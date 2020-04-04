Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.

Политика Эр-Рияд отверг обвинения в желании подорвать сланцевую нефтедобычу Заявления президента России Владимира Путина о желании Саудовской Аравии подорвать добычу сланцевой нефти не соответствуют действительности, утверждается в заявлении министра иностранных дел королевства принца Фейсала бен Фархан Аль Сауда, которое опубликовано на странице МИД в Twitter.

Космос Northrop Grumman успешно продвигается к первому запуску OmegA В настоящее время ведутся все работы, чтобы Northrop Grumman смог собрать первую ракету OmegA в High Bay 2 весной 2021 года.

Происшествия Выросло количество жертв взрыва в Орехове-Зуеве Погибли две женщины и один мужчина. Взрыв газа произошел в пятиэтажке Орехова-Зуева днем в субботу, 4 апреля.

Происшествия Полиция задержала выгуливавшего собаку на Патриарших прудах мужчину Сотрудники полиции задержали в сквере у Патриарших прудов в Москве местного жителя Иисуса Воробьева во время прогулки с собакой.

Происшествия В Чувашии выявили четвертый случай заражения коронавирусом Четвертый случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в Чувашии, заболевший приехал из Москвы, не дождавшись результатов сданных в столице анализов, сообщает министерство здравоохранения республики.

Общество В России испытывают два прототипа вакцины от коронавируса Научный центр "Вектор" разработал 6 прототипов вакцин от коронавируса, прошли исследования на мышах, хорьках и кроликах, в настоящий момент проведена иммунизация приматов двумя прототипами вакцины, заявил директор центра "Вектор" Ринат Максютов.

Общество Глава Роспотребнадзора рассказала о путях передачи коронавируса Коронавирус в 96% случаев передаётся капельным путём, в 4% - это воздушный путь, при этом сохраняется на поверхности 72 часа, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Авто Кроссовер Hyundai Palisade появился в продаже в РФ Новоявленный корейский флагман Hyundai Palisade должен добраться до России в 2020 году, однако ОТТС для этого еще не получено.

Экономика Власти зарезервировали 1,4 трлн рублей на борьбу с коронавирусом Власти России зарезервировали 1,4 трлн руб. (1,2% ВВП) на борьбу с распространением коронавируса и антикризисные меры, заявил премьер Михаил Мишустин на совещании правительства с президентом Владимиром Путиным.

Общество Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.

Общество Минпросвещения допускает продление учебного года летом Замминистра Дмитрий Глушко, отвечая в ходе онлайн-марафона «Домашний час» на вопрос о продлении учебного года, заявил, что есть задача завершить занятия в школах в установленные сроки.

Игры Появился первый трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, но он оказался фейком 23 марта GSC Game World опубликовала первый скриншот из S.T.A.L.K.E.R. 2, а 2 апреля на YouTube-канале компании появился дебютный трейлер проекта, который оказался в итоге фейком.

Общество Голикова: коронавирус завезли в Россию из 73 стран В ходе брифинга, глава Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что коронавирусом в России заболели 235 детей, но пневмония развилась только у 17 из них, причем тяжелого течения заболевания у них не отмечено.

Музыка Новую песню «Крым» выпустила Земфира Отечественная рок-вокалистка Земфира за много лет впервые презентовала публике свой новый сингл. Песня получила название «Крым».