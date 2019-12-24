Экономика
КоммерсантъПравительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка
Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, тема обсуждается, потому что «финансовый регулятор, по идее, не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает».
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Общество
Производители электроники не готовы отвечать за работу устройств с отечественным ПО
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК; объединяет Apple, Samsung, Philips, LG и др.) предложила распространить ответственность за стабильность работы смартфонов, компьютеров и телевизоров Smart TV на производителей программного обеспечения (ПО).
Политика
В Кремле ответили на слова Лукашенко о реверсной закупке нефти
Минск вправе воспользоваться более выгодными вариантами закупки нефти, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова белорусского лидера Александра Лукашенко о возможности реверсной закупки нефти через Польшу, передает корреспондент РБК.
Общество
Козак не исключил подорожания импортных автомобилей с 2020 года
В 2020 году возможно подорожание импортных автомобилей, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак.
Здоровье
Опасное заболевание выявлено в Липецкой области
Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям сообщило о возникновении бруцеллеза у 11 голов крупного рогатого скота и 1 головы мелкого рогатого скота в ЛПХ Липецкой области.
Шоу-бизнес
Стало известно о расставании Пелагеи с мужем
В Сети появилась сенсационная информация о том, что известная певица, звезда шоу "Голос" Пелагея разъехалась со своим мужем, хоккеистом Иваном Телегиным.
Общество
В РЖД разрешили пассажирам с верхних полок сидеть внизу
В новых железнодорожных билетах обозначено разрешение для пассажиров с местами на верхних полках сидеть на нижних полках в дневное время.
Общество
Москвичам пообещали небольшой снег
В конце недели в Москве выпадет небольшой снег, но погода останется «довольно теплой».
Авто
Chery представила новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro
Компания Chery официально представила новый кроссовер Chery Tiggo 7 Pro.
Космос
Российский метеоспутник «Электро-Л» выведен на орбиту
Российский метеоспутник «Электро-Л» успешно выведен на целевую орбиту. Его доставили с помощью разгонного блока ДМ-3, передает ОТР.
Общество
В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
Политика
Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку — 2»
В Объединённой судостроительной корпорации заявили, что в России может быть построено судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2». Однако на это потребуется примерно шесть лет.
Фигурное катание
Загитова и Медведева примут участие в мартовском шоу сборной России
Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова примет участие в составе сборной России в показательных выступлениях "Россия - вперед!", которые пройдут в конце марта в Москве, заявил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
Энергетика
Козак назвал выплату Украине $2,9 млрд «каплей в море»
Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
Авто
В Москве подорожает эвакуация автомобилей
С 1 января 2020 года в Москве увеличится стоимость эвакуации автомобилей, которые были припаркованы с нарушением правил дорожного движения.
Кино
В Москве состоялась премьера фильма «Вторжение»
В московском кинотеатре «Октябрь» в понедельник, 23 декабря, состоялась премьера фильма «Вторжение».
Общество
Под Хабаровском рухнул истребитель Су-57
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57. Судно упало в 111 километрах от аэродрома Дземги.
Политика
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
«Единственное, что попросил и сказал Ельцин на прощание Путину: "Берегите Россию"», — вспомнил советник.
Происшествия
В Венгрии погибла российская пианистка
Происшествия
В Саратове мужчина ударил ножом жену и выпрыгнул в окно
Мужчина в Саратове ранил ножом супругу, а затем выпрыгнул в окно третьего этажа многоквартирного дома, оба госпитализированы, сообщили РИА Новости в областной службе спасения.
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Экономика
Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20
По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200.
Кино
«КиноПоиск» составил рейтинг лучших фильмов десятилетия
«КиноПоиск» решил подвести итоги уходящего десятилетия и выяснил, какие фильмы стали лучшими в 2010-х годах.
Общество
В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку проекта «Ясень-М»
На заводе «Севмаш» в Северодвинске спущена на воду атомная подводная лодка «Новосибирск» — первая серийная подлодка модернизированного проекта 885М («Ясень-М»), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны России.
Происшествия
В Татарстане трёх сотрудников МВД уволили из-за учений со школьниками
МВД Татарстана по итогам служебной проверки сообщило об увольнении трёх сотрудников полиции Тукаевского района республики из органов внутренних дел после инцидента с привлечением школьников к учениям.
Происшествия
В уголовном деле о коррупции в ФТС появились еще трое фигурантов
Еще три фигуранта появились в громком уголовном деле о злоупотреблениях в Федеральной таможенной службе (ФТС) России, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова.
Происшествия
В Брянской области мужчина застрелил жену и покончил с собой
Предварительно установлено, что 24 декабря около 18 часов, находясь на участке местности около дома 137 по улице Калинина в городе Клинцы Брянской области, 53-летний местный житель причинил огнестрельное ранение своей 42-летней супруге, от которого она скончалась на месте происшествия.