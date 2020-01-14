с чего всё началось

Проект новой системы накопительных пенсий — гарантированный пенсионный план (ГПП) — не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год (.pdf). Это означает, что правительство не запланировало его внесение в Госдуму в 2020 году.

Правительство не включило закон о новых пенсиях в свой план на год

Общество Выявлены главные причины недовольства россиян ОСАГО Глава департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов заявил, что основные причины недовольства респондентов носят субъективный характер: автовладелец будет недоволен отказом в выплатах даже если случай не является страховым.

Автоспорт Каргинов выиграл восьмой этап «Дакара» Экипаж российской команды «КАМАЗ-мастер» Андрея Каргинова одержал победу на восьмом этапе «Дакара» в зачете грузовиков.

Политика Исполняющим обязанности президента Абхазии назначен премьер республики Бганба уже исполнял обязанности президента Абхазии во время политического кризиса в 2014 г. Тогда оппозиция во главе с Хаджимбой добилась досрочной отставки с поста президента Александра Анкваба.

Энергетика Россия и Белоруссия не смогли договориться о тарифах на транзит нефти Москва и Минск не смогли договориться о тарифах на транзит российской нефти и нефтепродуктов, сообщили РИА Новости в пресс-службе белорусского Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Общество Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Футбол «Барселона» уволила главного тренера «Барселона» уволила главного тренера Эрнесто Вальверде. Об этом сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Киберспорт Открытая бета Legends of Runeterra начнется 24 января Все участники беты получат в подарок эксклюзивного поро-защитника лунного света. Полная версия Legends of Runeterra выйдет в 2020 году.

Технологии Microsoft прекратила поддержку Windows 7 Компания Microsoft прекратила поддержку операционной системы Windows 7. Об этом сообщается на сайте компании.

Общество В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.