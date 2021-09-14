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Правительство одобрило 62 меры поддержки ИТ-отрасли

Правительство утвердило второй пакет мер поддержки ИТ-отрасли, говорится на сайте кабмина. «Дорожная карта» включает 62 мероприятия.В источнике

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Экспорт российского софта с начала года вырос на 13,5% до $5 млрд
Интерфакс10:43
В России утвердили второй пакет мер поддержки IT-отрасли
RT на русском04:14
Путин: поддержка IT-отрасли — одна из ключевых задач для России
Комсомольская правда10:34
Правительство утвердило второй пакет мер поддержки IT-отрасли в России
РИА Новости05:30
Кабмин утвердил второй пакет мер поддержки IT-отрасли
Российская газета04:51
Упрощение ведения бизнеса в России стало одной из целей второго пакета мер IT-отрасли
ТАСС10:55
Правительство утвердило второй пакет мер поддержки ИT-отрасли
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