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Правительство обязало нефтяников продавать больше топлива на бирже

«Изменения касаются автомобильного бензина и дизельного топлива. Минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с нынешних 11 до 12% от общего объема производства. В отношении дизеля — с 7,5 до 8,5%», — сказано в сообщении.
РБК
Мера позволит независимым автозаправочным станциям покупать топливо по рыночным ценам, пояснили
 в правительстве.
Ведомости
В Минэнерго подсчитали, что с начала текущего года средние розничные цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0,9%, что значительно ниже изменения индекса потребительских цен за аналогичный период (+7,7%).
РБК
Документ вступает в силу по истечении месяца со дня официального опубликования.
Finam.Ru

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Российских нефтяников обязали увеличить продажи топлива на бирже
Ведомости08:43
Правительство подняло российским нефтяникам долю обязательной продажи на бирже до 12%
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ФАС и Минэнерго увеличили нормативы продаж бензина и дизеля на бирже
Агентство нефтегазовой информации21 апреля в 01:04
Кабмин обязал нефтяников продавать больше топлива на биржевых торгах
ТАСС03:07
Российских нефтяников обязали увеличить процент топлива, продаваемого на бирже
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Коммерсантъ03:46
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