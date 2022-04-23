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Правительство обязало нефтяников продавать больше топлива на бирже

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое обязывает нефтяников увеличить на 1% продажи топлива на биржах, сообщается на сайте правительства.
РБК
«Изменения касаются автомобильного бензина и дизельного топлива. Минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с нынешних 11% до 12% от общего объема производства. В отношении дизеля - с 7,5% до 8,5%», — говорится в распоряжении за подписью Мишустина.
Компания
Мера позволит независимым автозаправочным станциям покупать топливо по рыночным ценам, пояснили
 в правительстве.
Ведомости
Документ вступает в силу по истечении месяца со дня официального опубликования.
Finam.Ru

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