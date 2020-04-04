Экономика
КоммерсантъПравительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу
Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
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Российские власти рассматривают возможность предоставления субсидий малому бизнесу
Экономика сегодня12:57
Министр экономического развития: «Прямая поддержка бизнеса обсуждается, но это очень дорого»
Комсомольская правда08:39
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Политика
Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу
Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.
Космос
Northrop Grumman успешно продвигается к первому запуску OmegA
В настоящее время ведутся все работы, чтобы Northrop Grumman смог собрать первую ракету OmegA в High Bay 2 весной 2021 года.
Общество
Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал отодвинут до 6 мая
Срок сдачи 4-ФСС за 1 квартал 2020 года зависят от способа сдачи расчета.
Происшествия
Выросло количество жертв взрыва в Орехове-Зуеве
Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехова-Зуева днем в субботу, 4 апреля.
Происшествия
Полиция задержала выгуливавшего собаку на Патриарших прудах мужчину
Сотрудники полиции задержали в сквере у Патриарших прудов в Москве местного жителя Иисуса Воробьева во время прогулки с собакой.
Происшествия
В Чувашии выявили четвертый случай заражения коронавирусом
Четвертый случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в Чувашии, заболевший приехал из Москвы, не дождавшись результатов сданных в столице анализов, сообщает министерство здравоохранения республики.
Общество
В России испытывают два прототипа вакцины от коронавируса
Научный центр "Вектор" разработал 6 прототипов вакцин от коронавируса, прошли исследования на мышах, хорьках и кроликах, в настоящий момент проведена иммунизация приматов двумя прототипами вакцины, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Общество
Работающие куряне старше 65 лет смогут уйти на больничный до 19 апреля
При стаже более 8 лет оплата в 100% размере, за основу возьмут среднемесячный заработок, но не более максимального – 69 961,65 рублей.
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса
Коронавирус в 96% случаев передаётся капельным путём, в 4% - это воздушный путь, при этом сохраняется на поверхности 72 часа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Кино
Режиссер «Хищных птиц» объяснила провал фильма в прокате
Авто
Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в РФ
Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.
Технологии
Открылся портал, обучающий педагогов вести уроки дистанционно
Новый портал, посвященный организации дистанционного обучения, открылся для педагогов, 4 апреля сообщается на сайте Министерства просвещения РФ.
Общество
Бирюков сообщил об остановке работ во дворах Москвы на время самоизоляции
Работы по благоустройству дворовых территорий в рамках программы «Мой район» приостановлены для того, чтобы не создавать дискомфорт жителям на период самоизоляции.
Авто
Российские тесты проходит новый Land Rover Defender
На счету нового Land Rover Defender миллионы «тестовых» километров. Авто тестировалось в разных уголках земного шара.
Экономика
Власти зарезервировали 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом
Власти России зарезервировали 1,4 трлн руб. (1,2% ВВП) на борьбу с распространением коронавируса и антикризисные меры, заявил премьер Михаил Мишустин на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным.
Общество
Пентагон перебросил похоронную команду в помощь Нью-Йорку
На помощь похоронным службам Нью-Йорка прибудет команда из 42 военнослужащих 54-й квартермейстерской роты, базирующейся в Форте Ли, штат Вирджиния.
Общество
Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.
Общество
Минпросвещения допускает продление учебного года летом
Замминистра Дмитрий Глушко, отвечая в ходе онлайн-марафона «Домашний час» на вопрос о продлении учебного года, заявил, что есть задача завершить занятия в школах в установленные сроки.
Игры
Появился первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, но он оказался фейком
23 марта GSC Game World опубликовала первый скриншот из S.T.A.L.K.E.R. 2, а 2 апреля на YouTube-канале компании появился дебютный трейлер проекта, который оказался в итоге фейком.
Общество
Голикова: коронавирус завезли в Россию из 73 стран
В ходе брифинга, глава Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что коронавирусом в России заболели 235 детей, но пневмония развилась только у 17 из них, причем тяжелого течения заболевания у них не отмечено.
Общество
Жителя Омской области оштрафовали на 15 тысяч за нарушение карантина
Житель Азовского района Омской области был оштрафован на 15 тысяч рублей из-за нарушения карантина.
Общество
Москва усилит контроль за соблюдением предпринимателями режима повышенной готовности
В Москве вводятся дополнительные меры по профилактике распространения коронавирусной инфекции.
Музыка
Новую песню «Крым» выпустила Земфира
Отечественная рок-вокалистка Земфира за много лет впервые презентовала публике свой новый сингл. Песня получила название «Крым».
Общество
Обсуждены вопросы эпидемиологической ситуации в Дагестане
В рамках заседания были обсуждены меры по обеспечению реализации в РД Указа Президента РФ «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
"Прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк, которой вчера исполнилось 49 лет впервые, предположительно, вышла на связь за все время болезни.
Здоровье
Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Общество
Для жителей Ростовской области ввели меры соцподдержки
Напомним, что вчера в «Единой России» предлагали отменить жителям пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг.
Армия и оружие
Три самолета с российскими военными медиками сели в Сербии
Три военно-транспортных самолета Ил-76 с российскими военными врачами приземлились на сербской авиабазе "Батайница".