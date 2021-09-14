Politico: предки президента США Джо Байдена владели рабами

Изучив переписи населения от разных лет и реестры, в которых содержались сведения о рабах, эксперт выяснил, что проживавший на территории штата Мэриленд прапрапрадед Байдена, Джесси Робинетт (Jesse Robinett), в 1800-х годах владел двумя рабами.