Экономика
КоммерсантъПравительство обсуждает выход ЦБ из Сбербанка
Правительство России обсуждает вопрос выхода Центробанка из активов Сбербанка, рассказал журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. По его словам, тема обсуждается, потому что «финансовый регулятор, по идее, не должен быть участником тех организаций, за которыми он надзирает».
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Экономика
Банк ДОМ.РФ выдал дальневосточникам льготную ипотеку на 1 млрд рублей
Банк ДОМ.РФ одобрил льготных ипотечных кредитов в Дальневосточном федеральном округе на 1 млрд руб. С момента запуска "Ипотеки под 2 %" в банк поступило более 1 тыс. заявок от потенциальных заемщиков, сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Экономика
Правительство призвали не вводить пошлины на посылки за €20
По предложению Минфина, с 1 января 2020 года россияне смогут без пошлин получать из зарубежных интернет-магазинов товары на сумму не более €200.
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Зеленский уволил глав Львовской и Закарпатской областей
Президент Украины Владимир Зеленский уволил губернаторов Львовской и Закарпатской областей Маркияна Мальского и Игоря Бондаренко из-за отсутствия результатов, передает УНИАН.
Происшествия
По делу генерала ФТС Кизлыка арестован его заместитель Серебро
Басманный суд Москвы во вторник отправил под стражу до 22 февраля заместителя начальника управления таможенного дознания ФТС России Алексея Серебро по обвинению в злоупотреблении полномочиями.
Хоккей
«Салават Юлаев» и «Ак Барс» опубликовали составы на матч в Давосе
Технологии
Twitter запретил в сообщениях анимацию из-за атак на эпилептиков
Согласно Twitter Support, разработчики платформы недавно обнаружили ошибку, которая позволяла обойти настройки автовоспроизведения контента в случае загрузки файлов с анимированными PNG, а также допускала появление сразу нескольких таких изображений в одном твите.
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У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 зарегистрировано в среду у южных Курил, сообщили РИА Новости в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
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В Венгрии трагически погибла российская пианистка
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Лере Кудрявцевой удалили грудные импланты
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Антонелла Рокуццо, супруга форварда «Барселоны» Лионеля Месси, опубликовала праздничную фотографию своей семьи.
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По словам сотрудника отеля, причина отравления ещё не известна, дети могли отравиться в столовой, либо где-то во время дневной прогулки по городу.
Экономика
«Газпром» привлек €11,4 млрд на Амурский ГПЗ
"Газпром" завершил сделку по привлечению проектного финансирования для строительства Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на €11,4 млрд, говорится в сообщении компании.
Здоровье
В Минздраве начали разрабатывать лечение для пациентов со СМА
Министерство здравоохранения России начало разработку комплекса мер для лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА).
Общество
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Господин Лукашенко напомнил, что в Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с Россией.
Общество
Ирландец снял на видео, как тигр бросился на его сына в зоопарке
Сегодня мой сын оказался в меню дублинского зоопарка, — подписал видео отец.
Технологии
МТС представит умную колонку в начале 2020 года
Компания запустит в коммерческую эксплуатацию колонку с виртуальным ассистентом и системой умного дома, как только будет полностью удовлетворена результатами тестирования, пообещали в пресс-службе МТС.
Политика
Трамп уверен, что США справятся с «рождественским подарком» КНДР
Соединенные Штаты выяснят, в чем может заключаться "рождественский подарок" со стороны КНДР, и успешно справятся с ним.
Армия и оружие
Войска надёжно прикрыты от ударов с воздуха
Опыт современных вооружённых конфликтов нашёл своё отражение в новых боевых уставах подразделений, воинских частей и соединений войсковой ПВО 2019 года, методическом материале, разрабатываемом в помощь командирам всех степеней для эффективной организации и проведения занятий по тактической, специальной и разведывательной подготовке.
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В министерствах иностранных дел Польши и Румынии раскритиковали открытие железнодорожной части Крымского моста.
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Ольга Бузова и Давид Манукян записали первую совместную песню
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Jaguar Land Rover поднимет цены на автомобили в России
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Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
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Истребитель пятого поколения Су-57 разбился на Дальнем Востоке
Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае во время испытательного полёта разбился истребитель пятого поколения Су-57, лётчик успел катапультироваться и был эвакуирован вертолётом ПСС.
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Названы способы остановить автомобиль при отказе тормозов
Автоэксперты рассказали, как действовать водителям в случае неожиданного отказа тормозной системы.
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Андрей Черкасов скоро впервые станет отцом
Ведущий поделился радостью с подписчиками Звезда проекта "Дом − 2" Андрей Черкасов и его избранница Кристина Ослина сообщили поклонникам радостную новость — они готовятся к пополнению в семье.