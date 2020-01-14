Общество

РБКРБКПравительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год

Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf). Это означает, что правительство не запланировало его внесение в Госдуму в 2020 году.
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Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf
).
РБК16:00

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