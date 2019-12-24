Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Политика Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату.

Общество В Госдуме предложили выплачивать пенсионерам «новогодний капитал» Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов обратился к министру труда и социальной защиты Максиму Топилину с инициативой создания «новогоднего капитала» для одиноких российских пенсионеров, пишет в среду, 25 декабря, RT.

Политика Александр Лукашенко предложил России вступить в состав Белоруссии Белорусский лидер Александр Лукашенко предложил России вступить в состав его страны, что стало бы совсем простым вариантом объединения двух государств.

Политика Еврейская община России поблагодарила Путина за критику посла Польши Напомним, "сволочью и антисемитской свиньей" глава РФ назвал посла Польши в Германии, который пообещал в 1930-х годах возвести памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.

Политика Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.

Общество Военком объяснил призыв в армию Шаведдинова из ФБК Заместитель военного комиссара Москвы полковник Максим Локтев прокомментировал сообщения о направлении на несение срочной службы Руслана Шаведдинова, сотрудника ФБК, который пропал после обыска в своем доме накануне и, как выяснилось, был отправлен в воинскую часть на Новой Земле.

Политика Названы имена членов правительства Приморского края Елена Бронникова, возглавлявшая до настоящего времени департамент культуры Приморского края, в должности заместителя председателя правительства Приморского края станет курировать вопросы труда и социальной политики.

Общество Сибирский бизнесмен выставил на продажу село с жителями Бизнесмен из Красноярского края объявил себя хозяином села Васильевка Идринского района и выставил его на продажу вместе с жителями, сообщает НТВ.

Транспорт Первый поезд проехал по Крымскому мосту На вокзал в Севастополь поезд прибудет 25 декабря в 09:25 мск. Сегодня же из Москвы отправился поезд до Симферополя.

Общество Каждый третий россиянин за последние 10 лет сменил профессию Треть россиян кардинально сменила сферу деятельности за последние 10 лет, больше половины сделали это из-за маленькой зарплаты, сообщает в среду, 25 декабря, «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании HeadHunter.

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Происшествия В Будапеште погибла российская пианистка В Будапеште погибла Эвелина Валиева — российская пианистка, выпускница Московской государственной консерватории имени Чайковского.

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Гаджеты Названы самые продаваемые смартфоны в мире Самой продаваемой моделью в третьем квартале 2019 года оказалась iPhone XR. На этот смартфон пришлось три процента продаж.

Транспорт РЖД разрешили пассажирам в верхних полках сидеть на нижних местах В РЖД в новом бланке электронного билета прописали просьбу для пассажиров с нижних полок разрешать попутчикам с верхних полок посидеть внизу в дневное время.