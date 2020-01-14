Экономика
РБКПравительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf). Это означает, что правительство не запланировало его внесение в Госдуму в 2020 году.
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Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
В РФ построят первый авианосец по чертежам советского «Ульяновска»
Другой источник подтвердил, что при разработке нового авианосца будет использоваться документация по корпусу и общекорабельным системам «Ульяновска».
Футбол
«Кельн» намерен арендовать футболиста Хеведеса у «Локомотива»
Клуб Бундеслиги "Кельн" намерен арендовать до конца сезона защитника московского "Локомотива" Бенедикта Хеведеса с правом последующего выкупа.
Космос
В России построят «научную долину» для изучения солнечных бурь
Происшествия
В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана
Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего уроженца Татарстана, которого подозревают в занятии высшего положения в преступной иерархии.
Общество
«Мисс Бельгия 2020» потеряла бюстгальтер во время дефиле
Во время дефиле на конкурсе "Мисс Бельгия 2020" одна из участниц потеряла бюстгальтер.
Происшествия
Девять человек получили ожоги в Киеве при прорыве теплосети
В Киеве девять человек пострадали в результате прорыва теплосети.
Политика
В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек
Ранее Вострецов в разговоре с "Росбалтом" заявил, что домохозяйки должны платить налоги как самозанятые.
Политика
СБ ООН обсудит расследование инцидента с химоружием в Сирии
Члены Совбеза ООН по инициативе России обсудят 20 января ситуацию вокруг расследования инцидента с якобы имевшим место применением химического оружия в сирийской Думе, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства РФ при организации Федор Стржижовский.
Кино
Комедия «Холоп» возглавила российский прокат в выходные
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Политика
Хакеров из России заподозрили в атаке на Burisma из «украинского дела»
Российские хакеры атаковали серверы украинской газовой компании Burisma, которая широко обсуждалась в контексте «украинского скандала» в США и запущенной на этом фоне процедуре импичмента президенту Дональду Трампу.
Авто
Chery объявила о новинках для России на 2020 год
Происшествия
Десять человек пропали в Китае при обвале дороги
В Китае в городе Синин провинции Цинхай произошел обширный обвал дороги, в результате которого пропали 10 человек.
Общество
На первом в 2020 году заседании правительства Алтайского края обсудят планы дорожных работ, получение муниципалитетами паспортов готовности к зиме, а также уборку снега на улицах городов
На обсуждение будут вынесены три вопроса. Среди них – планы проведения дорожных работ в Алтайском крае в 2020 году.
Энергетика
Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифах на транзит нефти
Москва и Минск не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Недвижимость
Более 60% желающих взять кредит получили отказ от банков
В 2019 году российские банки одобрили 36,9% от общего числа заявок, поданных россиянами на разные виды кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (есть у РБК), которое входит в топ-3 крупнейших на российском рынке.
Футбол
«Спартак» прилетел на сбор в ОАЭ
«Спартак» прилетел в столицу ОАЭ Абу-Даби, где проведет первый тренировочный сбор.
Происшествия
На Урале умер школьник, раненный в голову пьяным мужчиной
В екатеринбургской больнице скончался школьник, которого в августе 2019 года ранил пьяный мужчина.
Экономика
Сенатор раскритиковал пенсионную схему накоплений Центробанка
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в эфире НСН усомнился в честности предложения Центробанка по новой схеме пенсионных накоплений.
Армия и оружие
Расчеты радиоэлектронной борьбы впервые заступили на дежурство в ВВО
Для выполнения задач привлечены расчеты новых комплексов радиоэлектронной борьбы Борисоглебск-2, поступивших на вооружение войск амурского объединения в 2019 году.
Наука
Ученые сфотографировали редкий феномен свечения глаз человека
Исследователи сфотографировали редкое явление свечения глаз людей.
Футбол
Иван Ордец: «До последнего верил, что „Динамо“ выкарабкается»
Защитник «Динамо» Иван Ордец в интервью «СЭ» рассказал о периоде, когда команда опустилась в зону вылета.
Общество
Суд в Татарстане признал Путина, Пескова и Сечина социальной группой
В заключении экспертов сказано, что в ролике содержатся высказывания, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к определенной социальной группе — премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, президента России Владимира Путина, его пресс-секретаря Дмитрия Пескова и главы "Роснефти" Игоря Сечина.
Экономика
В ГД предложили освободить от НДФЛ россиян с доходом ниже двух МРОТ
"Законопроект предлагает введение эффективной меры поддержки малоимущих граждан со стороны государства путем освобождения от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) граждан, заработная плата которых не превышает двукратную сумму минимального размера оплаты труда", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Кино
Объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года
В понедельник, 13 января, Американская киноакадемия обнародовала списки номинантов на известнейшую международную премию в области кинематографа — «Оскар».
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына
В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.