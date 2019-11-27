В России хотят повысить производительность труда за счёт государственного сектора, сообщили в Минфине. Как стало известно в среду, 27 ноября, первый вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о намерении правительства поднять результативность работы госкомпаний на 5%.

Правительство обяжет госкомпании в РФ работать на 5% эффективнее

Политика Четыре страны обратились к России с заявлением из-за Азовского моря Министры иностранных дел четырех государств — Эстонии, Литвы, Швеции и Украины — выступили с совместным заявлением, в котором потребовали от России уважать территориальную целостность Украины и обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Политика На Украине отреагировали на обозначение Крыма в сервисах Apple Глава МИД Украины Вадим Пристайко подверг критике компанию Apple, которая в приложении на территории России начала отображать Крым и Севастополь как российскую территорию.

Общество НАБУ задержало «крестного отца» украинской контрабанды Альперина Президент Украины Владимир Зеленский назвал Альперина крестным отцом контрабанды на Украине и пообещал за информацию о его местонахождении ценный подарок.

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