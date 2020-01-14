Общество
РБКПравительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год
Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf). Это означает, что правительство не запланировало его внесение в Госдуму в 2020 году.
Читать в источнике
Оценить20
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 19:17, Ашберн
Кино
HBO показал видео к премьере «Нового папы»
Происшествия
Модель Ксения Пунтус выпала из окна жилого дома в центре Москвы
По его данным, Ксения была в гостях у внука режиссёра Никиты Михалкова – Андрея Бакова.
Шоу-бизнес
Экс-супруг Орбакайте женился на 18-летней модели из Чечни
Пара отметила свадьбу еще в прошлом году 51-летний российский бизнесмен Руслан Байсаров решился на очередной брак.
Политика
Путин и Меркель обсудили по телефону конференцию по Ливии
Общество
Выявлены главные причины недовольства россиян ОСАГО
Глава департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов заявил, что основные причины недовольства респондентов носят субъективный характер: автовладелец будет недоволен отказом в выплатах даже если случай не является страховым.
Армия и оружие
На всех фронтах наши войска подбили и уничтожили 116 немецких танков
Автоспорт
Каргинов выиграл восьмой этап «Дакара»
Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова одержал победу на восьмом этапе «Дакара» в зачете грузовиков.
Общество
Бизнес просит Минфин отказаться от нового определения коньяка
Просьбу изменить новое определение коньяка в техническом регламенте направили в Минфин представители рабочей группы при Росалкогольрегулировании.
Футбол
«Динамо» и «Крылья Советов» ведут переговоры по Соболеву
Происшествия
Более 1,5 тысяч жилых домов в Хабаровске остались без тепла
В Хабаровске случилась коммунальная авария, в результате которой без тепла остались более 1700 многоквартирных домов.
Общество
Количество банкротств россиян за год выросло почти на 57%
Количество банкротств граждан в России за год выросло почти на 57%. Это следует из данных «Федресурса», с которыми ознакомились «Известия».
Политика
Исполняющим обязанности президента Абхазии назначен премьер республики
Бганба уже исполнял обязанности президента Абхазии во время политического кризиса в 2014 г. Тогда оппозиция во главе с Хаджимбой добилась досрочной отставки с поста президента Александра Анкваба.
Происшествия
Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой
Энергетика
Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифах на транзит нефти
Москва и Минск не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли.
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Футбол
«Барселона» уволила главного тренера
«Барселона» уволила главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
Киберспорт
Открытая бета Legends of Runeterra начнется 24 января
Все участники беты получат в подарок эксклюзивного поро-защитника лунного света. Полная версия Legends of Runeterra выйдет в 2020 году.
Технологии
Microsoft прекратила поддержку Windows 7
Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Авто
Составлен топ-5 самых ненадежных премиальных кроссоверов 2019 года
Ассоциация технического надзора Германии (TUV) составила рейтинг самых ненадежных премиальных кроссоверов в 2019 году.
Гаджеты
MediaTek подтвердила грядущий выход нового чипа Helio G-Series
Речь идёт об изделии Helio G-Series.
Авто
Серийный кроссовер Genesis GV80 сфотографирован на парковке
Как пишет портал «ТвоёАвто», Genesis GV80 полностью повторяет одноименный концепт, представленный три года назад.
Кино
Телеканал Showtime продлил сериал «Бесстыдники» на одиннадцатый — финальный — сезон
Showtime продлил сериал «Бесстыдники» («Shameless») на одиннадцатый сезон, который станет последним для шоу.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Сотрудники национальной полиции Украины задержали "группу киллеров", которые подозреваются в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева.
Кино
Объявлены номинанты на «Оскар» 2020 года
В понедельник, 13 января, Американская киноакадемия обнародовала списки номинантов на известнейшую международную премию в области кинематографа — «Оскар».
Общество
Худшие платья Critics’ Choice Awards
Critics’ Choice Awards – вторая репетиция для звезд (после «Золотого глобуса») перед «Оскаром».
Происшествия
По делу о нападении на жену депутата арестована директор частной школы
Гагаринский районный суд Москвы арестовал на два месяца директора частной школы "Русский гарвард" 35-летнюю Василису Маслову.
Хоккей
Василевский заменит Раска на Матче всех звезд НХЛ
Голкипер «Тампы-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский заменит вратаря «Бостона» Тууку Раска на Матче звезд НХЛ-2020.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.