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Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу
РБК
  • РБК
  • iReactor
  • Комсомольская правда
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Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.В источнике
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Решетников: кабмин обсуждает возможность введения прямого субсидирования малого бизнеса

iReactor 12:10
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Глава Минэкономики попросил бизнес «не впадать в психоз» из-за вируса

РБК 12:01
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Решетников: В правительстве обсуждается вопрос прямых субсидий бизнесу

Российская газета 08:37
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