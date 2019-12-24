Экономика

ВедомостиВедомостиСилуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Силуанов подтвердил дискуссию об изменении схемы владения Сбербанком

Интерфаксвчера в 12:07

Силуанов подтвердил обсуждение смены акционера Сбербанка

РБКвчера в 11:00

Силуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Ведомостивчера в 11:27

Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

ТАССвчера в 11:16

Правительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка

Коммерсантъвчера в 11:10

Кабмин обсуждает выход Банка России из капитала Сбербанка

Российская газетавчера в 11:37

Силуанов подтвердил возможную потерю ЦБ доли в Сбербанке стоимостью почти в 3 трлн рублей

Forbesвчера в 11:00
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Политика

Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику

Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.
РИА Новости вчера в 22:09
Армия и оружие

Киев хочет сделать солдатом каждого украинца

Вряд ли стоит считать их справедливыми, учитывая, что усилить обычную армию на Украине хотят эрзац-армией.
Взгляд.ру вчера в 13:05
Общество

В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Известия вчера в 22:57
Политика

Александр Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны, что стало бы совсем простым вариантом объединения двух государств.
Суть событий вчера в 12:01
Политика

Еврейская община России поблагодарила Путина за критику посла Польши

Напомним, "сволочью и антисемитской свиньей" глава РФ назвал посла Польши в Германии, который пообещал в 1930-х годах возвести памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.
Российская газета вчера в 23:58
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета вчера в 05:58
Космос

Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе

Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Naked Science 19 декабря в 19:02
Армия и оружие

Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США

Lenta.ru вчера в 08:35
Общество

Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК

Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Политика

Названы имена членов правительства Приморского края

Елена Бронникова, возглавлявшая до настоящего времени департамент культуры Приморского края, в должности заместителя председателя правительства Приморского края станет курировать вопросы труда и социальной политики.
Primpress.ru вчера в 22:52
Общество

Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями

Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.
Life.ru вчера в 07:03
Транспорт

Первый поезд проехал по Крымскому мосту

На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 09:25 мск. Сегодня же из Москвы отправился поезд до Симферополя.
Коммерсантъ вчера в 20:59
Происшествия

Суд признал виновным участника несогласованной акции 27 июля Раджабова

РИА Новости вчера в 07:50
Кино

Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице

Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Мойка78 вчера в 07:33
Общество

Каждый третий россиянин за последние 10 лет сменил профессию

Треть россиян кардинально сменила сферу деятельности за последние 10 лет, больше половины сделали это из-за маленькой зарплаты, сообщает в среду, 25 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
Известия вчера в 20:35
Культура

Максим Фадеев запустит детское интернет-шоу

News.ru 00:28
Общество

Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год

RT на русском вчера в 00:55
Политика

Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway

Россия приняла решение возобновить переговоры с американской стороной об участии в проекте окололунной станции Gateway, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Известия вчера в 19:52
Финансы

Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей

В последний раз курс доллара опускался ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года.
REGNUM вчера в 06:24
Здоровье

Страховые поверенные, «Медицинский автобус» и «Мобильный фельдшер». Губернатор о предложениях по модернизации первичного звена

На итоговой коллегии минздрава обсудили дальнейшие шаги по улучшению качества медицинской помощи в первичном звене.
Ulpressa вчера в 22:46
Происшествия

В Будапеште погибла российская пианистка

В Будапеште погибла Эвелина Валиева — российская пианистка, выпускница Московской государственной консерватории имени Чайковского.
Вести.Ru вчера в 23:56
Политика

В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик

Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Известия вчера в 08:28
Общество

Названы знаки Зодиака, которым повезет в 2020 году

Руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный рассказал, каким знакам зодиака повезет в 2020 году.
Shraibikus News 22 декабря в 05:41
Общество

«Это будет пострашнее, чем пенсионная реформа»: что готовят россиянам

Многие эксперты выступали против принятия данного закона. Так, депутаты от КПРФ и ЛДПР называли документ «очередной прихватизацией».
Primpress.ru вчера в 05:15
Политика

Социологи выяснили предпочтения жителей России на выборах в Госдуму

Напомним, на выборах в Государственную думу РФ VII созыва, состоявшихся в 2016 году, «Единая Россия» набрала по списку 54,2% голосов.
REGNUM 00:01
Транспорт

Движение поездов на фиолетовой ветке московского метро восстановили

ТАСС 00:25
Экономика

Украина подсчитала доход от транзита газа из России

Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов.
Lenta.ru вчера в 10:53
Гаджеты

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Самой продаваемой моделью в третьем квартале 2019 года оказалась iPhone XR. На этот смартфон пришлось три процента продаж.
РИА Новости вчера в 14:16
Транспорт

РЖД разрешили пассажирам в верхних полках сидеть на нижних местах

В РЖД в новом бланке электронного билета прописали просьбу для пассажиров с нижних полок разрешать попутчикам с верхних полок посидеть внизу в дневное время.
Газета.Ru 00:06
Экономика

Счетная палата: Власти впустую потратили 80 млрд руб. из бюджета

«В поддержку МСП в последние годы были вложены значительные средства, но масштабы влияния на развитие бизнеса этих конкретных мер оценить невозможно, их эффективность не очевидна», — сказал один из авторов доклада, аудитор Счетной палаты Данил Шилков.
БИЗНЕС Online 00:11
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