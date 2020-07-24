Общество
ИзвестияПравительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты
Правительство РФ 24 июля рассмотрит вопрос выделения средств Минтруду из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина. Средства Минтруд должен будет направить регионам.
Читать в источнике
Оценить36
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные выплаты семьям с детьми
Телеканал 360°вчера в 19:18
Сегодня в правительстве обсудят выделение денег на ежемесячные детские выплаты
Газета Кемеровавчера в 23:17
Автоматически обработано 7279 источников, обновлено в 02:35, Ашберн
Здоровье
Мурашко озвучил сроки вакцинации от коронавируса людей из группы риска
Вакцинацию россиян из групп риска от коронавируса могут начать уже в августе, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
РИА Новости вчера в 12:05
Общество
Билл Гейтс ответил на обвинения в причастности к пандемии коронавируса
Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории, согласно которым он причастен к созданию пандемии коронавируса, и его основная цель — убивать людей с помощью вакцины, его удручают.
Известия 02:00
Путешествия
Мишустин: правительство вернет туристам до 15 тыс. рублей на отдых
REGNUM 22 июля в 04:00
Здоровье
В Хакасии от коронавируса скончались еще два человека
За весь период распространения эпидемии коронавирусом заболели 2689 человек.
RuNews24.ru 01:45
Авто
ЕЭК запретит устанавливать подержанные автозапчасти на автомобили в РФ
Автосервисам в России запретят ремонтировать автомобили бывшими в употреблении и восстановленными запчастями.
Автоновости дня вчера в 09:27
Происшествия
В Москве задержали 13 участников массовой драки
Полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве.
РИА Новости 01:32
Экономика
Путин поручил обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции
Президент России Владимир Путин в своем указе "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" поставил задачу обеспечить рост доходов и пенсий не ниже инфляции.
Российская газета 21 июля в 06:08
Экономика
В России назревает потребительский кризис
Как отмечают в ВШЭ, в предыдущие кризисы индекс падал сильнее: например, в 2015 г. – до минус 32%, в 2009-м – до минус 35%, а в 1998–1999 гг. – до минус 45%.
Ведомости вчера в 18:17
Политика
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия вчера в 18:42
Здоровье
Перечислены долгосрочные последствия коронавируса для организма
Перенесенный вирус может вызвать ряд долгосрочных последствий, в том числе, сердечно-сосудистые, эндокринологические и психоневрологические заболевания.
Lenta.ru вчера в 23:59
Автоспорт
Экклстоун призвал Хэмилтона перестать думать о своем цвете кожи
Газета.Ru вчера в 08:42
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у московского «Народного банка»
Банк России своим приказом от 24 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества «Народный банк» (г. Москва), сообщает пресс-служба регулятора.
BFM.ru 02:24
Кино
Amazon продлил «Пацанов» на третий сезон
Piter.tv 01:44
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
CT news вчера в 14:15
Политика
Хабаровский врио губернатора уволил трех чиновников команды Фургала
Ведомости вчера в 22:44
Шоу-бизнес
Модель порадовала поклонников фотографией в просвечивающем грудь топе
Фотография порадовала поклонников 25-летней модели.
Lenta.ru вчера в 23:14
Армия и оружие
На военных учениях в США танк М1А2 выстрелил по Abrams
Из-за действий наводчика пострадал американский военный. На военных учениях в США один танк выстрелил по другому.
Piter.tv 01:44
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском 22 июля в 10:00
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ вчера в 05:22
Политика
Кадыров ввел в Чечне санкции против Помпео
Коммерсантъ 00:52
Здоровье
В Татарстане выросло число вирусных пневмоний
Как отметил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков, на данный момент в республике 7 215 человек с симптомами ОРВИ.
Казань24 вчера в 11:05
Авто
Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса
ToDay News Ufa вчера в 11:52
Финансы
Банк России 24 июля может снизить ключевую ставку в третий раз подряд
Аналитики российских и иностранных банков ожидают очередного снижения ключевой ставки на заседании Банка России 24 июля.
АБН 22 июля в 06:25
Транспорт
Смольный попросил сократить рабочий день из-за репетиции парада ВМФ
"В правительстве рекомендуют работодателям – физическим и юридическим лицам, по возможности, сократить продолжительность рабочего дня 24 июля в связи с переносом генеральной репетиции", – сказано в сообщении Смольного.
DP.RU 01:11
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Дети от трёх до шестнадцати лет получили 10 000 р. в качестве единовременной выплаты.
Лезги газет вчера в 07:53
Общество
Власти США заказали у компаний 100 млн доз вакцины от коронавируса
Pfizer создает лекарство при сотрудничестве с немецкой биотехнологической компанией BioNTech.
Evo-rus.com вчера в 08:52
Энергетика
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 24 июля
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в пятницу, 24 июля.
RT на русском 01:28
Финансы
Биржи Азии снижаются вслед за индексами США и на фоне геополитических рисков
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу опускаются, при этом биржи Китая падают на 2-3%, на фоне динамики бирж США и напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном, свидетельствуют данные торгов.
ПРАЙМ 01:21
Наука
Употребление шоколада раз в неделю помогает сохранить здоровье сердца
Начиная с 70-х годов прошлого века в мире было проведено множество исследований влияния шоколада на здоровье человека, но ученые из медколледжа Бейлора (США) выбрали для анализа те из них, которые касались воздействия сладости на работу сердца.
Faktom вчера в 06:24