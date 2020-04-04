Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу

Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в правительстве, однако эти меры очень дорогостоящие, сообщил глава Минэкономики России Максим Решетников.
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Министр экономического развития: «Прямая поддержка бизнеса обсуждается, но это очень дорого»

Комсомольская правда08:39

Российские власти рассматривают возможность предоставления субсидий малому бизнесу

Экономика сегодня12:57

Правительство начало обсуждать прямые субсидии малому бизнесу

РБК10:00

Решетников: меры поддержки малого бизнеса очень дорогие

News.ru09:21

Вопрос прямой поддержки малого бизнеса обсуждается в кабмине

Вести.Ru12:50

Решетников: В правительстве обсуждается вопрос прямых субсидий бизнесу

Российская газета08:37

Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу

Коммерсантъ08:33
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Общество

В Москве умерли два пациента с коронавирусом

Два пациента с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 14:09
Общество

Роспотребнадзор назвал основной способ передачи коронавируса

Коронавирус нового типа в большинстве случаев (96%) передается капельным путем, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
ФАН 09:34
Происшествия

Число погибших при взрыве в подмосковной многоэтажке снова увеличилось

Число погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуеве снова увеличилось. Об этом сообщили в МЧС России, передает ТАСС.
Lenta.ru 14:26
Общество

В Воронеже утвердили новую справку для выхода на работу

Власти Воронежской области утвердили новую форму справки, которая потребуется для выхода на работу сотрудникам предприятий, чья деятельность разрешена в период общей самоизоляции.
Обозреватель Врн 09:45
Политика

Путин объявил о нерабочих днях до конца апреля из-за коронавируса

Пик эпидемии еще не пройден, в том числе и в России. Мною принято решение продлить режим нерабочих дней по 30 апреля включительно.
Пенза-Пресс 02 апреля в 10:03
Общество

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к жителям региона

Сегодня, 4 апреля, Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к жителям региона.
Первый Тульский 09:24
Здоровье

Журналист Красовский выпустил фильм о врачах больницы в Коммунарке

RT на русском 14:27
Общество

Нерабочие дни в Москве: какие ограничения действуют в городе

Указом Президента нерабочие дни в России продлены почти на месяц — до 30 апреля.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 02 апреля в 15:07
Наука

У кошек в Ухане обнаружили коронавирус

Выяснилось, что до распространения коронавируса животные не были заражены, однако после - 15 из 102 кошек оказались инфицированы.
Peterburg2.ru 11:09
Экономика

Татьяна Бакальчук перестала быть самой богатой россиянкой

Российская газета 11:57
Общество

Минпросвещения допускает продление учебного года летом

Замминистра Дмитрий Глушко, отвечая в ходе онлайн-марафона «Домашний час» на вопрос о продлении учебного года, заявил, что есть задача завершить занятия в школах в установленные сроки.
Педсовет 06:07
Общество

Кабмин одобрил правила поведения при введении режима ЧС

В пятницу, 3 апреля, российское правительство утвердило правила поведения при введении режима повышенной готовности или ЧС.
Форпост Северо-Запад вчера в 10:05
Общество

В МИД поступили деньги для оказания помощи россиянам за рубежом

Выделенные правительством деньги на оказание помощи российским гражданам, находящимся на территории иностранных государств из-за закрытия границ, поступили на счет МИД, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
ТК Звезда 12:13
Происшествия

Выгуливавшего собаку москвича увезли в отделение полиции

В Москве на Патриарших прудах задержали мужчину, который выгуливал собаку во дворе своего дома.
Lenta.ru 13:04
Общество

Сбербанк опубликовал режим работы своих отделений в апреле

Режим работы индивидуален для каждого офиса и указан как в самом отделении Сбербанка, так и на сайте www.sberbank.ru в разделе "Отделения и банкоматы".
ТАСС вчера в 12:26
Общество

Полисы ОСАГО разрешили выдавать без диагностических карт

Страховщики смогут выдавать полисы ОСАГО без диагностических карт.
9111.ru 03:41
Общество

Собянин определил органы, которые могут штрафовать юрлица из-за вируса

"Если был причинен вред здоровью или имуществу человека, штраф составит от 500 тысяч до одного миллиона рублей или же приостановление деятельности сроком до 90 дней", — говорится на сайте мэрии.
РИА Новости 13:57
Общество

Мэр Москвы определил уполномоченных штрафовать юрлиц из-за вируса

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал органы исполнительной власти города, которые смогут штрафовать индивидуальных предпринимателей и юридических лиц за несоблюдение правил режима повышенной готовности из-за коронавируса.
РБК 13:54
Экономика

Путин подписал закон о кредитных каникулах

В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
9111.ru вчера в 14:03
Общество

Беглов доложил Путину о борьбе с коронавирусом в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 апреля 2020, 19:16 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в ходе телефонного разговора 4 апреля рассказал президенту России Владимиру Путину о мерах, предпринимаемых в Северной столице для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:16
Происшествия

В Брянской области коронавирусом заразились 19 человек

Сегодняшний официальный рост числа заболевших вывел Брянскую область в лидеры по количеству новых инфицированных.
Городской телеканал (Брянск) 05:53
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Московские власти заявили, что технически система "умного" контроля за соблюдением гражданами режима самоизоляции готова.
Газета.Ru 11:50
Общество

Минпромторг предлагает открыть строительные магазины

Минпромторг рассматривает возможность открытия строительных магазинов на время режима самоизоляции, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы ведомства Виктора Евтухова.
Российская газета 13:41
Футбол

Третий тест Дибалы на коронавирус оказался положительным

РБК 14:11
Общество

Стало известно о состоянии главврача больницы в Коммунарке

Как ранее стало известно, главврач Денис Проценко заразился коронавирусом COVID-19 во время работы с пациентами и персоналом.
RuNews24.ru 07:27
Футбол

В семье главного тренера «Ростова» Карпина родилась дочь

Карпин и Гордеева поженились летом 2017 года, в сентябре 2018 года у пары родилась дочь, которую также зовут Дарья.
РИА Новости 11:01
Авто

В Сети опубликованы фото редкой «Нивы» родом из 80-х

Известно, что отечественный производитель осуществлял поставки автомобиля в Германию в восьмидесятые годы.
Народные новости 08:40
Общество

В Брянске выстроилась очередь за пропусками для движения по городу

Возле здания администрации Фокинского района Брянска выстроилась настоящая очередь.
Городской телеканал (Брянск) 09:48
Общество

Власти Кубани упростили получение спецпропусков в условиях карантина для автовладельцев

С четверга на Кубани началась выдача пропусков на передвижение по краю на личном транспорте, в пятницу в Краснодаре в администрациях внутригородских округов возникли очереди на их получение.
ТАСС 10:36
Здоровье

В минздраве рассказали, почему здоровых людей тестировать опасно

Новый Калининград В региональном минздраве считают нецелесообразным и даже опасным на данный момент поголовное тестирование население на наличие коронавирусной инфекции.
Новый Калининград.Ru 13:54
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Максим Геннадьевич Решетников
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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