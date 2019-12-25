Экономика
КоммерсантъПравительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка
Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, тема обсуждается, потому что «финансовый регулятор, по идее, не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает».
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То, что касается дискуссии о продаже Сбербанка правительству, переговоры идут, решение окончательное не принято.
— Эльвира Набиуллина, российский политикИзвестия 25 декабря в 07:15
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Глава ЦБ рассказала о переговорах по продаже кабмину доли в Сбербанке
RT на русском25 декабря в 06:36
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Здоровье
О каких недугах сигнализирует сухость во рту, рассказали медики
Врачи рассказали, что частая сухость в ротовой полости говорит не только об обычной жажде, но и может свидетельствовать о тяжелых болезнях, передает «МК в Волгограде.ру» со ссылкой на портал Inforeactor.
Армия и оружие
В Минобороны опровергли драку российских и американских военных в Сирии
«Сообщение базирующейся в Великобритании "Сирийской обсерватории по правам человека" (SOHR) о якобы имевших место "столкновениях, перешедших в рукопашную" между российскими и американскими военнослужащими на северо-западе Сирии, — примитивный фейк», — заявили в ведомстве.
Происшествия
Новгородских полицейских задержали в связи с гибелью подростка
На днях на полицейских завели уголовное дело.
Политика
Украина впервые взыскала штраф из-за полета над Крымом
Украина впервые взыскала штраф за полет над Крымом, сообщил пресс-центр командования воздушных сил ВСУ со ссылкой на Государственную авиационную службу.
Экономика
Букмекеры предупредили о возможном закрытии почти всех своих контор
Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил министру экономического развития Максиму Орешкину принять срочные меры, чтобы не допустить закрытия большинства букмекерских контор, которое может произойти 1 января 2020 года из-за изменений нормативной правовой базы.
Спорт
РУСАДА уведомило WADA о несогласии с санкциями в отношении России
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) направило Всемирному антидопинговому агентству (WADA) официальное письмо, в котором уведомило организацию о несогласии с санкциями, введенными против России.
Происшествия
Бывшие полицейские в Уфе получили сроки за изнасилование своей коллеги
Кировский районный суд Уфы приговорил на сроки от шести до семи лет лишения свободы трех бывших полицейских Башкирии, признав их виновными в изнасиловании в отделе своей коллеги, 23-летней дознавательницы.
Происшествия
Отчим избил 6-летнего пасынка молотком за просьбу дать еды
Ребенок чуть не погиб от рук отчима, сообщается на сайте ведомства. Инцидент произошел в конце ноября 2019 года.
Экономика
На ОЭЗ «Алабуга» откроют завод по производству смол за 1,3 млрд рублей
Инвестиции оцениваются в 1,3 млрд руб. За счет нового завода планируется создать 100 рабочих мест.
Происшествия
Мужчина с ножом ворвался в храм в Москве
В храм Сергия Радонежского в центре Москвы пришел вооруженный ножом мужчина, сообщил источник РБК в ГУ МВД по Москве, об этом же сообщает РЕН ТВ.
Политика
Стали известны сроки окончания строительства «Северного потока-2»
Компания Allseas прервала укладку труб "Северного потока-2", после того как в США приняли пакет санкций против иностранных компаний, участвующих в реализации российских энергопроектов.
Хоккей
«Амур» по буллитам обыграл «Автомобилист»
«Амур» выиграл у «Автомобилиста» (4:3 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ В составе хозяев забивали Кирилл Рассказов и Вячеслав Ушенин (дважды).
Кино
Опубликован список кинозвезд с самыми высокими гонорарами
Список кинозвезд с самыми высокими гонорарами был опубликован на сайте Just Jared.
Фигурное катание
Дмитрий Алиев выиграл чемпионат России по фигурному катанию
Финансы
Индекс РТС превысил отметку в 1550 пунктов
Индекс РТС в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку в 1550 пунктов, обновив максимум с 15 марта 2013 года.
Общество
В работе банкоматов и онлайн-сервисов «Альфа-банка» произошёл сбой
В пресс-службе «Альфа-банка» подтвердили информацию о неполадках, отметив, что «ввиду произошедшего технического сбоя у части клиентов наблюдается недоступность ряда сервисов».
Общество
Лимузин Сталина украли на севере Москвы
На севере Москвы неизвестные проникли в гараж и украли лимузин Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Происшествия
Пассажирский самолет упал в Казахстане
Финансы
Слишком крепкий рубль натолкнулся на крепкого Орешкина
С начала декабря рубль укрепился на 4%: с 64,30 до 61,80, так что текущее незначительное движение курса в обратную сторону гораздо уместнее назвать коррекцией, а не падением, благо на открытии пятничных торгов валюта вновь укрепляется, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
Общество
Москва потратит на празднование Нового года почти два миллиарда рублей
Москва потратит на празднование Нового года почти два миллиарда рублей (1,75 миллиарда), что на 12 процентов больше трат 2018 года.
Финансы
Сбербанк: ЦБ поставил мировой рекорд по жесткости регулирования
По мнению кредитной организации, за счёт действий регулятора Россия поставила мировой рекорд по жесткости регулирования банковской сферы.
Наука
Ртутное загрязнение воздуха привело к вымиранию динозавров
Ранее причиной вымирания динозавров называли повлекшее колоссальные изменения условий на планете падение астероида.
Экономика
Минтруд сообщил о росте пенсий по старости в 2019 году
Среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров за 2019 год вырос на 1,1 тыс. рублей.
Наука
Эффект антидепрессантов предсказали по изменению связей в мозге
Исследователи из Йельского и Манчестерского университетов во главе с Чади Абдаллой (Chadi G. Abdallah) предложили другой подход для предсказания эффективности антидепрессантов — по тому, как эти препараты меняют состояние связей между различными областями головного мозга.
Политика
Россия и Украина обнулят взаимные претензии по газу 1 января
Россия и Украина договорились о взаимном отказе от претензий с 1 января 2020 года в ходе переговоров по газу.
Общество
Путин подарил школьнице из Обнинска щенка лабрадора
Президент России Владимир Путин подарил щенка лабрадора 12-летней школьнице из Обнинска Екатерине Папановой.
Кино
Федор Бондарчук презентовал в Москве свой фильм «Вторжение»
Федор Бондарчук на мероприятии поблагодарил свою команду, а также Министерство обороны РФ и Сергея Шойгу за помощь, мэра Москвы Сергея Собянина и Министерство культуры и лично главу ведомства Владимира Мединского.
Экономика
Доказано цифрами: «евроинтеграция» обрушила промышленность Украины
Власти Украины не слишком переживают относительно такого положения дел в промышленности, отмечая, что это соответствует общемировым тенденциям.
Общество
Названа самая дорогая музыкальная группа России
Самой дорогой группой России по итогам уходящего года стал «Ленинград».
Религия
РПЦ изменила правила крещения детей
Синод Русской православной церкви отменил ограничения в таинствах и поминовении для людей, которые носят имена святых любых поместных православных церквей мира или созвучные им имена.