Общество
ИзвестияПравительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты
Правительство РФ 24 июля рассмотрит вопрос выделения средств Минтруду из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина. Средства Минтруд должен будет направить регионам.
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Сегодня в правительстве обсудят выделение денег на ежемесячные детские выплаты
Газета Кемеровавчера в 23:17
Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные выплаты семьям с детьми
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