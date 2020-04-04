Экономика
КоммерсантъПравительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу
Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
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Российские власти рассматривают возможность предоставления субсидий малому бизнесу
Экономика сегодня12:57
Министр экономического развития: «Прямая поддержка бизнеса обсуждается, но это очень дорого»
Комсомольская правда08:39
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Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
Футбол
Капелло рассказал о проблемах в общении с игроками сборной России
Бывший тренер сборной Англии и национальной команды России Фабио Капелло прокомментировал заявления о том, что у него плохой английский язык.
Культура
«Эпидемия» вошла в рейтинг Fresh TV Fiction
Сериал Павла Костомарова "Эпидемия" включила в свой рейтинг Fresh TV Fiction швейцарская исследовательская компания The WIT.
Авто
Honda объявила о сотрудничестве с GM в производстве электромобилей
Совместное соглашение позволит GM покрыть расходы на разработку аккумуляторов и платформ для еще большего числа моделей, а сборка автомобилей Honda на заводах GM позволит оптимизировать производство.
Политика
В США в ближайшие дни вырастет смертность от коронавируса
Ранее в Пентагоне заявили, что по просьбе федеральных властей перебросили в Нью-Йорк похоронные команды для помощи местным властям в погребении и кремации жертв коронавируса.
Футбол
Лепсая: «Российский футбол столкнется с гораздо более глубоким кризисом, чем мы сейчас это видим»
Думаю, российский футбол столкнется с гораздо более глубоким кризисом, чем мы сейчас это видим.
Происшествия
На Алтае еще трех зараженных обнаружили в женской консультации
Напомним, четвертой инфицированной коронавирусной инфекцией стала женщина, которая 1 апреля родила ребенка.
Футбол
Максим Калиниченко попросил остановить чемпионат Белоруссии
Экс-полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко высказался в отношении чемпионата Белоруссии, который сейчас показывают по российскому телевидению.
Происшествия
В Москве задержали мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах
Мужчину, гулявшего с собакой на Патриарших прудах в Москве и нарушающего режим самоизоляции, задержали из-за невыполнения законных требований полиции, сообщил столичный главк МВД.
Общество
Врач объяснил, почему бесполезно носить маску на улице
Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев объяснил, почему не стоит носить медицинскую маску на улице.
Экономика
Bank of America ухудшил прогноз падения экономики России до 5,6%
В 2021 году в России прогнозируется рост на 6,4% против 4,1% в более раннем прогнозе.
Общество
4 апреля в Китае объявлено днем траура по жертвам коронавируса
В стране приспустят государственные флаги и приостановят общественные развлечения В День поминовения усопших, который в Китае проводится традиционно 4 апреля, в КНР проведут национальную церемонию в память о погибших в борьбе с коронавирусной инфекцией и павших в борьбе с COVID-19.
Политика
Трамп предрек США «много смертей» от коронавируса
В ближайшее время в Соединенных Штатах ожидается большое количество смертей от коронавирусной инфекции.
Происшествия
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу
Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Культура
Жительница Камчатки сорвала куш на популярной телепередаче
На телеканале «России 1» вышла эфир передача «Пятеро на одного», в которой жительница Камчатки выиграла солидную сумму денег.
Здоровье
Врачи Покровской больницы в Петербурге попросили о помощи
Врачи Покровской больницы в Петербурге просят о помощи: им не хватает средств защиты и препаратов.
Наука
В Канаде обнаружены останки неизвестной древней рыбы
Канадские ученые нашли останки древней рыбы, неизвестной науке.
Экономика
Ради спроса: бизнес предложил руководству РФ увеличить соцвыплаты
Москва, 3 апреля 2020, 09:45 — REGNUM Потребительский спрос в России могли бы поддержать дополнительные выплаты безработным, многодетным семьям и пенсионерам общим объёмом около 3 трлн рублей.
Здоровье
В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России
Главный нарколог Минздрава Евгений Брюн выступил с предложением на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в России.
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова в нижнем белье призвала женщин наряжаться дома
Известная телеведущая Анфиса Чехова призывает женщин наряжаться дома. По ее словам, мужей всегда нужно радовать своим видом.
Общество
Мэр Саянска под личную ответственность возобновил работу сферы услуг
Мэр Саянска Олег Боровский под личную ответственность подписал постановление о режиме работы торговли, сферы услуг и общепита с 6 по 30 апреля.
Общество
Россия прекращает вывоз граждан из-за рубежа
С 4 апреля 00-00 часов Россия приостанавливает вывоз своих граждан из-за рубежа.
Футбол
«Украинца, русского и белоруса отличит только язык. А так – мы один народ». Украинец Пантя о славянах
Украинский защитник «Славии» из Мозыря Юрий Пантя рассказал о своем отношении к политике.
Происшествия
В больницу с подозрением на коронавирус поступили 8 курян
За последние сутки поступило восемь человек. У них взяты анализы на коронавирусную инфекцию, которые находятся в работе.
Музыка
Группа Little Big даст онлайн-концерт
Общество
СМИ узнали стоимость лечения от коронавируса в США
Зараженным коронавирусом американцам могут потребоваться десятки тысяч долларов для оплаты лечения, сообщил телеканал CNBC.
Экономика
Республика Коми направит более 400 млн рублей на поддержку бизнеса
В опубликованном пресс-релизе говорится о выделении за счет регионального бюджета более 400 млн рублей на поддержку бизнеса.
Здоровье
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России.
Общество
В Праге демонтировали памятник маршалу Коневу
В сентябре после нескольких часов дискуссий совет столичного района Прага-6, где установлена бронзовая фигура маршала с букетом сирени, принял решение: памятник Коневу должен быть перемещен (возможно, в одну из музейных коллекций), а на его месте появится новый памятник освободителям Праги.
Происшествия
В Подмосковье взрывом разрушен подъезд пятиэтажки
Эпицентр взрыва, разрушившего подъезд старой пятиэтажки, предположительно находился на третьем этаже.