Экономика
RT на русскомПравительство обсуждает выкуп доли ЦБ в Сбербанке
Правительство обсуждает вопрос выкупа доли Сбербанка у ЦБ. Об этом в четверг, 26 декабря, заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов. По его словам, в настоящий момент кабмин обсуждает этот вопрос с Центробанком.
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Этот вопрос — продажа доли ЦБ в Сбербанке, еще раз говорю, не публично обсуждается. Тема есть, да. А как она будет решаться, не будет решаться — это мы будем вместе с Центральным банком обсуждать.
— Антон Силуанов, российский экономистРБК вчера в 05:39
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