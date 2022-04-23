«Изменения касаются автомобильного бензина и дизельного топлива. Минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с нынешних 11% до 12% от общего объема производства. В отношении дизеля - с 7,5% до 8,5%», — говорится в распоряжении за подписью Мишустина.