Коронавирус
Газета.RuПравительство одобрило проект энергостратегии России до 2035 года
Правительство России рассмотрело и одобрило 2 апреля на заседании проект Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года, говорится на сайте кабмина. Как отмечается, члены правительства одобрили разработанный проект.
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Единоборства
Макгрегор не сможет заменить Хабиба в бою с Фергюсоном
Общество
Тесты подтвердили 585 новых случаев коронавируса в России
Москва, 4 апреля 2020, 11:26 — REGNUM За сутки в России зафиксировано 582 новых случая заражения коронавирусом.
Общество
Россия приостановила рейсы для вывоза своих граждан
Россия с полуночи субботы приостановила авиарейсы для вывоза своих граждан на родину, сообщил оперативный штаб правительства по борьбе с коронавирусом.
Общество
В Москве умерли четыре пациента с коронавирусом
Экономика
Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле
В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Экономика
Названы ключевые последствия для экономики из-за пандемии коронавируса
Ведущий экономист Всемирного экономического форума (ВЭФ) Роберто Кротти назвал ключевые последствия из-за пандемии коронавируса.
Общество
В России за сутки коронавирусом заразились 582 человека
За последние сутки в России подтверждены 582 случая новой коронавирусной инфекции.
Здоровье
Меры по борьбе с коронавирусом на территории Тульской области усилены
Для пожилых людей и жителей с хроническими неинфекционными заболеваниями минздрав Тульской области организовал горячую линию.
Шоу-бизнес
Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам
Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Политика
Путин продлил нерабочий период на весь апрель
Президент России Владимир Путин принял решение продлить нерабочий период, введенный из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции, до конца апреля.
Здоровье
Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом
Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
Общество
В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу
В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.
Армия и оружие
Историк рассказал, ради какой страны Гитлер был готов сдать Берлин
Фюрер в приватных беседах часто говорит, что лучше оставить Берлин, чем потерять Венгрию.
Экономика
Путин подписал закон о кредитных каникулах
В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
Кино
«Железный человек» Роберт Дауни-младший отмечает юбилей
Критика и публика называла Роберта Дауни-младшего одним из самых многообещающих актеров молодого поколения.
Общество
В Оренбургской области продлят режим самоизоляции граждан до 12 апреля
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что режим самоизоляции граждан в регионе из-за коронавируса продлевает до 12 апреля, а в дальнейшем область может раньше конца апреля выйти из режима.
Здоровье
Россиянам посоветовали забыть о будильнике на время самоизоляции
Врач-сомнолог Александр Калинкин призвал отказаться от будильника во время самоизоляции, чтобы улучшить качество отдыха, а также самочувствие и качество жизни, передает ТАСС.
Политика
В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле
Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Автоспорт
Дженсон Баттон выступит за McLaren в виртуальной гонке
Общество
В Китае почтили память погибших от коронавируса
Власти страны и государственные деятели почтили память жертв коронавируса, в том числе врачей, боровшихся с новым заболеванием.
Космос
«Хаббл» подтвердил начало разрушения кометы Борисова
Общество
Правительство выделило более 242 млн рублей «Волонтёрам-медикам»
Правительство России выделило более 242 млн рублей всероссийскому общественному движению добровольцев «Волонтёры-медики» для помощи людям в условиях распространения коронавируса COVID-19.
Игры
E3 2021 пройдёт с 15 по 17 июня
Американская ассоциация ESA объявила, что в 2021 году выставка E3 пройдёт с 15 по 17 июня.
Общество
Пентагон перебросил похоронные команды в Нью-Йорк
Министерство обороны США объявило, что по просьбе федеральных властей перебросило в Нью-Йорк военные похоронные команды, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на официального представителя ведомства.
Политика
Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 12 апреля
Режим самоизоляции в Иркутской области продлён до 12 апреля.
Общество
В России анонсировали начало экспресс-тестирования на коронавирус
Новую российско-японскую тест-систему выявления коронавируса планируют начать применять уже в апреле, сообщили «Известиям» в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).
Общество
В Челябинской области коронавирус подтвержден у 26 человек
Как сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер в прямом эфире в Instagram, коронавирус лаборатория «Вектор» подтвердила у 26 южноуральцев.
Происшествия
Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки
Андрей Плитко, занимающий должность вице-губернатора Кировской области, задержан при получении взятки в размере 3,4 млн рублей - вместе с ним правоохранители взяли министра лесного хозяйства региона Алексея Шургина.
Общество
Сергей Цивилев рассказал, когда кузбассовцы смогут выйти на работу
Вчера, 3 апреля, Сергей Цивилев анонсировал своё обращение к кузбассовцам и сегодня губернатор огласил решение властей касаемо «нерабочего месяца».
Авто
Как экономика и коронавирус меняют планы на покупку автомобиля?
Специалисты аналитического агентства «АВТОСТАТ» и издательства «За рулем» решили узнать, как эти факторы влияют на планы россиян по покупке автомобиля (нового или с пробегом).