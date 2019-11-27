Экономика
Форпост Северо-ЗападПравительство обяжет госкомпании в РФ работать на 5% эффективнее
В России хотят повысить производительность труда за счёт государственного сектора, сообщили в Минфине. Как стало известно в среду, 27 ноября, первый вице-премьер – министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал о намерении правительства поднять результативность работы госкомпаний на 5%.
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Силуанов: сокращение чиновников с 2020 года повысит производительность труда в госсекторе
Будущее России. Национальные проекты07:54
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