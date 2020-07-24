Правительство РФ 24 июля рассмотрит вопрос выделения средств Минтруду из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина. Средства Минтруд должен будет направить регионам.

Энергетика Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго. 71

Финансы Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин. 253

Кино Студия Marvel работает над новым проектом о супергероях Судя по данным издания The Illuminerdi, компания Marvel преступила к работе над следующим своим крупным проектом про команду супергероев — «Иллюминаты».

Политика Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля. 8

Политика Власти США отправят силовиков в Сиэтл для борьбы с преступностью Администрация президента США Дональда Трампа решила отправить дополнительные федеральные силы в Сиэтл, штат Вашингтон, для борьбы с преступностью.

Экономика Омская область получит 1,1 млрд рублей на сбалансированный бюджет Ранее было принято решение об освобождении Омской области от обязательств по возврату бюджетного кредита на сумму 1,6 млрд руб. Помимо этого, регион получил 2,6 млрд руб. на борьбу с пандемией.

Общество На границах Кузбасса возобновлен режим ограничений Как отметили в правительстве региона, в Кемеровской области действует режим повышенной готовности, поэтому необходимость обязательной самоизоляции для въезжающих в регион остается актуальной. 122

Общество Почти каждый десятый россиянин потратил в кризис все сбережения В июле доля россиян, которым за время кризиса приходилось тратить сбережения, достигла максимального уровня в 32%, за полмесяца цифра выросла на пять процентных пунктов, говорится в отчете Фонда общественного мнения, подготовленном по заказу Центробанка. 2

Технологии Вакцины нового поколения создадут для борьбы с коронавирусом Для борьбы с коронавирусом ученые разрабатывают вакцины нового поколения, которые смогут сформировать иммунитет более чем на год, рассказала РИА Новости профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.

Гаджеты Роскачество развеяло главный миф о зарядке и разрядке смартфонов Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов в беседе с Прайм рассказал о том, как правильно заряжать пользовательскую технику. 3

Общество Госдума приняла закон о кальянах и вейпах Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение. 594

Политика Путин и Трамп обсудили взаимодействие РФ и США в борьбе с пандемией Борьба с распространением коронавируса SARS-CoV-2 стала одним из вопросов, которые обсудили президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в рамках телефонных переговоров, 23 июля сообщается на странице пресс-службы Белого дома в Twitter. 482

Политика МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE». 582