Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке бензина и дизеля в условиях сезонного повышенного спроса, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Правительства России
В Минэнерго подсчитали, что с начала текущего года средние розничные цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0,9%, что значительно ниже изменения индекса потребительских цен за аналогичный период (+7,7%).
Кириллов указал на имеющиеся у Минобороны (МО) сведения, что Соединенные Штаты готовили провокацию с целью обвинения российских войск в применении химического, биологического или тактического ядерного оружия.
Российский бизнесмен Олег Тиньков ведет переговоры с потенциальными покупателями о продаже оформленной на семейный траст 35-процентной доли в TCS Group (владеет «Тинькофф банком»), пишет РБК со ссылкой на источники.