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Известия
Известия

Держать планку: кабмин хочет снизить эквайринг в рамках нацпроекта

Нововведение будет действовать в рамках нацпроекта "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", сообщили "Известиям" два источника, близких к кабмину.В источнике
С чего всё началось
Известия

Держать планку: кабмин хочет снизить эквайринг в рамках нацпроекта

Правительство обсуждает снижение комиссии за эквайринг для малых и средних компаний — уже после 30 сентября ее могут зафиксировать на уровне, не превышающем 1%. Нововведение будет действовать в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщили «Известиям» два источника, близких к кабмину.
Известия17:01
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Евразия Daily

В России снизят размер эквайринговой комиссии для малого бизнеса

Евразия Daily10:30
Известия

Держать планку: кабмин хочет снизить эквайринг в рамках нацпроекта

Известия17:01
ТурДом

Доход турагентов может вырасти из-за снижения процента по эквайрингу

ТурДом05:06
Саминвестор

Правительство хочет снизить комиссии эквайринга для МСБ

Саминвестор01:36
Парламентская газета

СМИ: кабмин планирует снизить размер эквайринговой комиссии для МСП

Парламентская газета01:41
ТАСС

«Известия»: правительство планирует снизить размер эквайринговой комиссии для МСП

ТАСС20:18
ФедералПресс

Кабмин хочет снизить эквайринг для малого и среднего бизнеса до 1 процента

ФедералПресс07:32

Между Петербургом и Самарой запустят скоростной поезд «Стриж»

С 21 августа между Петербургом и городами Поволжья начнет ходить новый поезд "Стриж", состав сможет развивать скорость до 200 километров в час, конечной точкой станет Самара, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Российская газета10:38
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