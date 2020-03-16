Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПравительство объявило новые меры по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал перечень мер, которые будут приняты в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Среди них — закрытие границы с Белоруссией. На первоочередные меры для поддержки отраслей экономики и граждан будет выделено до 300 млрд руб.
Читать в источнике
Комментировать73

Подробнее о событии

Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса

Ведомости03:02

В России сформируют антикризисный фонд в 300 млрд рублей

Интерфакс02:26

РФ может использовать 300 млрд рублей из резерва на борьбу с коронавирусом

Российская газета02:50

Правительство объявило новые меры по борьбе с коронавирусом

Коммерсантъ02:41

Правительство объявило новые меры поддержки экономики из-за коронавируса

РБК02:57

Правительство России объявило о новых мерах поддержки экономики и населения из-за коронавируса

Эхо Москвы03:00

Правительство потратит до 300 млрд руб. на борьбу с коронавирусом

РЕН ТВ02:39
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:54, Ашберн
Финансы

Курс доллара превысил отметку в 74 рубля

Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 2,06% к уровню закрытия предыдущих торгов, до 74,09 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.
ТАСС 03:50
Политика

Россия закрывает границу с Белоруссией

Как напомнил Мишустин, было ограничено авиасообщение со странами Евросоюза, приостановлен въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменено железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной.
ТАСС 03:27
Происшествия

Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19

Больница в московской Коммунарке начала сотрудничать с полицией после того, как пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из стационара, сообщил главврач медицинского учреждения Денис Проценко на Facebook.
РИА Новости 01:45
Общество

Глава патологоанатомов объяснил смерть Децла, Доренко и Чаплина

Внезапная смертью рэпера Кирилла Толмацкого (Децла), журналиста Сергея Доренко и священника Всеволода Чаплина связана с болезнями, протекавшими скрытно.
Вести.Ru 03:25
Общество

Минобразования поручило измерять температуру при входе в вузы

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков выпустил распоряжение, которое обязует вузы организовать измерение температуры у студентов, а также установить средства дезинфекции.
РБК 03:39
Экономика

В США снизили ключевую ставку почти до нуля

Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку почти до нуля в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Lenta.ru вчера в 18:23
Экономика

Услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%

Тарифы на сотовую связь в России неизбежно подорожают, если власти не выплатят сотовым операторам компенсацию за бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам.
Газета.Ru 01:42
Экономика

Российские власти подготовили план поддержки бизнеса и населения

Помимо поддержки бизнеса, и населения планируется предоставить помощь регионам, госкомпаниям, "но в первую очередь – население", — сообщили "Ведомости" со ссылкой на федеральных чиновников.
Вести.Ru 02:18
Политика

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели выступили против поправок к Конституции

Российские юристы, ученые, журналисты и писатели написали открытое обращение к депутатам, политикам, общественным деятелям и судьям Конституционного суда, оно опубликовано на сайте «Эха Москвы».
Коммерсантъ 00:57
Общество

Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне намного меньше переживают из-за ситуации вокруг коронавируса, чем жители других стран, заявил клинический психолог Михаил Хорс, передает Nation News.
Газета.Ru вчера в 01:37
Здоровье

Минздрав Франции назвал препараты, которые опасны при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов типа кортизона или ибупрофена может ухудшить состояние заболевшего коронавирусом, сказал в субботу министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
РИА Новости 14 марта в 07:37
Культура

Марина Орлова: Играть Юлию Началову было тяжело

RuNews24.ru 02:31
Общество

Из-за коронавируса россияне скупают крупы и консервы

Как сообщает корреспондент МТВ.ОНЛАЙН со ссылкой на ТАСС, на фоне распространения новой опасной инфекции и ослабления курса рубля отмечают увеличение спроса у покупателей и на средства гигиены.
МТВ онлайн вчера в 23:17
Общество

Россия ограничила авиасообщение со странами Евросоюза

«Оперативным штабом принято решение временно ограничить пассажирские воздушные перевозки с 00:00 16 марта 2020 года по московскому времени с территории Российской Федерации на территорию стран – членов Европейского союза и в обратном направлении», - говорится в сообщении.
РИАМО вчера в 17:00
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Корабли НАТО, приближающиеся к российским морским границам в Черном море в районе Крыма, практически не имеют возможности вести разведку из-за противодействия береговых средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), объяснил РИА "Новости" источник в силовых структурах региона.
Газета.Ru 02:59
Энергетика

Прибыль Saudi Aramco упала в 2019 году на $22,9 млрд

Чистая прибыль государственной нефтяной компании Saudi Aramco рухнула в 2019 г. на $22,9 млрд до $88,2 млрд против $111,1 млрд в 2018 г. Свою роль сыграли снижение цен на нефть и сокращение добычи.
Вести.Ru 03:27
Технологии

Конференция Apple пройдет в новом формате из-за коронавируса

По сообщению американской компании конференция WWDC 2020 в этом году пройдет в онлайн-формате.
Astera 14 марта в 04:22
Общество

Школы и детские сады Екатеринбурга закроют на карантин

В Екатеринбурге школы и детские сады закроют на карантин. Об этом сообщают в департаменте образования администрации Екатеринбурга.
ФедералПресс 03:26
Общество

Саратовские школы переходят на дистанционный режим обучения

При дистанционной форме обучения школы продолжат образовательный процесс через сайты образовательных учреждений, а также через портал "Российская электронная школа".
Взгляд-инфо 02:52
Экономика

Запасы товаров, отмена ограничений для транспорта торговых сетей, отсрочка по налогам, онлайн-оповещение. Власти рассказали, как будут бороться с коронавирусом

Для импорта товаров первой необходимости на таможне будет сделан «зеленый коридор», а для транспорта торговых сетей отменяются ограничения логистики в городах.
Фонтанка.Ру 03:02
Политика

Путин оценил потери Европы и России от санкций

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в результате санкционного противостояния и Россия, и Европа понесли потери, причем в некоторых сферах для европейцев они оказались более чувствительными.
Вестник Кавказа 02:59
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру вчера в 04:52
Происшествия

В Чите военный вертолет случайно выстрелил по жилому дому

В Чите военный вертолет случайно выстрелили из авиапушки за пределы аэродрома.
Российская газета вчера в 10:45
Политика

США хотят перекупить у ФРГ разработчиков вакцины против коронавируса

США и Германия ведут спор из-за биотехнологической фирмы CureVac, расположенной в немецком городе Тюбинген и работающей над созданием вакцины против нового коронавируса.
Экономика сегодня вчера в 05:56
Общество

СМИ узнали о планах продлить досрочное голосование по Конституции

Продолжительность досрочного голосования по поправкам в Конституцию могут продлить с трех дней до недели из-за ситуации с коронавирусом.
РБК 01:42
Технологии

Появился генерирующий снимки обнаженных женщин сайт

Lenta.ru 02:30
Общество

Чемпион мира по кайтсерфингу из Петербурга заболел коронавирусом

Уроженец Санкт-Петербурга, чемпион мира по кайтсерфингу Пётр Тюшкевич заразился коронавирусом, когда был во Франции.
Мегаполис онлайн вчера в 13:52
Общество

Американцы массово скупают оружие, патроны и сухпайки из-за коронавируса

Американцы начали массово скупать огнестрельное оружие, патроны и сухие пайки на фоне распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 02:51
Шоу-бизнес

Сыгравшая девушку Бонда Ольга Куриленко заразилась коронавирусом

Сыгравшая девушку Джеймса Бонда в фильме «Квант милосердия» актриса и модель Ольга Куриленко заболела коронавирусной инфекцией.
Ведомости вчера в 21:15
Происшествия

В Кемерово сообщили об улучшении состояния заболевших коронавирусом

Состояние жителей Кемерово, у которых подтвердился коронавирус SARS-CoV-2, за прошедшие сутки улучшилось.
Известия 01:29
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Михаил Мишустин
Российский государственный деятель
Российский государственный и политический деятель, экономист. Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года. Действительный государственный советник Российской Федерации 1-го класса, доктор экономических наук.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное