Экономика
ИзвестияПравительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты
Правительство РФ 24 июля рассмотрит вопрос выделения средств Минтруду из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина. Средства Минтруд должен будет направить регионам.
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Toyota презентовала свой обновленный логотип и типографику
Новые автомобили вчера в 11:37
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Опубликован первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2
Компания GSC на презентации Xbox представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик опубликовали на YouTube-канале консоли.
РИА Новости 14:02
Экономика
В России предложили ввести пенсионный налоговый вычет
В России предложили ввести налоговый вычет для стимуляции граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на совместное письмо в Центробанк двух саморегулируемых пенсионных организаций (СРО) — АНПФ и НАПФ.
РИА Новости 18:18
Общество
США потребовали более $2 млн с компаний, обвиняемых в связях с КНДР
США подали в суд жалобу на конфискацию более $2,37 миллиона у компаний, обвиняемых в отмывании средств в пользу находящихся под санкциями компаний КНДР, сообщил Минюст США.
Интерфакс 20:51
Политика
Где рванет вслед за Хабаровском?
Нынешний владимирский губернатор Владимир Сипягин вообще был техническим кандидатом, который случайно победил в 2018 году только на антирейгинге действующего губернатора.
Росбалт 10:44
Экономика
Часть россиян получат новую выплату 15 тысяч рублей до 15 августа
По информации издания, некоммерческие организации и предприятия малого бизнеса нашей страны имеют возможность получить специальную выплату в размере 15 000 рублей до 15 августа текущего года.
Лезги газет вчера в 18:02
Общество
Выплаты на детей в 10 тысяч рублей хотят сделать ежемесячными в России
Семьям выплатили по 10 тыс. рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет.
Evo-rus.com 13:40
Космос
Раз в семь тысяч лет. Лучшие снимки кометы Neowise
Уже месяц фотографы по всему миру ловят в объектив ярчайшую комету за последние семь лет.
АМИТЕЛ 19:46
Авто
Автомобили Kia оказались самыми ликвидными во всем мире
В ходе анализа стоимости порядка 5,7 млн автомобилей, купленных новыми в первое полугодие 2017 года, эксперты выяснили, что за первые 3 года с момента приобретения машина теряет самую значительную часть первоначальной стоимости.
SpeedMe вчера в 03:57
Происшествия
СБУ задержала бывшего сотрудника в рамках дела об убийстве Захарченко
В июне 2019 года в МВД самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили, что Байдала, агент пятого департамента контрразведки СБУ, причастен к гибели главы республики Александра Захарченко.
РИА Новости вчера в 18:11
Единоборства
Емельяненко оказался тяжелее Исмаилова на 20 кг
Емельяненко оказался весом 117,1 кг, а Исмаилов показал на весах 94,6 кг. Бой между Емельяненко и Исмаиловым пройдёт 24 июля в Сочи.
МК-Спорт 05:15
Хоккей
Умер олимпийский чемпион и участник Суперсерии Александр Гусев
В составе сборной СССР хоккеист становился чемпионом мира и Европы в 1973 и 1974 года, участвовал в Суперсерии СССР — Канада в 1972 году и в Кубке Канады 1976 года.
Матч ТВ вчера в 06:08
Политика
ЦИК опять разместил в Twitter опрос о многодневном голосовании
Ранее глава ЦИКа заявила радиостанции «Говорит Москва», что Центризбирком удалил опрос о многодневном голосовании, потому что он нерепрезентативен.
Коммерсантъ 12:08
Происшествия
Следователь уволился из СК после обращения Бастрыкина к генпрокурору
Старший следователь по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел Следственного комитета Руслан Миниахметов уволился из ведомства.
РБК вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Актриса Кристина Асмус пошутила над разводом с Харламовым
Актриса Кристина Асмус пошутила над своим разводом с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым.
Известия 16:40
Политика
В США не видят препятствий для возобновления рейсов из РФ в страну
Российские авиакомпании могут в любой момент возобновить регулярные рейсы в США и обратно, для этого необходимо лишь уведомить за месяц американские органы о графике полётов.
Мойка78 18:19
Шоу-бизнес
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке в мини
71-летняя Алла Пугачёва станцевала на вечеринке у одного из своих друзей под песню Полины Гагариной.
НТВ 05:22
Финансы
Названы последствия снижения ключевой ставки ЦБ до нового минимума
Москва, 22 июля 2020, 22:47 — REGNUM 24 июля Банк России в очередной раз снизит ключевую ставку до нового минимума, уверен эксперт финансового рынка по брокерской, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами Григорий Вершинин.
REGNUM вчера в 15:47
Общество
Сушку белья на балконе посчитали опасной для здоровья
Постельное белье, высушенное на балконе в городе, приобретает не свежесть, а букет элементов таблицы Менделеева.
РИА Новости 19:59
Происшествия
В Тегеране приземлился перехваченный истребителями США иранский лайнер
Российская газета 18:51
Гаджеты
Эксперт развеял мифы о зарядке гаджетов
Ранее «Профиль» писал о том, могут ли «чужие» зарядки испортить устройство или навредить его аккумулятору.
Профиль 21:33
Здоровье
Коллективный иммунитет к коронавирусу проверят в Приамурье
В Амурской области начнется исследование жителей на иммунитет к коронавирусу. Регион вошел в пилотный проект Роспотребнадзора.
EastRussia 03:19
Экономика
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей
В Совфеде оценили идею о выплате пенсионерам по 15 тысяч рублей.
Piter.tv вчера в 01:54
Футбол
«Рубин» и «Ахмат» проголосовали за расширение РПЛ до 18 команд
Ранее сообщалось, что с идеей расширить чемпионат России выступили «Крылья Советов» и «Оренбург», которые вылетели в ФНЛ по итогам прошедшего сезона.
Metaratings 07:17
Происшествия
Фигурантов дела о гибели главы Total приговорили к срокам до шести лет
RT на русском 14:04
Авто
В интернете опубликовали первые изображения Lada Vesta FL
Дизайнер Иван Десятниченко пофантазировал, каким мог бы стать электромобиль Lada Vesta FL.
Новые автомобили 00:07
Религия
В соборе Святой Софии пройдет первый с 1934 года намаз
РИА Новости 18:29