Общество

ИжевскИнфо.РУИжевскИнфо.РУПравительство объявило о мерах поддержки населения из-за коронавируса

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Правительство России совместно с Центробанком подготовило пакет мер по поддержке населения и бизнеса в период эпидемии коронавируса, сообщается на сайте Кабмина. Так, правительство пересмотрит список системно значимых компаний и будет следить за их финансовым состоянием.
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Правительство и Центробанк объявили о мерах поддержки населения и бизнеса

Ореанда-Новости06:02

Правительство объявило о мерах поддержки населения из-за коронавируса

ИжевскИнфо.РУ05:08
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