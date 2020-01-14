Экономика
РБКПравительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf). Это означает, что правительство не запланировало его внесение в Госдуму в 2020 году.
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На этом реально обогатиться: ярославцы смогут оформить новый налоговый вычет
Pro Город Ярославль11 января в 22:31
Законопроект о новой системе накопительной пенсии может поступить в Госдуму в феврале
Парламентская газета05:50
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США ввели новые санкции против Венесуэлы
Соединенные Штаты ввели санкции против депутата Луиса Парры, объявившего себя главой Национальной ассамблеи Венесуэлы, а также ряда других венесуэльских законодателей.
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«ПСЖ» продлил контракт с Маркиньосом
Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" в своем Twitter сообщил о продлении контракта с бразильским защитником Маркиньосом.
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Полузащитник «Васко да Гама» Лукас Сантос рассказал, что ему дал опыт выступлений в России за московский ЦСКА.
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Экономика
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Широкий резонанс в белгородских СМИ вызвала история взаимодействия с церковью местного журналиста и блогера Владимира Корнева, который сразу после новогодних праздников попытался взять у представителей духовенства комментарий о церковных поборах, а в ответ получил "духовное предостережение" о том, что его могут отлучить от церкви.
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Bloomberg: США намерены исключить КНР из списка валютных манипуляторов
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