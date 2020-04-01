Ситуация с продуктами в России стабильна и находится под особым контролем, заявила зампредседателя правительства Виктория Абрамченко на оперативном совещании по вопросам регулирования потребительского рынка.

Правительство оценило ситуацию с продуктами в России

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