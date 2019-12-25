Этот вопрос — продажа доли ЦБ в Сбербанке, еще раз говорю, не публично обсуждается. Тема есть, да. А как она будет решаться, не будет решаться — это мы будем вместе с Центральным банком обсуждать.

Правительство обсуждает вопрос выкупа доли Сбербанка у ЦБ. Об этом в четверг, 26 декабря, заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, в настоящий момент кабмин обсуждает этот вопрос с Центробанком.

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