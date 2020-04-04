Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.

Общество Глава Кузбасса сказал, когда снимут карантин из-за коронавируса Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв сказал, когда в регионе могут быть сняты введённые из-за коронавируса ограничения; главным условием глава считает отсутствие новых случаев заболевания.

Экономика ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными В России принят закон, который предоставляет пострадавшим от коронавируса россиянам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу право на кредитные каникулы.

Политика Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.

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Здоровье Коронавирус на Украине: число заболевших и умерших растёт В Минздраве Украины сообщили, что за прошедшие сутки в стране было зафиксировано 138 новых случаев заболевания, с начала эпидемии в стране скончались 23 пациента (вчера сообщалось о 20 погибших), 19 человек выздоровели.

Общество Спрогнозировано влияние теплой погоды на коронавирус Вирусолог и член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альтштейн спрогнозировал влияние теплой погоды на коронавирус в беседе с изданием Ura.ru.

Общество Травников разрешил работу промышленных предприятий с 6 апреля Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время брифинга в правительстве разрешил промышленным предприятиям и строительным компаниям начать работу с 6 апреля - при полном соблюдении мер дезинфекции.

Общество Энтомологи оценили риск заразиться коронавирусом через насекомых Насекомые не могут переносить коронавирусную инфекцию COVID-19, поэтому опасаться усугубления ситуации с наступлением тепла не стоит.

Происшествия В США прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди и ее сына Спасательные службы прекратили поиски внучки сенатора Роберта Кеннеди Мейв и ее восьмилетнего сына Гидеона Джозефа Кеннеди Маккина, пропавших в четверг во время плавания на каноэ, их считают погибшими, пишет USA Today.

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Происшествия Суд арестовал экс-главу Метростроя Петербурга по делу о растрате Фрунзенский районный суд вынес постановление об аресте экс-главы петербургского Метростроя Николая Александрова по новому уголовному делу, заведённому ФСБ РФ по статье "присвоение или растрата", сообщили в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Экономика В России подскочили продажи имбиря и чеснока из-за коронавируса Москва, 5 апреля 2020, 05:19 — REGNUM Продажи чеснока в России с 23 марта по 2 апреля выросли на 166%, имбиря — на 136% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, сообщили в IT-компании «Платформа ОФД», специализирующейся на обработке фискальных данных.