Экономика
Российская газетаСилуанов рассказал о директивах госкомпаниям по росту производительности
Правительство направит в госкорпорации и госкомпании директивы по ускорению роста производительности труда до 5% в год, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на Международном форуме производительности в Сколково.
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Спорт
МОК прокомментировал рекомендации WADA об отстранении России
Ранее WADA рекомендовало отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года.
Армия и оружие
Турция отказалась принять план НАТО по «защите» от России
Турция отказалась поддержать план НАТО по защите стран Прибалтики и Польши в случае «нападения» России, пишет 26 ноября Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Происшествия
В Приморье задержан подозреваемый в убийстве 17-летней девушки
В Приморье задержан 24-летний мужчина, подозреваемый в убийстве 17-летней девушки, тело которой было обнаружено в реке Уссури.
Политика
Главы МИД четырёх стран призвали Россию уважать суверенитет Украины
Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
Космос
На МКС из строя вышли все туалеты
Общество
В Петербурге прощаются с Людмилой Вербицкой
В Петербурге началась церемония прощания с выдающимся филологом, президентом Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой.
Происшествия
Посольство уточнило данные о пострадавших в ДТП в Доминикане россиянах
В туристическом автобусе, перевернувшемся в Доминиканской Республике, находились 39 граждан России, некоторые получили травмы разной степени тяжести.
Общество
Названы города России с лучшим качеством жизни
Происшествия
NYT: на химзаводе в США произошел взрыв
Два человека пострадали в среду в результате взрыва на химическом заводе в округе Джефферсон в Техасе.
Политика
Госдума: Apple признала Крым российским
Apple устранила проблемы с отображением принадлежности Крыма на картах на своих устройствах, а затем и исправила ошибку в приложении "Погода".
Политика
Без справки переселенца: в Раде зарегистрирован новый законопроект о пенсионерах Донбасса
В Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предусматривается получение пенсий жителями республик Донбасса без регистрации в качестве переселенцев.
Хоккей
Пастрняк оформил хет-трик и увеличил отрыв от Овечкина до восьми шайб
Встреча состоялась на стадионе «Белл-центр» и завершилась разгромной гостевой победой – 8:1. Одним из главных героев встречи стал нападающий «Бостона» Давид Пастрняк, оформивший хет-трик.
Кино
В сети появился трейлер «Кризиса на бесконечных землях» по вселенной DC
В понедельник, 25 ноября, стало известно о том, что в сети появился трейлер "Кризиса на бесконечных землях" по вселенной DC.
Шоу-бизнес
Дмитрий Ульянов опроверг данные о своей госпитализации
Сам Дмитрий Ульянов прокомментировал эти слухи. Он заявил, что информация о его госпитализации не соответствует действительности.
Армия и оружие
Испытания С-400 в Турции встревожили США
Общество
Россия не стала обжаловать решение ЕСПЧ по делу Магнитского
Россия не стала обжаловать решение Страсбургского суда, присудившего родственникам аудитора Сергея Магнитского 34 тысячи евро, сообщил руководитель аппарата уполномоченного России при ЕСПЧ Андрей Федоров.
Общество
В Роструде назвали способ сделать 31 декабря выходным
Работники могут получить выходной 31 декабря, который в этом году выпадает на рабочий вторник, только при соблюдении ряда условий, рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Финансы
В ЦБ предостерегли банки России от операций в евро
Центральный Банк России предостерег российские банки от операций в евро, так как они перестали приносить прибыль.
Общество
Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены
С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
Культура
Андрей Данилко расплакался на украинском телешоу и покинул студию
Авто
Подержанные автомобили из Китая застряли на российской таможне
В таможенном порту Санкт-Петербурга уже несколько месяцев простаивает первая партия подержанных автомобилей, привезённых из Китая, которые никак не могут пройти процедуру растаможивания.
Политика
Партия Порошенко выступила против прямых поставок газа из России
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" резко выступили против возобновления прямых поставок российского газа на Украину.
Здоровье
На Первом канале показали сюжет о распространении снюса в Челнах
Первый канал посвятил сюжет снюсу - табачному изделию, которое сейчас очень популярно у челнинских школьников.
Единоборства
Фергюсон высказался по поводу боя с Нурмагомедовым
Общество
Минтранс РФ предложил делать три фотографии во время техосмотра
Здоровье
В Тюменской области увеличилось число ВИЧ-инфицированных старше 50 лет
Вдвое выросла заболеваемость среди людей старше 50 лет.
Общество
В списке расстрелянных на майдане нашли фальсификации
Экс-глава украинского минюста Елена Лукаш указала на наличие нестыковок в списке так называемой «Небесной сотни» — жертв стрельбы в центре Киева в феврале 2014 года.