Общество

Российская газетаРоссийская газетаПравительство обяжет банки проверять клиентов по номеру телефона

Правительство может обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов, а также проверять, на них ли оформлен номер мобильного телефона, как часто они им пользуются и когда меняли сам телефон. Об этом пишут в воскресенье "Известия".
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с чего всё началось

Перевели бремя: банки обяжут проверять телефонные номера клиентов

В правительстве хотят обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов, на них ли оформлен номер телефона, как часто они им пользуются, а также менял ли гражданин мобильное устройство.
Известиявчера в 17:01

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Кабмин предложил обязать банки проверять клиентов по номеру телефона

РБК02:48

В России хотят обязать банки проверять телефоны клиентов

Комсомольская правда00:57

Российские банки могут обязать проверять телефонные номера клиентов

Московский Комсомолецвчера в 23:07

Правительство может обязать банки проверять клиента по номеру телефона

RT на русском00:30

В России могут обязать банки проверять телефонные номера клиентов

РИА Новостивчера в 22:13

Банки будут сверять телефонные номера клиентов для защиты от мошенников

URA.Ruвчера в 18:46

Перевели бремя: банки обяжут проверять телефонные номера клиентов

Известиявчера в 17:01
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Автоматически обработано 7035 источников, обновлено в 03:21, Вашингтон
Происшествия

Растет число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае

Ридус вчера в 04:49
Общество

В столице Чили ввели комендантский час из-за беспорядков

Власти Чили ввели комендантский час в большинстве районов столицы из-за протестов, которые переросли в беспорядки.
ТАСС вчера в 20:05
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Илон Маск выступил на форуме в Краснодаре

Основатель компании SpacX и генеральный директор Tesla Илон Маск выступил на краснодарском бизнес-форуме "Дело за малым!" по видеосвязи.
РИА Новости 18 октября в 18:14
Фигурное катание

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Россиянка Анна Щербакова, проводящая дебютный сезон во взрослом фигурном катании, одержала победу на Skate America — первом этапе Гран-при в Лас-Вегасе.
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Джонсон попросил Туска об отсрочке Brexit

О поступившем из Лондона запросе на отсрочку Brexit написал глава Европейского совета Дональд Туск в Twitter.
REGNUM вчера в 20:57
Футбол

Ювентус — Болонья 2:1

Soccer.ru вчера в 16:37
Происшествия

На западе Москвы загорелся склад

Склад загорелся по адресу: ул. Молодогвардейская, д.61, стр.5. Возгорание произошло на втором ярусе здания и составило 300 кв. м. На месте работают пожарно-спасательные службы, которые пытаются предотвратить распространение огня и ликвидировать пожар.
РБК 01:27
Происшествия

В Турции погибла пятилетняя девочка из России

Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.
РБК вчера в 05:45
Экономика

«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости 17 октября в 17:45
Политика

Трамп признался в симпатии к России

Трамп напомнил, что экс-госсекретарь назвала члена Палаты представителей от штата Гавайи Тулси Габбард "фавориткой России", а бывшего кандидата в президенты США от партии "зеленых" Джилл Стайн "российским агентом".
Газета.Ru 00:46
Армия и оружие

СМИ рассказали об оснащении модернизированного «Адмирала Нахимова»

Коммерсантъ вчера в 21:35
Армия и оружие

Турция и США договорились о создании зон безопасности в Сирии

Анкара договорилась с Вашингтоном о создании контролируемой турецкими войсками зоны безопасности на границе с Сирией.
News.ru вчера в 18:36
Политика

Трамп отказался от идеи провести саммит G7 на своем курорте

Президент США Дональд Трамп отказался от идеи проведения саммита G7 на своем курорте в Майами (штат Флорида).
Российская газета вчера в 23:52
Общество

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав

Актрису Наталью Бочкареву лишили водительских прав и оштрафовали, сообщили РИА Новости в столичном суде.
РИА Новости 18 октября в 06:25
Единоборства

Бетербиев нокаутировал Гвоздика

В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.
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Шоу-бизнес

Леди Гага сделала рентген после падения со сцены

Падение звезды в четверг вечером произошло после того, как она пригласила поклонника на сцену, и он поднял ее на руки.
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«Лос-Анджелес» победил «Калгари», Ковальчук забил в большинстве

«Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Калгари» — 4:1. Самым результативным игроком встречи стал Джефф Картер, набравший 2 (1+1) очка.
Спорт-Экспресс 00:46
Здоровье

Глава Минздрава Вероника Скворцова обсудила зарплаты врачей в регионах

По словам главы ведомства, ситуация в некоторых регионах вызывает обеспокоенность, а потому, Минздрав в рамках своих полномочий готов оказать всю необходимую помощь для того, чтобы регионы начали уже сейчас устранять дисбаланс в зарплатах медицинских работников.
Informus.ru вчера в 02:55
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Валерий Карпин: «Многие игроки остались в своих сборных»

«Половина моих игроков осталась в своих сборных», - сказал Валерий Карпин.
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Армия и оружие

Глава Пентагона заявил о перебрасывании тысячи военных из Сирии в Ирак

Газета.Ru вчера в 23:06
Общество

В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока

Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
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Происшествия

В ходе протестов в Каталонии за сутки задержали более 50 человек

Более 50 человек были задержаны на всей территории испанского автономного сообщества Каталония в ходе беспорядков, происходивших в день всеобщей забастовки в пятницу и в ночь на субботу.
РИА Новости вчера в 03:51
Политика

Миллер раскрыл условия для контракта на транзит газа через Украину

Глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что контракт на транзит газа с Украиной будет продлен, если Киев не создаст независимого оператора ГТС.
Газета.Ru 18 октября в 07:06
Экономика

Коллекторы начали скупать ипотечные долги россиян

Коллекторы заинтересовались покупкой ипотечных долгов россиян вместе с закладными на жилье.
РБК 18 октября в 06:32
Музыка

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News.ru 18 октября в 18:59
Общество

Продолжается Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Продолжается Mercedes-Benz Fashion Week Russia В среду показ Mercedes-Benz Fashion Week Russia прошел несколько сумбурно.
Коммерсантъ 17 октября в 09:07
Политика

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Официальный представитель МИДа Мария Захарова на своей странице в Facebook прокомментировала слова китайского посла в России Чжан Ханьхуэя об «украинских элементах» на акциях протеста в Гонконге.
Известия 18 октября в 17:06
Гаджеты

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Любой отпечаток пальца подойдет для разблокировки смартфона Galaxy S10, признала южнокорейская Samsung Electronics.
Ведомости 18 октября в 10:47
Футбол

«Челси» с минимальным счетом одолел «Ньюкасл»

В матче 9-го тура английской Премьер-Лиги "Челси" обыграл "Ньюкасл Юнайтед" с минимальным счетом.
Soccer.ru вчера в 11:52
Хоккей

Зарипов и Умарк подрались в матче «Салавата» и «Ак Барса»

Капитаны «Салавата Юлаева» и «Ак Барса» Линус Умарк и Данис Зарипов подрались друг с другом в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Sportbox.RU вчера в 09:49
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