Экономика
КоммерсантъПравительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу
Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
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Министр экономического развития: «Прямая поддержка бизнеса обсуждается, но это очень дорого»
Комсомольская правда08:39
Российские власти рассматривают возможность предоставления субсидий малому бизнесу
Экономика сегодня12:57
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Общество
В Москве умерли два пациента с коронавирусом
Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
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Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса
Коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Происшествия
Число погибших при взрыве в подмосковной многоэтажке снова увеличилось
Число погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве снова увеличилось. Об этом сообщили в МЧС России, передает ТАСС.
Общество
В Воронеже утвердили новую справку для выхода на работу
Власти Воронежской области утвердили новую форму справки, которая потребуется для выхода на работу сотрудникам предприятий, чья деятельность разрешена в период общей самоизоляции.
Политика
Путин объявил о нерабочих днях до конца апреля из-за коронавируса
Пик эпидемии еще не пройден, в том числе и в России. Мною принято решение продлить режим нерабочих дней по 30 апреля включительно.
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к жителям региона
Сегодня, 4 апреля, Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к жителям региона.
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Журналист Красовский выпустил фильм о врачах больницы в Коммунарке
Общество
Нерабочие дни в Москве: какие ограничения действуют в городе
Указом Президента нерабочие дни в России продлены почти на месяц — до 30 апреля.
Наука
У кошек в Ухане обнаружили коронавирус
Выяснилось, что до распространения коронавируса животные не были заражены, однако после - 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Экономика
Татьяна Бакальчук перестала быть самой богатой россиянкой
Общество
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Замминистра Дмитрий Глушко, отвечая в ходе онлайн-марафона «Домашний час» на вопрос о продлении учебного года, заявил, что есть задача завершить занятия в школах в установленные сроки.
Общество
Кабмин одобрил правила поведения при введении режима ЧС
В пятницу, 3 апреля, российское правительство утвердило правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС.
Общество
В МИД поступили деньги для оказания помощи россиянам за рубежом
Выделенные правительством деньги на оказание помощи российским гражданам, находящимся на территории иностранных государств из-за закрытия границ, поступили на счет МИД, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
Происшествия
Выгуливавшего собаку москвича увезли в отделение полиции
В Москве на Патриарших прудах задержали мужчину, который выгуливал собаку во дворе своего дома.
Общество
Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле
Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе "Отделения и банкоматы".
Общество
Полисы ОСАГО разрешили выдавать без диагностических карт
Страховщики смогут выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт.
Общество
Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса
"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.
Общество
Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.
Экономика
Путин подписал закон о кредитных каникулах
В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
Общество
Беглов доложил Путину о борьбе с коронавирусом в Петербурге
Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 19:16 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе телефонного разговора 4 апреля рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах, предпринимаемых в Северной столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
Происшествия
В Брянской области коронавирусом заразились 19 человек
Сегодняшний официальный рост числа заболевших вывел Брянскую область в лидеры по количеству новых инфицированных.
Общество
Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции
Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Общество
Минпромторг предлагает открыть строительные магазины
Минпромторг рассматривает возможность открытия строительных магазинов на время режима самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.
Общество
Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке
Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
Футбол
В семье главного тренера «Ростова» Карпина родилась дочь
Карпин и Гордеева поженились летом 2017 года, в сентябре 2018 года у пары родилась дочь, которую также зовут Дарья.
Авто
В Сети опубликованы фото редкой «Нивы» родом из 80-х
Известно, что отечественный производитель осуществлял поставки автомобиля в Германию в восьмидесятые годы.
Общество
В Брянске выстроилась очередь за пропусками для движения по городу
Возле здания администрации Фокинского района Брянска выстроилась настоящая очередь.
Общество
Власти Кубани упростили получение спецпропусков в условиях карантина для автовладельцев
С четверга на Кубани началась выдача пропусков на передвижение по краю на личном транспорте, в пятницу в Краснодаре в администрациях внутригородских округов возникли очереди на их получение.
Здоровье
В минздраве рассказали, почему здоровых людей тестировать опасно
Новый Калининград В региональном минздраве считают нецелесообразным и даже опасным на данный момент поголовное тестирование население на наличие коронавирусной инфекции.