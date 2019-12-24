Экономика
ВедомостиСилуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка
Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Политика
«Северный поток-2» заморозят на 6 лет
Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
Политика
Медведев оценил график реализации нацпроектов
Реализация национальных проектов в РФ вошла в нормальный график, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Воробей предупредила Борщеву об угрозе поджога офиса Comedy Woman
Общество
Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле
В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
Культура
Кинокритики выбрали лучшие российские сериалы 2019 года
Сериал «Шторм» Борис Хлебникова критики назвали лучшим российским сериалом года.
Политика
Путин призвал правительство сделать все для улучшения жизни россиян
Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что одна из главных целей реализуемых нацпроектов — это повышение уровня жизни россиян.
Хоккей
Овечкин встретил католическое Рождество в резиденции Трампа
В ночь католического Рождества капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе с супругой Анастасией нанес визит президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.
Политика
В Совфеде оценили реакцию Киева на запуск поездов в Крым
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT возбуждённое на Украине уголовное дело по факту прибытия в Крым через Крымский мост поезда из Санкт-Петербурга.
Культура
Умерла автор главной песни сериала «Друзья» Алли Уиллис
За особый вклад в музыкальную культуру Алли Уиллис вошла в Зал славы авторов песен.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Политика
МИД России исключил введение санкций против части американцев
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Интерфаксу», говоря об ответных мерах на санкции США в отношении газопровода «Северный поток-2», заявил, что Москва не намерена вводить ограничения против американского бизнеса, работающего на территории России.
Общество
В России вспоминают жертв авиакатастрофы Ту-154 под Сочи
Кино
Марк Хэмилл напомнил, что готов сняться в сериале «Ведьмак»
Происшествия
Суд признал виновным участника несогласованной акции 27 июля Раджабова
Происшествия
Наталья Мазина об обыске в квартире: "Жизненными принципами не поступаюсь!"
Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина выступила со специальным заявлением об обысках, прошедших сегодня утром в квартирах сотрудников министерства.
Общество
Первую серийную атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду
Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) «Новосибирск», входящая в проект 885М «Ясень-М», была спущена на воду на верфи «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области.
Армия и оружие
Террористы поставили 24-часовой ультиматум российским военным в Сирии
Российским военным поставлен 24-часовой ультиматум.
Политика
Песков ответил на критику Лукашенко о конституции Союзного государства
Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко возложил ответственность за потерю времени на принятие Конституции Союзного государства с Белоруссией на Москву.
Общество
Козак допустил подорожание импортных автомобилей в России
Вице-премьер России Дмитрий Козак не исключает, что в 2020 году могут увеличиться цены на импортируемые в Россию автомобили.
Армия и оружие
Корабли ВМФ РФ держали под прицелом израильские F-16
По сообщению портала «Discover24», который ссылается на сообщения неназванных СМИ, корабли российского ВМФ, находящиеся в территориальных водах Сирии, предотвратили атаку израильской авиации.
Общество
Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка
Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения.
Шоу-бизнес
Екатерина Климова впервые назвала причину развода с Гелой Месхи
Летом 2019 года Екатерина Климова развелась своим третьим мужем Гелой Месхи. Бывшие супруги не называли причину расставания.
Политика
Пресс-секретарь Горбачева опроверг утверждения японских СМИ о его словах по поводу Курил
Утверждения японской стороны Как следует из рассекреченных в среду документов МИД Японии, на которые ссылается Kyodo, Горбачев якобы сделал указанное заявление в ходе длительной беседы с посетившим Москву японским экс-премьером Ясухиро Накасонэ.
Хоккей
Определился окончательный состав сборной России на МЧМ-2020
Тренерский штаб молодёжной сборной России по хоккею определился с окончательным составом на чемпионат мира 2020 года.
Происшествия
В Татарстане троих полицейских уволили после учений со школьниками
Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, ещё пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.