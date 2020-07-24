Правительство РФ 24 июля рассмотрит вопрос выделения средств Минтруду из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина. Средства Минтруд должен будет направить регионам.

Общество Билл Гейтс ответил на обвинения в причастности к пандемии коронавируса Основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории, согласно которым он причастен к созданию пандемии коронавируса, и его основная цель — убивать людей с помощью вакцины, его удручают. 3

Происшествия В Москве задержали 13 участников массовой драки Полиция задержала в Москве 13 участников драки, в которой ранили одного человека, сообщает пресс-служба ГУМВД по Москве. 2

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Политика Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля. 407

Здоровье Перечислены долгосрочные последствия коронавируса для организма Перенесенный вирус может вызвать ряд долгосрочных последствий, в том числе, сердечно-сосудистые, эндокринологические и психоневрологические заболевания. 12

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Здоровье В Татарстане выросло число вирусных пневмоний Как отметил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков, на данный момент в республике 7 215 человек с симптомами ОРВИ. 28

Транспорт Смольный попросил сократить рабочий день из-за репетиции парада ВМФ "В правительстве рекомендуют работодателям – физическим и юридическим лицам, по возможности, сократить продолжительность рабочего дня 24 июля в связи с переносом генеральной репетиции", – сказано в сообщении Смольного. 111

Энергетика Мировые цены на нефть растут в ходе торгов 24 июля Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в пятницу, 24 июля.

Финансы Биржи Азии снижаются вслед за индексами США и на фоне геополитических рисков Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу опускаются, при этом биржи Китая падают на 2-3%, на фоне динамики бирж США и напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном, свидетельствуют данные торгов.