января в 12:03

В правительстве надеются на принятие новой пенсионной схемы весной

Газета.Ruвчера в 10:38

Минфин назвал минимальный взнос в гарантированный пенсионный план

РИА Новостивчера в 06:48

Законопроект о системе пенсионных накоплений внесут в Госдуму в весеннюю сессию

ТАССвчера в 04:09

Минфин может в марте внести в Госдуму законопроект о новой системе пенсионных накоплений

Эхо Москвы14 января в 14:01

Какие сюрпризы правительство успело подготовить для пенсионеров до отставки

Московский Комсомолец12:34

Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год

РБК13 января в 16:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 17:15, Ашберн
Автоспорт

Экипаж Каргинова выиграл 11-й этап ралли «Дакар» в зачете грузовиков

ТАСС Спорт 06:09
Политика

Украина назвала условия проведения выборов в Донбассе

В декабре помощник Зеленского Андрей Ермак называл возможной датой проведения выборов в Донбассе 31 октября 2020 года — день проведения местных выборов на Украине.
Известия 12:59
Космос

Земле выпало самое жаркое 10-летие из известных науке, и это цветочки

НАСА с национальным управлением исследований океана и атмосферы сообщили: в 2010-е было 8 из 10 самых жарких за все время наблюдений лет.
Неделя Новостей 07:31
Общество

Путин поручил создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву до 31 января доложить об идеях по созданию авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах, говорится в сообщении на сайте Кремля.
РИА Новости вчера в 07:31
Политика

Путин назначил Медведева на должность зампредседателя Совбеза РФ

Путин подписал указ о введении должности заместителя председателя Совета безопасности. На эту должность он назначил Дмитрия Медведева.
РЕН ТВ 08:17
Биатлон

Фуркад выиграл спринт в Рупольдинге, Логинов финишировал 11-м

Советский спорт 10:57
Гаджеты

Какие смартфоны Huawei и Honor не получат Android 10: список

Для Honor 9 в Huawei дали однозначный ответ: эта линейка не получит EMUI 10/Android 10 "из-за аппаратных ограничений, поскольку для обеспечения оптимальной производительности требуются более высокие технические характеристики".
Вести.Хайтек 13:28
Путешествия

В аэропорту Стамбула запретили таблички с фамилией

Управляющая компания с января запретила фирмам встречать туристов с табличками, на которых указаны название туркомпании или фамилия путешественников.
МИР 24 14:52
Футбол

Гендиректор «Зенита» объяснил, почему клуб не поддержал расширение РПЛ

Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев объяснил, почему сине-бело-голубые не поддержали решение расширить Российскую премьер-лигу (РПЛ) с 16 до 18 команд.
RT на русском 13:17
Общество

Умер сын Джона Р.Р. Толкина Кристофер Толкин

Кристофер Толкин, третий сын великого Джона Р.Р. Толкина, скончался в возрасте 95 лет.
Российская газета 14:27
Наука

В Лаосе обнаружили кратер от одного из крупнейших метеоритов

Ученым из разных стран мира удалось вычислить координаты кратера, образовавшегося в результате столкновения Земли с одним из самых крупных за всю историю нашей планеты метеоритов.
Planet Today 14 января в 05:56
Политика

Назван первый кандидат на пост в правительстве Мишустина

Помощник президента России по вопросам экономики Андрей Белоусов может стать первым вице-премьером в правительстве Михаила Мишустина.
Lenta.ru 09:53
Баскетбол

«Химки» победили «Реал» в Евролиге

Баскетболисты подмосковных "Химок" нанесли поражение мадридскому "Реалу" в матче 20-го тура Евролиги.
Интерфакс-Спорт 13:55
Происшествия

Административное здание горит в районе совхоза «Тепличный»

Возгорание одноэтажного административного здания локализовано в 08:09.
АСТВ 15:55
Происшествия

Ространснадзор проведёт внеплановые проверки после инцидента с SSJ-100

Ространснадзор проведёт внеплановые проверки авиакомпании «ИрАэро» после экстренной посадки самолёта SSJ-100 на строящуюся полосу в аэропорту Домодедово.
RT на русском 14:53
Наука

Заражение токсоплазмой снижает у мышей уровень тревожности

Газета DAILY вчера в 05:00
Авто

«БелДжи» начнет продавать кроссовер Geely SX11 в феврале

Напомним, белорусско-китайское предприятие открыли в 2013 году, сейчас там собирают кроссоверы Geely Atlas, Emgrand X7 New и седан Geely Emgrand 7 New.
КП - Беларусь 07:47
Здоровье

В Зеленограде идет сбор средств на лечение 11-месячного малыша

Окружная электронная газета Зеленограда 14 января в 05:12
Происшествия

Жителей Петропавловска-Камчатского разбудили подземные толчки

Подземные толчки в 4 утра разбудили жителей Петропавловска-Камчатского.
РИА Новости 16:15
Общество

Православные активисты требуют лишить Урганта гражданства

Газета.Ru 08:20
Экономика

Отмена НДФЛ для бедных: не исключён рост налогов на остальных граждан

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым и Ярославом Ниловым подготовили. законопроект, освобождаются от уплаты НДФЛ физлиц с ежемесячным доходом ниже двух МРОТ.
REGNUM 13 января в 06:55
Политика

Михаил Мишустин пообещал кардинальные изменения в правительстве

Как сообщает РИА Новости, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ пообещал кардинальные изменения в правительстве.
Портал Поиск 03:54
Политика

Россия и США провели консультации по стратегической стабильности

Россия и США в четверг провели в Вене консультации по вопросам стратегической стабильности, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
РИА Новости 10:23
Авто

Пять главных ошибок на мойке, которые убивают вашу машину

Чем больше грязи налипнет на ваш автомобиль, тем труднее будет ее устранить без последствий для лакокрасочного покрытия.
Российская газета 08:28
Шоу-бизнес

Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
NewInform вчера в 13:07
Политика

Путин заявил о неправовых решениях ЕСПЧ в отношении России

Российский лидер Владимир Путин заявил о принятии Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ) неправовых решений в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru 13:36
Финансы

Предсказавший рост доллара до 200 рублей экономист объяснил свои слова

Директор Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, ранее занимавший пост замминистра экономического развития, назвал свои слова о курсе доллара за 200 рублей риторическим примером.
РИА Новости 11:25
Общество

СМИ сообщили об иске украинских бизнесменов к Порошенко

Украинские бизнесмены и футбольные функционеры братья Григорий и Игорь Суркисы подали иск в Лондонский международный арбитраж против бывшего президента Украины Петра Порошенко.
РБК 14:13
Общество

В Киеве утверждают, что место крушения Boeing расчищали бульдозерами

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, принимавший участие в работе украинской комиссии на месте авиакатастрофы Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране, заявил, что обломки авиалайнера с места катастрофы собирали бульдозерами.
РИА Новости 15:29
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Как работают Яндекс.Новости?
Пенсионная реформаБольше новостей по теме
Главное