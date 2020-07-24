Экономика

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Правительство РФ 24 июля рассмотрит вопрос выделения средств Минтруду из резервного фонда на ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет, сообщила пресс-служба кабмина. Средства Минтруд должен будет направить регионам.
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Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные выплаты семьям с детьми

Телеканал 360°19:18

Правительство РФ обсудит финансирование новых выплат семьям с детьми

ФАН21:08

Кабмин РФ обсудит выделение средств из резервного фонда на детские выплаты

News.ru19:22

Власти РФ обсудят вопрос ежемесячных выплат детям от трех до семи лет

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Правительство обсудит выделение средств на ежемесячные детские выплаты

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Правительство России обсудит выделение средств для ежемесячных детских выплат

ПРАЙМ17:21

Правительство выделит деньги регионам на выплаты безработным

ТАСС17:02
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