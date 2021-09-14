Изучив переписи населения от разных лет и реестры, в которых содержались сведения о рабах, эксперт выяснил, что проживавший на территории штата Мэриленд прапрапрадед Байдена, Джесси Робинетт (Jesse Robinett), в 1800-х годах владел двумя рабами.
Темпы снижения курса доллара после публикации статистики заметно ускорились, но затем индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) стабилизировался на уровне в 92,52 пункта, что на 0,17% ниже уровня предыдущего закрытия.