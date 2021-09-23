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Правительство одобрило акциз на сталь и повышение НДПИ для металлургов

На совещании в четверг власти и бизнес договорились о новых налоговых условиях для горнодобывающего сектора.
ТАСС
Новые формулы по НДПИ для горнодобывающей промышленности будут включать цены отсечения на сырье, чтобы учитывать цикличность рынка и не навредить инвестициям.
ТАСС
Ставки НДПИ вырастут, но ретроспективный подход в исчислении налога на прибыль было решено доработать.
ТАСС
Всего правительство России планирует дополнительно привлечь в бюджет в общей сложности 546 млрд руб. в 2022–2024 гг. за счет повышения налоговой нагрузки для металлургических компаний, производителей удобрений и коксующегося угля.
Ведомости
Александр Шохинроссийский общественный деятель
Это то, с чем бизнес согласился, имея в виду, что действительно большой объем и социальных задач перед бюджетом. Но сам механизм, конечно, в ходе реализации этих предложений может быть отмониторен, скорректирован.ТАСС

С чего всё началось

Власти и бизнес договорились по налоговым вопросам на три года
Шохин отметил, что РСПП считает компромиссом принятое решение. Как пояснил глава РСПП, конкретно власти и бизнес согласовали ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для сектора майнинга и размер акциза на жидкую сталь.
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