Внедорожник LADA Grand Niva с удлиненной колесной базой выйдет на авторынок Европы

Мор отметил, что в 2025—2026 годах под крылом Группы Renault выйдет еще один, соплатформенный ей внедорожник, который благодаря удлиненной колесной базе можно будет условно называть «Гранд Нива».