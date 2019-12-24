Экономика

ВедомостиВедомостиСилуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
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Глава ЦБ рассказала о переговорах по продаже кабмину доли в Сбербанке

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Песков о выходе ЦБ из капитала Сбербанка: это вопрос правительства, а не Кремля

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Силуанов: Передача акций ЦБ в Сбербанке обсуждается из-за конфликта интересов

ПРАЙМвчера в 11:11

Силуанов подтвердил дискуссию об изменении схемы владения Сбербанком

Интерфаксвчера в 12:07

Силуанов: правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка

Ведомостивчера в 11:27

Песков: вопрос о возможности выхода ЦБ из капитала Сбербанка лежит в компетенции кабмина

ТАСС05:08

Силуанов подтвердил обсуждение смены акционера Сбербанка

РБКвчера в 11:00
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Украина завела уголовное дело из-за проезда поезда по Крымскому мосту

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Проблема с трубоукладчиком встала в России особенно остро после того, как швейцарская компания Allseas отказалась продолжать работы на "Северном потоке-2" из-за введенных Вашингтоном санкций.
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Медведев оценил график реализации нацпроектов

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Газета.Ru 06:09
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Кинокритики выбрали лучшие российские сериалы 2019 года

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Путин призвал правительство сделать все для улучшения жизни россиян

Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что одна из главных целей реализуемых нацпроектов — это повышение уровня жизни россиян.
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В ночь католического Рождества капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вместе с супругой Анастасией нанес визит президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.
Газета.Ru 05:11
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В Совфеде оценили реакцию Киева на запуск поездов в Крым

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв прокомментировал RT возбуждённое на Украине уголовное дело по факту прибытия в Крым через Крымский мост поезда из Санкт-Петербурга.
RT на русском 05:06
Культура

Умерла автор главной песни сериала «Друзья» Алли Уиллис

За особый вклад в музыкальную культуру Алли Уиллис вошла в Зал славы авторов песен.
ИА InterMedia 05:09
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Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета вчера в 05:58
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МИД России исключил введение санкций против части американцев

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РБК 06:24
Общество

В России вспоминают жертв авиакатастрофы Ту-154 под Сочи

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Марк Хэмилл напомнил, что готов сняться в сериале «Ведьмак»

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РИА Новости вчера в 07:50
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Наталья Мазина об обыске в квартире: "Жизненными принципами не поступаюсь!"

Министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина выступила со специальным заявлением об обысках, прошедших сегодня утром в квартирах сотрудников министерства.
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Первую серийную атомную подлодку «Новосибирск» спустили на воду

Первая серийная атомная подводная лодка (АПЛ) «Новосибирск», входящая в проект 885М «Ясень-М», была спущена на воду на верфи «Севмаш» в Северодвинске Архангельской области.
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Общество

РЖД представили дизайн новых электронных билетов на поезда

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Террористы поставили 24-часовой ультиматум российским военным в Сирии

Российским военным поставлен 24-часовой ультиматум.
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Песков ответил на критику Лукашенко о конституции Союзного государства

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко возложил ответственность за потерю времени на принятие Конституции Союзного государства с Белоруссией на Москву.
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СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями

РИА Новости 02:26
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Козак допустил подорожание импортных автомобилей в России

Вице-премьер России Дмитрий Козак не исключает, что в 2020 году могут увеличиться цены на импортируемые в Россию автомобили.
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Армия и оружие

Корабли ВМФ РФ держали под прицелом израильские F-16

По сообщению портала «Discover24», который ссылается на сообщения неназванных СМИ, корабли российского ВМФ, находящиеся в территориальных водах Сирии, предотвратили атаку израильской авиации.
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Мантуров назвал маловероятным уход Apple с российского рынка

Российский рынок интересен Apple, американская компания вряд ли решит покинуть его после того, как в стране вступит в силу закон о предустановке на гаджеты российского программного обеспечения.
РБК вчера в 19:15
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Екатерина Климова впервые назвала причину развода с Гелой Месхи

Летом 2019 года Екатерина Климова развелась своим третьим мужем Гелой Месхи. Бывшие супруги не называли причину расставания.
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Пресс-секретарь Горбачева опроверг утверждения японских СМИ о его словах по поводу Курил

Утверждения японской стороны Как следует из рассекреченных в среду документов МИД Японии, на которые ссылается Kyodo, Горбачев якобы сделал указанное заявление в ходе длительной беседы с посетившим Москву японским экс-премьером Ясухиро Накасонэ.
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Определился окончательный состав сборной России на МЧМ-2020

Тренерский штаб молодёжной сборной России по хоккею определился с окончательным составом на чемпионат мира 2020 года.
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Трое полицейских отдела МВД России по Тукаевскому району Татарстана уволены, ещё пятеро предупреждены о неполном служебном соответствии после инцидента с привлечением девятиклассников к участию в тактико-строевых занятиях местного отдела МВД, сообщает МВД по Татарстану.
РИА Новости 05:06
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