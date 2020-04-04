Экономика
КоммерсантъПравительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу
Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
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Решетников: В правительстве обсуждается вопрос прямых субсидий бизнесу
Российская газетавчера в 08:37
Министр экономического развития: «Прямая поддержка бизнеса обсуждается, но это очень дорого»
Комсомольская правдавчера в 08:39
Российские власти рассматривают возможность предоставления субсидий малому бизнесу
Экономика сегоднявчера в 12:57
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Общество
Глава Кузбасса сказал, когда снимут карантин из-за коронавируса
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сказал, когда в регионе могут быть сняты введённые из-за коронавируса ограничения; главным условием глава считает отсутствие новых случаев заболевания.
Происшествия
В Рязанской области мужчина расстрелял пять человек
Происшествия
Забыли права дома, а вас остановил инспектор ГИБДД. Что делать?
Инспектор ГИБДД остановил машину, а у водителя при себе не оказалось ни водительского удостоверения, ни документов на машину - такое может произойти с любым автомобилистом.
Экономика
ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными
В России принят закон, который предоставляет пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.
Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
СМИ предупредило о новом виде мошенничества из-за коронавируса
Ситуация с распространением коронавируса породила новый вид мошенничества, пишет "Российская газета".
Экономика
Коронавирус. Названы саратовские предприятия, которые продолжат работу
Как отмечается в документе, эти компании и предприятия имеют региональное значение и оказывают, в том числе существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в области.
Шоу-бизнес
Ползающую по улицам в США дочь Успенской сняли на видео
Сбежавшую в США дочь королевы русского шансона Татьяну Плаксину сняли на видео в нелицеприятном виде.
Здоровье
Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт
В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.
Общество
Спрогнозировано влияние теплой погоды на коронавирус
Вирусолог и член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн спрогнозировал влияние теплой погоды на коронавирус в беседе с изданием Ura.ru.
Общество
Россия приостановила вывоз россиян из-за рубежа
Еще в начале этой недели Росавиация резко сократила квоты на вывоз россиян из-за рубежа.
Общество
Распространение коронавируса в Дагестане перешло в бесконтрольный этап
По словам представителей ведомства, распространение инфекции перешло в бесконтрольный этап.
Общество
Травников разрешил работу промышленных предприятий с 6 апреля
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время брифинга в правительстве разрешил промышленным предприятиям и строительным компаниям начать работу с 6 апреля - при полном соблюдении мер дезинфекции.
Общество
Кричевский: ОПЕК волнуют не цены, а уничтожение конкурента — России
Кричевский отметил, что ОПЕК волнует не кто у кого покупает, не уровень цен, «а уничтожение одного из ключевых игроков на мировом рынке».
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как передаётся коронавирус
Коронавирус передается капельным путем в 96% случаев. Об этом сегодня заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Общество
Первые заразившиеся коронавирусом выявлены на Камчатке
Два первых случая заражения коронавирусом COVID-19 подтверждены на Камчатке, сообщается на сайте краевого правительства.
Общество
В российских школах допустили продление учебного года
Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Общество
СМИ сообщило о подозрении на коронавирус у главы скорой помощи Москвы
Глава скорой помощи Москвы Николай Плавунов мог заразиться новым коронавирусом, сообщает телеканал РЕН ТВ.
Общество
Энтомологи оценили риск заразиться коронавирусом через насекомых
Насекомые не могут переносить коронавирусную инфекцию COVID-19, поэтому опасаться усугубления ситуации с наступлением тепла не стоит.
Общество
Решетников призвал бизнес «не впадать в психоз» из-за коронавируса
Министр экономического развития РФ Максим Решетников призвал представителей бизнеса "не впадать в психоз", несмотря на распространение коронавируса нового типа в стране.
Общество
Мэр Саянска разрешил работать магазинам, кафе и салонам красоты
Мэр города Саянска в Иркутской области Олег Боровский распорядился с 6 апреля открыть детские сады, магазины, рестораны, бары и салоны красоты.
Общество
Названы страны-лидеры по завозу коронавируса в Россию
Коронавирус был завезен в Россию из 73 стран, лидерами стали Италия, Испания, Франция, рассказала 4 апреля вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Происшествия
В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына
Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, пишет USA Today.
Общество
Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.
Происшествия
Суд арестовал экс-главу Метростроя Петербурга по делу о растрате
Фрунзенский районный суд вынес постановление об аресте экс-главы петербургского Метростроя Николая Александрова по новому уголовному делу, заведённому ФСБ РФ по статье "присвоение или растрата", сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.
Экономика
В России подскочили продажи имбиря и чеснока из-за коронавируса
Москва, 5 апреля 2020, 05:19 — REGNUM Продажи чеснока в России с 23 марта по 2 апреля выросли на 166%, имбиря — на 136% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщили в IT-компании «Платформа ОФД», специализирующейся на обработке фискальных данных.
Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Гаджеты
Утечка слайдов Intel подтвердила характеристики Core i9-10900K и нескольких других Comet Lake-S
Представленные изображения подтверждают, что флагманский 10-ядерный 20-поточный процессор Intel Core i9-10900K действительно сможет автоматически разгоняться вплоть до частоты в 5,3 ГГц с помощью технологии Thermal Velocity Boost (TVB).
Здоровье
Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей
У пожилых людей, которые находятся на вынужденном домашнем карантине из-за коронавируса, могут обостриться хронические заболевания на фоне стресса и переедания.