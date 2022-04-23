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Правительство обязало нефтяников продавать больше топлива на бирже

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое обязывает нефтяников увеличить на 1% продажи топлива на биржах, сообщается на сайте правительства.
РБК
Решение направлено на поддержание стабильной ситуации на внутреннем рынке бензина и дизеля в условиях сезонного повышенного спроса, сообщает ИА SakhalinMedia со ссылкой на пресс-службу Правительства России
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SakhalinMedia.ru
В Минэнерго подсчитали, что с начала текущего года средние розничные цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0,9%, что значительно ниже изменения индекса потребительских цен за аналогичный период (+7,7%).
РБК
Документ вступает в силу по истечении месяца со дня официального опубликования.
Finam.Ru

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