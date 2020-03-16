Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал перечень мер, которые будут приняты в рамках борьбы с пандемией коронавируса. Среди них — закрытие границы с Белоруссией. На первоочередные меры для поддержки отраслей экономики и граждан будет выделено до 300 млрд руб.

Правительство объявило новые меры по борьбе с коронавирусом

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