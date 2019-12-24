Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка

Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, тема обсуждается, потому что «финансовый регулятор, по идее, не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает».
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Правительство задумалось о смене собственника Сбербанка

URA.Ruвчера в 13:04

Силуанов подтвердил дискуссию об изменении схемы владения Сбербанком

Интерфаксвчера в 12:07

Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

ТАССвчера в 11:16

Силуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Ведомостивчера в 11:27

Силуанов: Передача акций ЦБ в Сбербанке обсуждается из-за конфликта интересов

ПРАЙМвчера в 11:11

Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка

Коммерсантъвчера в 11:10

Силуанов подтвердил обсуждение смены акционера Сбербанка

РБКвчера в 11:00
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Происшествия

На трассе «Скандинавия» после массового ДТП ввели реверсивное движение

78.ru 03:35
Общество

Производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с отечественным ПО

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и др.) предложила распространить ответственность за стабильность работы смартфонов, компьютеров и телевизоров Smart TV на производителей программного обеспечения (ПО).
Коммерсантъ вчера в 17:23
Политика

На Украине возбудили уголовное дело по прибытии первого поезда в Крым

REGNUM 04:40
Политика

В Кремле ответили на слова Лукашенко о реверсной закупке нефти

Минск вправе воспользоваться более выгодными вариантами закупки нефти, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности реверсной закупки нефти через Польшу, передает корреспондент РБК.
РБК 04:55
Общество

Козак не исключил подорожания импортных автомобилей с 2020 года

В 2020 году возможно подорожание импортных автомобилей, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.
Коммерсантъ 04:27
Здоровье

Опасное заболевание выявлено в Липецкой области

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщило о возникновении бруцеллеза у 11 голов крупного рогатого скота и 1 головы мелкого рогатого скота в ЛПХ Липецкой области.
Most.tv 01:42
Шоу-бизнес

Стало известно о расставании Пелагеи с мужем

В Сети появилась сенсационная информация о том, что известная певица, звезда шоу "Голос" Пелагея разъехалась со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.
Дни.ру 00:52
Общество

В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу

В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.
Российская газета 03:05
Общество

Москвичам пообещали небольшой снег

В конце недели в Москве выпадет небольшой снег, но погода останется «довольно теплой».
Lenta.ru 04:55
Авто

Chery представила новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro

Компания Chery официально представила новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro.
Новые автомобили 22 декабря в 23:32
Происшествия

Ми-8 с 24 людьми совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Газета.Ru 03:49
Космос

Российский метеоспутник «Электро-Л» выведен на орбиту

Российский метеоспутник «Электро-Л» успешно выведен на целевую орбиту. Его доставили с помощью разгонного блока ДМ-3, передает ОТР.
Общественное телевидение России 01:41
Общество

В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
REGNUM вчера в 22:58
Политика

Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»

В Объединённой судостроительной корпорации заявили, что в России может быть построено судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако на это потребуется примерно шесть лет.
REGNUM 03:43
Фигурное катание

Загитова и Медведева примут участие в мартовском шоу сборной России

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова примет участие в составе сборной России в показательных выступлениях "Россия - вперед!", которые пройдут в конце марта в Москве, заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
РИА Новости 01:41
Энергетика

Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
РБК 03:23
Происшествия

Обнародовано видео драки со стрельбой в кафе «Алладин»

Регион 64 02:06
Авто

В Москве подорожает эвакуация автомобилей

С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.
Известия 04:59
Кино

В Москве состоялась премьера фильма «Вторжение»

В московском кинотеатре «Октябрь» в понедельник, 23 декабря, состоялась премьера фильма «Вторжение».
Известия 23 декабря в 13:23
Общество

Под Хабаровском рухнул истребитель Су-57

В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57. Судно упало в 111 километрах от аэродрома Дземги.
Регион online 23 декабря в 23:15
Политика

Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину

«Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощание Путину: "Берегите Россию"», — вспомнил советник.
Lenta.ru 03:38
Происшествия

В Венгрии погибла российская пианистка

РИА Новости вчера в 17:52
Происшествия

В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно

Мужчина в Саратове ранил ножом супругу, а затем выпрыгнул в окно третьего этажа многоквартирного дома, оба госпитализированы, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.
РИА Новости 04:56
Общество

Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
REGNUM вчера в 19:57
Экономика

Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20

По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200.
Известия вчера в 18:15
Кино

«КиноПоиск» составил рейтинг лучших фильмов десятилетия

«КиноПоиск» решил подвести итоги уходящего десятилетия и выяснил, какие фильмы стали лучшими в 2010-х годах.
News.ru 03:51
Общество

В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку проекта «Ясень-М»

На заводе «Севмаш» в Северодвинске спущена на воду атомная подводная лодка «Новосибирск» — первая серийная подлодка модернизированного проекта 885М («Ясень-М»), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.
РБК 03:57
Происшествия

В Татарстане трёх сотрудников МВД уволили из-за учений со школьниками

МВД Татарстана по итогам служебной проверки сообщило об увольнении трёх сотрудников полиции Тукаевского района республики из органов внутренних дел после инцидента с привлечением школьников к учениям.
RT на русском 04:58
Происшествия

В уголовном деле о коррупции в ФТС появились еще трое фигурантов

Еще три фигуранта появились в громком уголовном деле о злоупотреблениях в Федеральной таможенной службе (ФТС) России, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.
РИА Новости 04:17
Происшествия

В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой

Предварительно установлено, что 24 декабря около 18 часов, находясь на участке местности около дома 137 по улице Калинина в городе Клинцы Брянской области, 53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге, от которого она скончалась на месте происшествия.
РИА Новости вчера в 15:48
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