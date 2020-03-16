Коронавирус
КоммерсантъПравительство объявило новые меры по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал перечень мер, которые будут приняты в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Среди них — закрытие границы с Белоруссией. На первоочередные меры для поддержки отраслей экономики и граждан будет выделено до 300 млрд руб.
Читать в источнике
Оценить85
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:54, Ашберн
Финансы
Курс доллара превысил отметку в 74 рубля
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 2,06% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74,09 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
Политика
Россия закрывает границу с Белоруссией
Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19
Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.
Общество
Глава патологоанатомов объяснил смерть Децла, Доренко и Чаплина
Внезапная смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина связана с болезнями, протекавшими скрытно.
Общество
Минобразования поручило измерять температуру при входе в вузы
Министр науки и высшего образования Валерий Фальков выпустил распоряжение, которое обязует вузы организовать измерение температуры у студентов, а также установить средства дезинфекции.
Экономика
В США снизили ключевую ставку почти до нуля
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Экономика
Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%
Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Экономика
Российские власти подготовили план поддержки бизнеса и населения
Помимо поддержки бизнеса, и населения планируется предоставить помощь регионам, госкомпаниям, "но в первую очередь – население", — сообщили "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.
Политика
Российские юристы, ученые, журналисты и писатели выступили против поправок к Конституции
Российские юристы, ученые, журналисты и писатели написали открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда, оно опубликовано на сайте «Эха Москвы».
Общество
Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса
Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Здоровье
Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Культура
Марина Орлова: Играть Юлию Началову было тяжело
Общество
Из-за коронавируса россияне скупают крупы и консервы
Как сообщает корреспондент МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на ТАСС, на фоне распространения новой опасной инфекции и ослабления курса рубля отмечают увеличение спроса у покупателей и на средства гигиены.
Общество
Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза
«Оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00:00 16 марта 2020 года по московскому времени с территории Российской Федерации на территорию стран – членов Европейского союза и в обратном направлении», - говорится в сообщении.
Армия и оружие
Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма
Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Энергетика
Прибыль Saudi Aramco упала в 2019 году на $22,9 млрд
Чистая прибыль государственной нефтяной компании Saudi Aramco рухнула в 2019 г. на $22,9 млрд до $88,2 млрд против $111,1 млрд в 2018 г. Свою роль сыграли снижение цен на нефть и сокращение добычи.
Технологии
Конференция Apple пройдет в новом формате из-за коронавируса
По сообщению американской компании конференция WWDC 2020 в этом году пройдет в онлайн-формате.
Общество
Школы и детские сады Екатеринбурга закроют на карантин
В Екатеринбурге школы и детские сады закроют на карантин. Об этом сообщают в департаменте образования администрации Екатеринбурга.
Общество
Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения
При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".
Экономика
Запасы товаров, отмена ограничений для транспорта торговых сетей, отсрочка по налогам, онлайн-оповещение. Власти рассказали, как будут бороться с коронавирусом
Для импорта товаров первой необходимости на таможне будет сделан «зеленый коридор», а для транспорта торговых сетей отменяются ограничения логистики в городах.
Политика
Путин оценил потери Европы и России от санкций
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в результате санкционного противостояния и Россия, и Европа понесли потери, причем в некоторых сферах для европейцев они оказались более чувствительными.
Здоровье
ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии
Происшествия
В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому
В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Политика
США хотят перекупить у ФРГ разработчиков вакцины против коронавируса
США и Германия ведут спор из-за биотехнологической фирмы CureVac, расположенной в немецком городе Тюбинген и работающей над созданием вакцины против нового коронавируса.
Общество
СМИ узнали о планах продлить досрочное голосование по Конституции
Продолжительность досрочного голосования по поправкам в Конституцию могут продлить с трех дней до недели из-за ситуации с коронавирусом.
Общество
Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга заболел коронавирусом
Уроженец Санкт-Петербурга, чемпион мира по кайтсерфингу Пётр Тюшкевич заразился коронавирусом, когда был во Франции.
Общество
Американцы массово скупают оружие, патроны и сухпайки из-за коронавируса
Американцы начали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и сухие пайки на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Сыгравшая девушку Бонда Ольга Куриленко заразилась коронавирусом
Сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия» актриса и модель Ольга Куриленко заболела коронавирусной инфекцией.
Происшествия
В Кемерово сообщили об улучшении состояния заболевших коронавирусом
Состояние жителей Кемерово, у которых подтвердился коронавирус SARS-CoV-2, за прошедшие сутки улучшилось.