с чего всё началось

Я думаю, в ближайшее время. Скорее всего, его правительство внесет. Я думаю, что внесут в феврале. В январе, наверное, не успеют.

Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf). Это означает, что правительство не запланировало его внесение в Госдуму в 2020 году.

Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год

Общество На Филиппинах объявлен режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль 13.01.2020 На Филиппинах вулкан Тааль выбросил столб пепла, который образовал над кратером шлейф высотой от 9 до 14 км. Власти страны планируют эвакуировать 200 тыс. человек, передает Bloomberg, так как уверены: извержение неизбежно.

Экономика Реальная зарплата в России увеличится в 2020 году на 2,3% Рост реальной заработной платы в 2020 году составит 2,3%, в то время как реальные располагаемые денежные доходы населения увеличатся на 1,5%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете".

Общество Россия поднялась в рейтинге лучших стран мира Перемещение России в общем списке на строчку выше было обеспечено улучшением места в рейтинге по развитию предпринимательства (с 23-го на 22-е место), притягательности для туристов (с 50-го на 48-е место) перемещением вверх в рейтинге стран по отношению к гражданам (с 44-го на 39-е место), открытости для бизнеса (с 79-го на 73-е место) и качества жизни (с 36-го на 34-е место).