В правительстве хотят обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов, на них ли оформлен номер телефона, как часто они им пользуются, а также менял ли гражданин мобильное устройство.

с чего всё началось

Правительство может обязать банки верифицировать паспортные данные клиентов, а также проверять, на них ли оформлен номер мобильного телефона, как часто они им пользуются и когда меняли сам телефон. Об этом пишут в воскресенье "Известия".

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