Экономика
ИзвестияПравительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты
Правительство РФ 24 июля рассмотрит вопрос выделения средств Минтруду из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина. Средства Минтруд должен будет направить регионам.
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Политика
Трамп допустил закрытие других китайских дипучреждений в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что вслед за консульством Китая в Хьюстоне могут быть закрыты и другие китайские дипмиссии в стране.
RT на русском 06:52
Религия
В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
РИА Новости 18:29
Футбол
Суркис жестко ответил фанатам «Динамо», раскритиковавшим его за назначение Луческу
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис ответил на критику фанатов за назначение на пост главного тренера команды Мирчи Луческу.
Metaratings 16:08
Общество
Навальный нашел у Трутнева «аномально» высокий доход
Юрий Трутнев — член высшего совета «Единой России» и полномочный представитель президента на Дальнем Востоке, который подчиняется напрямую Путину, исполняя его личные указы и планы, напомнил оппозиционер.
Компания 08:55
Наука
В Антарктике впервые обнаружена утечка придонного метана
На сегодняшний день точно неизвестно, по какой причине происходит утечка метана.
Evo-rus.com 12:28
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Билл и Тед» с Киану Ривзом
В Сети появился новый трейлер продолжения комедии «Билл и Тед» с Киану Ривзом и Алексом Уинтером в главных ролях.
Культуромания 12:35
Происшествия
Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
RT на русском 14:04
Футбол
«Ювентус» проиграл «Удинезе» в матче чемпионата Италии по футболу
Футболисты туринского "Ювентуса" на выезде потерпели поражение от "Удинезе" в матче 35-го тура чемпионата Италии.
РИА Новости 15:30
Общество
Посол сообщил о запрете торговать товарами из Армении в ТЦ «Твой дом»
Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил, что из торговых центров сети «Твой дом» (входит в Crocus Group Араза Агаларова) исчезли армянские продукты.
Коммерсантъ 14:32
Здоровье
Вскрытие выявило странные изменения в организме пациентов с COVID-19
Американские исследователи обнаружили, что повреждения в сердце, выявленные в результате вскрытия у пациентов с коронавирусной инфекцией, не являются ожидаемым типичным воспалением сердечной мышцы, как предполагалось ранее.
Российская газета 00:25
Здоровье
Единая цифровая система здравоохранения начнет работу в Свердловской области с 1 августа
Власти Свердловской области запустят единую цифровую систему здравоохранения в регионе с 1 августа.
ТАСС 09:09
Наука
Жуки будут носить миниатюрные видеокамеры
Полит.ру 21 июля в 05:00
Политика
Путин присвоил Кадырову звание генерал-майора Росгвардии
Главе Чечни Рамзану Кадырову присвоено звание генерал-майора, также он переведен из подведомственности МВД в Росгвардию - соответствующий указ подписал и зачитал главе региона по телефону президент России Владимир Путин.
Газета.Ru 16:13
Политика
Дегтярев провел первые перестановки в руководстве Хабаровского края
Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел первые кадровые перестановки в руководстве региона.
РБК 21:43
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
Авто
Ford удвоил производство Bronco из-за ажиотажного спроса
ToDay News Ufa 11:52
Авто
«Клубный сервис» разобрал самый дорогой УАЗ «Патриот» и разочаровался
Видео, где блогер разбирает топовый российский внедорожник, было опубликовано на YouTube-канале «Клубный сервис».
SpeedMe 16:11
Армия и оружие
В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер
Российская газета 18:51
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости 18:18
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева показала «ноги от ушей» в фотосессии без юбки
Акцент в фотосъемке явно сделан на длинных что называется «ногах от ушей» бывшей вокалистки «ВИА Гры», да и в целом на потрясающей фигуре певицы.
Bimru.ru 07:46
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей.
Piter.tv вчера в 01:54
Общество
Родители более 90% детей в РФ получили «президентские» выплаты
Глава Пенсионного фонда России Максим Топилин заявил, что дополнительные выплаты на детей до 16 лет в России уже назначены порядка 90% потенциальных получателей.
Интерфакс вчера в 08:20
Кино
Фаталити в экранизации Mortal Kombat не уступят по жестокости игровым
Экранизация компьютерной игры-файтинга Mortal Kombat не уступит по степени жестокости оригиналу, сообщает Comic Book со ссылкой на снимавшегося в фильме актера Льюиса Тана.
Газета.Ru 11:41
Футбол
«Спартак» высмеял слова Кашшаи о судействе в матче с «Зенитом»
RT на русском 15:17
Общество
В Канаде гражданам посоветовали заниматься сексом через дырки в стене
ToDay News Ufa 15:10
Экономика
Минфин США требует от группы ГАЗ ежеквартальную отчетность
Что касается группы ГАЗ, которой также владеет Дерипаска, то Минфин США более двух лет выдавал крупнейшему российскмоу производителю коммерческого транспорта краткосрочные лицензии, разрешающие работу с группой по заключенным контрактам.
REGNUM 17:04
Наука
Учеными из Италии опровергнута одна из теорий вымирания неандертальцев
Ученые исследовали образцы сталагмитов, которые были обнаружены в пещерах Апулии в Италии и с их помощью реконструировали климат, преобладающий на данной территории.
Evo-rus.com вчера в 09:21