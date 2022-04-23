«Изменения касаются автомобильного бензина и дизельного топлива. Минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с нынешних 11% до 12% от общего объема производства. В отношении дизеля - с 7,5% до 8,5%», — говорится в распоряжении за подписью Мишустина.
Германия не имеет оправданий для введения эмбарго на российские энергоносители, в том числе на газ, заявил генеральный директор Ассоциации немецких торгово-промышленных палат (DIHK) Мартин Ванслебен, пишет Deutschlandfunk.
Германия увеличит запланированные займы почти на €40 млрд в этом году для того, чтобы смягчить последствия военной операции на Украине и антироссийских санкций для своей экономики, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Украинские войска обстреляли Горловку в Донецкой народной республике из 120-миллиметрового миномета, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).