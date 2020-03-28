Коронавирус
РБКПравительство обсудило возможность ограничения передвижения по России
Правительство рассматривает возможность ограничения передвижения по России, а также остановки пассажирских авиационных и железнодорожных перевозок, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник.
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СМИ сообщили о рассмотрении правительством остановки передвижения по России
Московский Комсомолец03:46
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Происшествия
В Оренбургской области умер мужчина с коронавирусом
Житель Оренбургской области, у которого был выявлен коронавирус, умер.
Общество
В российских регионах вступили в силу меры из-за коронавируса
Регионы России ввели ограничительные меры из-за ситуации с коронавирусом, сообщает «РИА Новости».
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
Экономика
ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель
Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
Энергетика
На рынке США возникли отрицательные цены на нефть
На рынке США возникли отрицательные цены на нефть.
Общество
Названы размеры штрафов для нарушителей карантина
Отмечается, что размер штрафа для должностных лиц будет варьироваться от 300 до 500 тысяч рублей.
Здоровье
В Саратове зарегистрирован второй случай заражения коронавирусом
В Саратовской области подтвердился второй случай коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.
Общество
Спутниковый оператор OneWeb подал заявление о банкротстве
Британский спутниковый оператор OneWeb подал заявление о добровольном банкротстве и намерен продолжить продажу своего бизнеса.
Шоу-бизнес
Газманов заявил об ужасе после вечеринки с Лещенко и Николаевым
Политика
Северная Македония вошла в НАТО
Северная Македония стала 30-м членом НАТО, ее флаг 30 марта поднимут над штаб-квартирой альянса в Брюсселе.
Общество
ФСБ пресекла вывоз из РФ в Казахстан 11 т дезинфицирующих средств
Пограничное управление ФСБ по Челябинской области совместно с региональной таможней пресекло вывоз из России около 11 т дезинфицирующих средств.
Спорт
Михайловский: в Италии не понимали серьезность ситуации
Российский футболист итальянского клуба "Вастоджирарди" Владимир Михайловский рассказал о том, как изначально отнеслись к коронавирусу в Италии, передает РИА "Новости".
Политика
Турция приостанавливает международное авиасообщение
Турция приостанавливает международное авиасообщение.
Происшествия
На Кубани проходят лечение восемь пациентов с коронавирусом
В медицинских учреждениях Сочи проходят лечение четыре человека, в Краснодаре - три, а также велогонщик из Чувашии - в Геленджике.
Авто
1 апреля АвтоВАЗ поднимет цены на автомобили Lada
Происшествия
Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников
Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.
Армия и оружие
Россия и Сирия обвинили США в планах передать грузы боевикам
«Американская сторона цинично стремится воспользоваться ситуацией с распространением коронавируса и оказывает давление на руководство ООН, чтобы под видом поставок средств диагностики инфекции в лагерь беженцев «Эр-Рукбан» завезти в него «гуманитарные» грузы для подпитки подконтрольных боевиков», — указано в сообщении.
Здоровье
Минздрав обновил рекомендации против коронавируса
Минздрав России выпустил обновленное постановление с рекомендациями по лечению COVID-19.
Происшествия
Тесты на коронавирус у вахтовиков с Ямала оказались отрицательными
У 20 вахтовиков, которых госпитализировали с Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения (разрабатывается ООО «Газпром добыча Надым»), не обнаружили коронавируса.
Общество
Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу
Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Экономика
В России введут налог на доход по вкладам
Как отметил позже глава Сбербанка Герман Греф, налог на доход по вкладам свыше 1 млн рублей в размере 13% будет начисляться на суммарный объем вкладов в разных банках.
Кино
В новых «Фантастических тварях» покажут период Второй мировой войны
Американский актёр и исполнитель одной из ролей в фильме «Фантастические твари» Дэн Фоглер рассказал, что в третьей части картины действие развернётся в период Второй мировой войны.
Общество
Мишустин призвал распространить принятые в Москве меры на все регионы
Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал распространить меры по борьбе с коронавирусом, принятые в Москве, на все регионы.
Происшествия
Из московской больницы в Коммунарке выписаны 70 человек
За сутки из медицинского центра в Коммунарке выписаны 70 человек. Такую цифру назвал в Facebook главный врач больницы Денис Проценко.
Общество
Врачам старше 65 лет сохранят льготный проезд в Москве
Москва сохранит льготный проезд на общественном транспорте для врачей старше 65 лет.
Политика
На польской границе Украины собрались многокилометровые очереди
На границе Украины и Польши вечером 27 марта - накануне закрытия пешего перехода – собрались многокилометровые очереди из украинцев, желающих успеть вернуться на родину.
Общество
Москву обработают дезинфицирующими растворами
Если в подъезде есть случаи заражения или карантина — протирают поручни, перила, ручки, кнопки, выключатели дезинфицирующими растворами, передает ТАСС.
Армия и оружие
В Индонезии планируют купить 79 российских БТ-3Ф
Известно, что в апреле прошлого года корпус морской пехоты Индонезии заказал 21 бронетранспортер БТ-3Ф на 67,2 млн долларов, а также партию плавающих танков BMP3 °F на сумму 108 млн долларов, сообщает Defense Studies.
Общество
В Черном море прекращены поиски пилота упавшего Су-27
В Черном море были прекращены поиски пилота российского истребителя Су-27, который упал неподалеку от Феодосии 25 марта.
Общество
Поезд с эвакуированными россиянами покинул Украину
Спецпоезд маршрута Киев-Москва забрал из Украины россиян, которые пожелали эвакуироваться на родину на фоне распространения коронавируса.