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Газета.RuГазета.RuПравительство одобрило проект энергостратегии России до 2035 года

Правительство России рассмотрело и одобрило 2 апреля на заседании проект Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года, говорится на сайте кабмина. Как отмечается, члены правительства одобрили разработанный проект.
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Решения, принятые на заседании Правительства России 2 апреля 2020 года

Глас Народа02:44

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ТАСС01 апреля в 17:27

Правительство РФ одобрило энергетическую стратегию до 2035 года

ИА Красная Весна02:43

Правительство одобрило проект энергетической стратегии до 2035 года

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Кабмин одобрил проект энергетической стратегии России до 2035 года

ПРАЙМ02 апреля в 12:12

А. Новак представил правительству РФ Энергетическую стратегию до 2035 г

Neftegaz.ru02 апреля в 10:28

Проект энергетической стратегии РФ до 2035 года одобрен кабмином

News.ru02:32
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Российский врач рассказал об ошибках Италии в борьбе с коронавирусом

Италия не приняла своевременные меры для борьбы с коронавирусом и число зараженных пошло резко вверх.
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В Праге демонтирован памятник советскому маршалу Коневу

В Праге демонтировали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу, установленный 40 лет назад на площади Интербригад.
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Историк рассказал, ради какой страны Гитлер был готов сдать Берлин

Фюрер в приватных беседах часто говорит, что лучше оставить Берлин, чем потерять Венгрию.
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Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
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Дженсон Баттон выступит за McLaren в виртуальной гонке

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Власти страны и государственные деятели почтили память жертв коронавируса, в том числе врачей, боровшихся с новым заболеванием.
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«Хаббл» подтвердил начало разрушения кометы Борисова

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