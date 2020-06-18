В правительстве подняли вопрос о введении повышенной ставки НДФЛ (налога на доходы физических лиц) для российских граждан, получающих высокий доход. Об этом пишут «Известия» с опорой на три источника, знакомых с ситуацией.

В России собираются ввести налог для богатых

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