Правительство России рассмотрело и одобрило 2 апреля на заседании проект Энергетической стратегии Российской Федерации до 2035 года, говорится на сайте кабмина. Как отмечается, члены правительства одобрили разработанный проект.

Правительство одобрило проект энергостратегии России до 2035 года

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