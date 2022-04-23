«Изменения касаются автомобильного бензина и дизельного топлива. Минимальная доля продажи бензина на бирже увеличена с нынешних 11 до 12% от общего объема производства. В отношении дизеля — с 7,5 до 8,5%», — сказано в сообщении.
В Минэнерго подсчитали, что с начала текущего года средние розничные цены на бензин и дизельное топливо выросли на 0,9%, что значительно ниже изменения индекса потребительских цен за аналогичный период (+7,7%).
Украинский лидер заявил, что такое решение будет принято в том случае, если в Мариуполе будут уничтожены украинские люди, а также если Москва решит провести референдум «на любых оккупированных территориях Украины».