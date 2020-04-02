Энергостратегию России до 2035 года планировалось принять в 2014 году, но ее рассмотрение было отложено из-за падения цен на нефть. На основе этого документа должны быть подготовлены генеральные схемы развития газовой, нефтяной, угольной и электроэнергетической отраслей.

Правительство одобрило Энергостратегию России до 2035 года

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