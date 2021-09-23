Всего правительство России планирует дополнительно привлечь в бюджет в общей сложности 546 млрд руб. в 2022–2024 гг. за счет повышения налоговой нагрузки для металлургических компаний, производителей удобрений и коксующегося угля.
Это то, с чем бизнес согласился, имея в виду, что действительно большой объем и социальных задач перед бюджетом. Но сам механизм, конечно, в ходе реализации этих предложений может быть отмониторен, скорректирован.ТАСС
Шохин отметил, что РСПП считает компромиссом принятое решение. Как пояснил глава РСПП, конкретно власти и бизнес согласовали ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для сектора майнинга и размер акциза на жидкую сталь.
В Уссурийске арестовали российскую актрису из популярного интернет-сериала про вымышленного чиновника Виталия Наливкина, в котором она спародировала официального представителя МВД России, генерала полиции Ирину Волк.