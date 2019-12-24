Экономика
ВедомостиСилуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка
Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Политика
Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику
Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.
Армия и оружие
Киев хочет сделать солдатом каждого украинца
Вряд ли стоит считать их справедливыми, учитывая, что усилить обычную армию на Украине хотят эрзац-армией.
Общество
В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.
Политика
Александр Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии
Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны, что стало бы совсем простым вариантом объединения двух государств.
Политика
Еврейская община России поблагодарила Путина за критику посла Польши
Напомним, "сволочью и антисемитской свиньей" глава РФ назвал посла Польши в Германии, который пообещал в 1930-х годах возвести памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Армия и оружие
Украина обвинила Россию в имитации ракетных ударов по эсминцам США
Общество
Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК
Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.
Политика
Названы имена членов правительства Приморского края
Елена Бронникова, возглавлявшая до настоящего времени департамент культуры Приморского края, в должности заместителя председателя правительства Приморского края станет курировать вопросы труда и социальной политики.
Общество
Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями
Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.
Транспорт
Первый поезд проехал по Крымскому мосту
На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 09:25 мск. Сегодня же из Москвы отправился поезд до Симферополя.
Происшествия
Суд признал виновным участника несогласованной акции 27 июля Раджабова
Кино
Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице
Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Общество
Каждый третий россиянин за последние 10 лет сменил профессию
Треть россиян кардинально сменила сферу деятельности за последние 10 лет, больше половины сделали это из-за маленькой зарплаты, сообщает в среду, 25 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.
Культура
Максим Фадеев запустит детское интернет-шоу
Общество
Россияне назвали нежелательные подарки на Новый год
Политика
Россия вернется к проекту американской окололунной станции Gateway
Россия приняла решение возобновить переговоры с американской стороной об участии в проекте окололунной станции Gateway, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Финансы
Впервые с июля 2018 года курс доллара упал ниже 62 рублей
В последний раз курс доллара опускался ниже отметки в 62 рубля 12 июля 2018 года.
Здоровье
Страховые поверенные, «Медицинский автобус» и «Мобильный фельдшер». Губернатор о предложениях по модернизации первичного звена
На итоговой коллегии минздрава обсудили дальнейшие шаги по улучшению качества медицинской помощи в первичном звене.
Происшествия
В Будапеште погибла российская пианистка
В Будапеште погибла Эвелина Валиева — российская пианистка, выпускница Московской государственной консерватории имени Чайковского.
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Общество
Названы знаки Зодиака, которым повезет в 2020 году
Руководитель Школы научной астрологии Сергей Безбородный рассказал, каким знакам зодиака повезет в 2020 году.
Общество
«Это будет пострашнее, чем пенсионная реформа»: что готовят россиянам
Многие эксперты выступали против принятия данного закона. Так, депутаты от КПРФ и ЛДПР называли документ «очередной прихватизацией».
Политика
Социологи выяснили предпочтения жителей России на выборах в Госдуму
Напомним, на выборах в Государственную думу РФ VII созыва, состоявшихся в 2016 году, «Единая Россия» набрала по списку 54,2% голосов.
Экономика
Украина подсчитала доход от транзита газа из России
Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов.
Гаджеты
Названы самые продаваемые смартфоны в мире
Самой продаваемой моделью в третьем квартале 2019 года оказалась iPhone XR. На этот смартфон пришлось три процента продаж.
Транспорт
РЖД разрешили пассажирам в верхних полках сидеть на нижних местах
В РЖД в новом бланке электронного билета прописали просьбу для пассажиров с нижних полок разрешать попутчикам с верхних полок посидеть внизу в дневное время.
Экономика
Счетная палата: Власти впустую потратили 80 млрд руб. из бюджета
«В поддержку МСП в последние годы были вложены значительные средства, но масштабы влияния на развитие бизнеса этих конкретных мер оценить невозможно, их эффективность не очевидна», — сказал один из авторов доклада, аудитор Счетной палаты Данил Шилков.