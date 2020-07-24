Общество
ИзвестияПравительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты
Правительство РФ 24 июля рассмотрит вопрос выделения средств Минтруду из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина. Средства Минтруд должен будет направить регионам.
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Путешествия
Мишустин пообещал туристам до 15 тыс. рублей за поездки по РФ
Известия вчера в 06:27
Энергетика
Минэнерго предлагает отменить запрет на импорт бензина в Россию
Досрочно снять запрет на импорт в Россию моторного топлива, в связи с восстановлением спроса на нефть и нефтепродукты на внутреннем рынке, предложило Минэнерго.
Российская газета вчера в 12:09
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
Армия и оружие
В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер
Российская газета 18:51
Происшествия
Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
RT на русском 14:04
Политика
ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании
Ранее глава ЦИКа заявила радиостанции «Говорит Москва», что Центризбирком удалил опрос о многодневном голосовании, потому что он нерепрезентативен.
Коммерсантъ 12:08
Футбол
«Спартак» высмеял слова Кашшаи о судействе в матче с «Зенитом»
RT на русском 15:17
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
Ранее в Общественной палате предложили единовременно выплатить пенсионерам по 15 тысяч рублей в качестве поддержки в период эпидемии коронавируса.
Lenta.ru вчера в 00:40
Политика
Дегтярев провел первые перестановки в руководстве Хабаровского края
Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел первые кадровые перестановки в руководстве региона.
РБК 21:43
Политика
Помпео заявил, что Пекин повторяет ошибки Советского Союза
Госсекретарь США Майк Помпео уверен, что США победят в противостоянии с Китаем из-за их повторения ошибок СССР.
Политика Сегодня 19:46
Кино
Студия Marvel работает над новым проектом о супергероях
Судя по данным издания The Illuminerdi, компания Marvel преступила к работе над следующим своим крупным проектом про команду супергероев — «Иллюминаты».
Телепрограмма 03:48
Путешествия
В турецкой Анталье с аукциона продают 5-звездочный отель Martı Myra
В Турции выставлен на продажу 5-звездочный отель Martı Myra, расположенный в районе Кемер провинции Анталья.
Недвижимость.RU 21 июля в 16:14
Политика
Вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства РФ
Федеральный закон об упрощении процедуры получения гражданства России иностранцами и лицами без гражданства вступил в силу 24 июля.
Известия 18:42
Политика
Власти США отправят силовиков в Сиэтл для борьбы с преступностью
Администрация президента США Дональда Трампа решила отправить дополнительные федеральные силы в Сиэтл, штат Вашингтон, для борьбы с преступностью.
Lenta.ru 20:31
Экономика
Омская область получит 1,1 млрд рублей на сбалансированный бюджет
Ранее было принято решение об освобождении Омской области от обязательств по возврату бюджетного кредита на сумму 1,6 млрд руб. Помимо этого, регион получил 2,6 млрд руб. на борьбу с пандемией.
Коммерсантъ Новосибирск 05:29
Происшествия
В Австралии оползни смыли в океан несколько элитных домов
Жителей предупредили о надвигающейся стихии за несколько часов.В Австралии оползни, случившиеся из-за мощных прибоев, смыли в океан несколько элитных домов.
Inc-news.ru вчера в 21:38
Общество
На границах Кузбасса возобновлен режим ограничений
Как отметили в правительстве региона, в Кемеровской области действует режим повышенной готовности, поэтому необходимость обязательной самоизоляции для въезжающих в регион остается актуальной.
RuNews24.ru 02:11
Общество
Почти каждый десятый россиянин потратил в кризис все сбережения
В июле доля россиян, которым за время кризиса приходилось тратить сбережения, достигла максимального уровня в 32%, за полмесяца цифра выросла на пять процентных пунктов, говорится в отчете Фонда общественного мнения, подготовленном по заказу Центробанка.
Forbes 13:46
Кино
Amazon продлил «Пацанов» на третий сезон
Игромания.ру 18:32
Происшествия
Мосгорсуд выступил с заявлением по делу Ефремова
РИА Новости 10:49
Технологии
Вакцины нового поколения создадут для борьбы с коронавирусом
Для борьбы с коронавирусом ученые разрабатывают вакцины нового поколения, которые смогут сформировать иммунитет более чем на год, рассказала РИА Новости профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова.
Lenta.ru 20:56
Гаджеты
Роскачество развеяло главный миф о зарядке и разрядке смартфонов
Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов в беседе с Прайм рассказал о том, как правильно заряжать пользовательскую технику.
iReactor 22:16
Авто
«Клубный сервис» разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот» и разочаровался
Видео, где блогер разбирает топовый российский внедорожник, было опубликовано на YouTube-канале «Клубный сервис».
SpeedMe 16:11
Общество
Госдума приняла закон о кальянах и вейпах
Госдума приняла закон о распространении антитабачного законодательства на вейпы и электронные сигареты, в том числе об административной ответственности за его нарушение.
RT на русском вчера в 10:00
Политика
Путин и Трамп обсудили взаимодействие РФ и США в борьбе с пандемией
Борьба с распространением коронавируса SARS-CoV-2 стала одним из вопросов, которые обсудили президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп в рамках телефонных переговоров, 23 июля сообщается на странице пресс-службы Белого дома в Twitter.
ИА Красная Весна 13:36
Политика
МИД РФ предложил Зеленскому помощь в расшифровке Минских соглашений
Требование президента Украины Владимира Зеленского расшифровать каждый пункт Минских соглашений говорит о непонимании Киевом данного текста, Россия готова помочь украинской стороне в его расшифровке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Известия 17:01
Политика
США назвали условие для возобновления полетов с Россией
Полеты между Россией и США могут возобновиться в любой момент при условии уведомления американских властей за месяц до начала восстановления авиасообщения.
Lenta.ru 21:43
Шоу-бизнес
Екатерина Климова призналась, что у нее есть любимый человек
Поклонники начали думать, что Екатерина коротает дни в одиночестве. Но недавно Климова рассказала о появлении в её жизни любимого человека.
CT news 14:15