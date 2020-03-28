Коронавирус

РБКРБКПравительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России, а также остановки пассажирских авиационных и железнодорожных перевозок, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
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Источник рассказал о возможном запрете на передвижение по России

РИА Новости04:02

Правительство обсудило возможность ограничения передвижения по России

РБК03:43

«РИА Новости»: правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по стране

Коммерсантъ04:03

В России могут приостановить транспортное сообщение

URA.Ru03:58

СМИ сообщили о рассмотрении правительством остановки передвижения по России

Московский Комсомолец03:46

РИА: В правительстве России рассматривают возможность перекрыть авиа— и железнодорожное сообщение внутри страны

Эхо Москвы03:54

СМИ сообщили о возможном ограничении передвижения по России

Говорит Москва03:48
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 04:13, Ашберн
Происшествия

В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом

Житель Оренбургской области, у которого был выявлен коронавирус, умер.
ТАСС 03:57
Общество

В российских регионах вступили в силу меры из-за коронавируса

Регионы России ввели ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом, сообщает «РИА Новости».
РБК 02:54
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости 26 марта в 08:42
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть.
Lenta.ru вчера в 18:27
Общество

Названы размеры штрафов для нарушителей карантина

Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Газета.Ru вчера в 01:24
Здоровье

В Саратове зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом

В Саратовской области подтвердился второй случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Коммерсантъ Саратов вчера в 15:28
Общество

Спутниковый оператор OneWeb подал заявление о банкротстве

Британский спутниковый оператор OneWeb подал заявление о добровольном банкротстве и намерен продолжить продажу своего бизнеса.
Ведомости 03:59
Шоу-бизнес

Газманов заявил об ужасе после вечеринки с Лещенко и Николаевым

РИА Новости вчера в 18:31
Политика

Северная Македония вошла в НАТО

Северная Македония стала 30-м членом НАТО, ее флаг 30 марта поднимут над штаб-квартирой альянса в Брюсселе.
ТАСС вчера в 12:37
Общество

ФСБ пресекла вывоз из РФ в Казахстан 11 т дезинфицирующих средств

Пограничное управление ФСБ по Челябинской области совместно с региональной таможней пресекло вывоз из России около 11 т дезинфицирующих средств.
Известия 00:39
Спорт

Михайловский: в Италии не понимали серьезность ситуации

Российский футболист итальянского клуба "Вастоджирарди" Владимир Михайловский рассказал о том, как изначально отнеслись к коронавирусу в Италии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:56
Политика

Турция приостанавливает международное авиасообщение

Турция приостанавливает международное авиасообщение.
RT на русском вчера в 15:36
Происшествия

На Кубани проходят лечение восемь пациентов с коронавирусом

В медицинских учреждениях Сочи проходят лечение четыре человека, в Краснодаре - три, а также велогонщик из Чувашии - в Геленджике.
Российская газета 26 марта в 03:18
Авто

1 апреля АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили Lada

Автоновости дня 26 марта в 05:29
Происшествия

Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников

Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.
RT на русском 26 марта в 07:16
Армия и оружие

Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам

«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
RT на русском 03:26
Здоровье

Минздрав обновил рекомендации против коронавируса

Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
Известия вчера в 15:43
Происшествия

Тесты на коронавирус у вахтовиков с Ямала оказались отрицательными

У 20 вахтовиков, которых госпитализировали с Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения (разрабатывается ООО «Газпром добыча Надым»), не обнаружили коронавируса.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:35
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Экономика

В России введут налог на доход по вкладам

Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.
Газета.Ru 26 марта в 14:49
Кино

В новых «Фантастических тварях» покажут период Второй мировой войны

Американский актёр и исполнитель одной из ролей в фильме «Фантастические твари» Дэн Фоглер рассказал, что в третьей части картины действие развернётся в период Второй мировой войны.
News.ru вчера в 08:06
Общество

Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на все регионы

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал распространить меры по борьбе с коронавирусом, принятые в Москве, на все регионы.
RT на русском вчера в 05:21
Происшествия

Из московской больницы в Коммунарке выписаны 70 человек

За сутки из медицинского центра в Коммунарке выписаны 70 человек. Такую цифру назвал в Facebook главный врач больницы Денис Проценко.
Российская газета 03:36
Общество

Врачам старше 65 лет сохранят льготный проезд в Москве

Москва сохранит льготный проезд на общественном транспорте для врачей старше 65 лет.
Газета.Ru 03:31
Политика

На польской границе Украины собрались многокилометровые очереди

На границе Украины и Польши вечером 27 марта - накануне закрытия пешего перехода – собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину.
Газета.Ru 03:23
Общество

Москву обработают дезинфицирующими растворами

Если в подъезде есть случаи заражения или карантина — протирают поручни, перила, ручки, кнопки, выключатели дезинфицирующими растворами, передает ТАСС.
Вести.Ru 03:45
Армия и оружие

В Индонезии планируют купить 79 российских БТ-3Ф

Известно, что в апреле прошлого года корпус морской пехоты Индонезии заказал 21 бронетранспортер БТ-3Ф на 67,2 млн долларов, а также партию плавающих танков BMP3 °F на сумму 108 млн долларов, сообщает Defense Studies.
RuNews24.ru вчера в 01:56
Общество

В Черном море прекращены поиски пилота упавшего Су-27

В Черном море были прекращены поиски пилота российского истребителя Су-27, который упал неподалеку от Феодосии 25 марта.
РЕН ТВ вчера в 16:58
Общество

Поезд с эвакуированными россиянами покинул Украину

Спецпоезд маршрута Киев-Москва забрал из Украины россиян, которые пожелали эвакуироваться на родину на фоне распространения коронавируса.
Комсомольская правда 01:25
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