Минэкономразвития подготовило проект директив для госкомпании, которых обяжут включить в долгосрочные программы развития повышение производительности труда на 5% в год. Об этом на Международном форуме производительности объявил первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов.

с чего всё началось

В России хотят повысить производительность труда за счёт государственного сектора, сообщили в Минфине. Как стало известно в среду, 27 ноября, первый вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о намерении правительства поднять результативность работы госкомпаний на 5%.

Правительство обяжет госкомпании в РФ работать на 5% эффективнее

Общество Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2» Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).

Политика Украина оценила ущерб возвращенным Россией кораблям Украинские власти предварительно оценили сумму убытков на возвращенных Россией кораблях в минимум 2,3 миллиона долларов, сообщил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.

Здоровье Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Умерла годовалая Настя Орлова — одна из пациентов трансплантолога Михаила Каабака, которую он должен был прооперировать до конца 2019 года.

Политика Владимира Путина просят не подписывать закон о физлицах-иноагентах С обращением к президенту выступили 60 известных писателей, режиссеров и музыкантов Более 60 деятелей культуры, науки и правозащиты подписали обращение к президенту РФ с просьбой не подписывать закон, позволяющий признавать граждан иностранными агентами.

Общество Бутина отозвала апелляцию на приговор в США Мария Бутина, отбывшая полтора года в американской тюрьме по обвинению в сговоре с целью работы на иностранное правительство, отозвала свою апелляция на приговор, говорится в документах в судебной базе.

Происшествия Попавшая в ДТП в Доминикане россиянка лишилась рук Одна из пострадавших в Доминикане россиянок лишилась обеих рук, сообщил Михаил Евдокимов, который руководит отделением посольства РФ в Венесуэле на доминиканском курорте Пунта-Кана.

Гаджеты IPhone 12 Pro может получить гибкий OLED-дисплей Получается, новинки станут немного компактнее. iPhone 12 Pro и 12 Pro Max будут оснащены гибкими OLED-дисплеями и сенсорной технологией Y-Octa, которую поставляет только компания Samsung.