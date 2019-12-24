Экономика

ТАССТАССПравительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Правительство обсуждает выход ЦБ РФ из капитала Сбербанка, сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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ЦБ РФ предсказали плавный и постепенный выход из активов Сбербанка

REGNUM25 декабря в 07:24

Силуанов подтвердил обсуждение смены акционера Сбербанка

РБК24 декабря в 11:00

Песков: вопрос о возможности выхода ЦБ из капитала Сбербанка лежит в компетенции кабмина

ТАСС25 декабря в 05:08

Силуанов подтвердил дискуссию об изменении схемы владения Сбербанком

Интерфакс24 декабря в 12:07

Силуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Ведомости24 декабря в 11:27

Силуанов: Передача акций ЦБ в Сбербанке обсуждается из-за конфликта интересов

ПРАЙМ24 декабря в 11:11

Песков о выходе ЦБ из капитала Сбербанка: это вопрос правительства, а не Кремля

Коммерсантъ25 декабря в 06:18
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Происшествия

Названо количество выживших при крушении самолета в Казахстане

АМИТЕЛ 01:59
Политика

США хотят ввести миротворцев в Донбасс

Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор заявил, что в Донбасс необходимо ввести международных миротворцев в рамках возвращения Киеву контроля над регионом.
News.ru 06:31
Происшествия

После аварии с автобусом в Липецкой области возбуждено уголовное дело

RT на русском вчера в 15:05
Экономика

«Газпром» выплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя согласие «Газпрома» выплатить «Нафтогазу» компенсацию $2,9 млрд в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража, назвал эту сумму «каплей в море» по сравнению с отказом от дальнейших претензий.
РБК 11:41
Общество

Охлобыстин резко ответил на призыв Водонаевой не рожать «рабов»

Актер Иван Охлобыстин резко ответил на слова телеведущей и модели Алены Водонаевой, призвавшей россиянок "не рожать рабов".
РИА Новости 14:03
Фигурное катание

Косторная превзошла собственный мировой рекорд на чемпионате России

Российская газета 08:41
Общество

Дело о клевете: суд объявил Елену Батурину в розыск

Самая богатая женщина России, президент компании Inteco Management Елена Батурина объявлена в федеральный розыск по уголовному делу о клевете, возбужденному по заявлению Эренцена Манжеева - финансового управляющего банкротством бывшего первого вице-президента "Интеко" и родного брата ответчицы Виктора Батурина.
Газета.Ru 13:44
Происшествия

Лимузин Сталина украли на севере Москвы

Газета.Ru 08:30
Политика

Германия отказала Украине в военной помощи

Берлин отклонил просьбу Киева о предоставлении военной помощи, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью порталу RND.
РИА Новости 14:10
Политика

Земан допустил отмену визита в Россию на 75-летие Победы

Президент Чехии Милош Земан задумался об отмене визита на торжества по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РИА Новости 15:47
Политика

Украина запустит на неподконтрольном Донбассе телеканал

Министерство культуры Украины обнародовало планы по запуску украинского телеканала, вещающего на временно оккупированной территории юго-востока страны.
Shraibikus News 14:37
Шоу-бизнес

Кристину Асмус осудили в сети за откровенную съемку с Егором Кридом

Музыкант Егор Крид опубликовал на YouTube откровенный тизер клипа на трек Love is, в котором снялся вместе с актрисой Кристиной Асмус, после чего пользователи в сети начали писать комментарии с критикой.
РИА Новости вчера в 11:13
Спорт

МОК допустил пересмотр выигранных в CAS дел российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) допускает пересмотр дел российских спортсменов, выигранных в Спортивном арбитражном суде перед Олимпиадой 2018 года в Пхёнчхане.
РБК 15:10
Шоу-бизнес

Пелагея подтвердила новость о разводе с Иваном Телегиным

Певица Пелагея на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, текстом которого подтвердила информацию о разводе с хоккеистом Иваном Телегиным, за которого вышла замуж в 2016 году.
NewInform вчера в 07:02
Культура

На российское ТВ попал еще один украинский сериал

На российское ТВ попал еще один украинский сериал Российский телеканал СТС покажет один из наиболее популярных украинских сериалов 2019 года — «Папик» студии «Квартал-95», основанной нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.
Коммерсантъ вчера в 09:48
Экономика

Сбербанк назвал главные тренды 2019 года в банковской системе

Сбербанк составил список самых заметных банковских трендов 2019 г. В исследование вошли данные о состоянии банковской системы, ее регулировании, а также об ипотеке, кибератаках, депозитах и взносах Агентства страхования вкладов (АСВ).
Ведомости 09:04
Авто

Skoda объявила скидки на свои автомобили в январе

Car.ru вчера в 05:30
Армия и оружие

В Индийском океане стартовали учения России, Ирана и Китая

По сообщению РИА Новости со ссылкой на ВМС армии Ирана, в пятницу в северной части Индийского океана и в Оманском заливе начались совместные учения военно-морских сил Ирана, России и Китая.
Военное дело 05:28
Шоу-бизнес

Экс-футболист Радимов прокомментировал развод с Булановой

Бывший полузащитник сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказался о своём разводе с певицей Татьяной Булановой.
RT на русском вчера в 00:56
Армия и оружие

Алжир закупит российские истребители Су-57

News.ru 11:26
Политика

«Академик Черский» обойдет «уточнения» Дании по «Северному потоку-2»

Новые датские уточнения вызывают вопросы В Датском энергетическом агентстве заявили, что ограничения на прокладку "Северного потока-2" к юго-востоку от острова Борнхольм распространяются на работы по строительству магистрали, а не на конкретные суда-трубоукладчики.
Экономика сегодня 10:31
Кино

В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч

Discover24 03:14
Единоборства

Федор Емельяненко оценил поединок между братом и Кокляевым

Российский боец ММА Федор Емельяненко рассказал, что он думает о прошедшем в ноябре поединке своего брата Александра и пауэрлифтера Михаила Кокляева.
Профиль 01:10
Общество

Захарова разоблачила фальсификацию Павловского

Официальный представитель МИД Мария Захарова в социальных сетях ответила на интервью политолога Глеба Павловского, в котором тот попытался «разоблачить власти» на примере сообщений об изнасилованной в Берлине российской девочки.
Взгляд.ру 13:27
Армия и оружие

Гиперзвуковой комплекс «Авангард» заступил на боевое дежурство

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Райан Рейнольдс подтвердил выход «Дэдпула 3»

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Политика

Путин утвердил доктрину продовольственной безопасности

Вице-премьер Алексей Гордеев на заседании Совета безопасности представил новую Доктрину продовольственной безопасности России, президент РФ Владимир Путин ее утвердил.
Вести.Ru 08:45
Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
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Армия и оружие

На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3

Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Lenta.ru 09:03
Шоу-бизнес

Песков прокомментировал первое большое выступление дочери на льду

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поделился впечатлениями от первого большого выступления младшей дочери в ледовом шоу своей супруги Татьяны Навки.
РИА Новости 15:34
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