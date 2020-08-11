Правительство обсуждает снижение комиссии за эквайринг для малых и средних компаний — уже после 30 сентября ее могут зафиксировать на уровне, не превышающем 1%. Нововведение будет действовать в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», сообщили «Известиям» два источника, близких к кабмину.

Известия 17:01