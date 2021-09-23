РБКПравительство одобрило акциз на сталь и повышение НДПИ для металлурговВласти и бизнес достигли договоренности на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами бюро правления РСПП, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов после встречи.ТАССВласти введут акциз на сталь со ставкой 2,7% и изменит подход к расчету налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на удобрения, железную руду и коксующийся уголь.КомпанияВ итоге от идеи «налога на дивиденды» временно отказались.ForbesВ итоге, как сообщил глава РСПП Александр Шохин, был достигнут компромисс: акциз на жидкую сталь с 2022 года составит 2,7%, ставка НДПИ на железную руду — 4,8%.КоммерсантъЧитать далееСвернутьКоммерсантъКоммерсантъSmotrim.ruЦентральная Служба НовостейДума ТВМой БрянскМоя Москва.онлайнРБКThe Moscow PostИнвест-ФорсайтForbesREGNUMИзвестияНародные новостиРосбалтИнфоросРоссийская газетаГазета.RuСлово и ДелоПолитРоссияПолитическая ЭкспертизаДума ТВС чего всё началосьВласти и бизнес договорились по налоговым вопросам на три годаШохин отметил, что РСПП считает компромиссом принятое решение. Как пояснил глава РСПП, конкретно власти и бизнес согласовали ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для сектора майнинга и размер акциза на жидкую сталь.ТАССвчера в 10:26Подробнее о событииПравительство согласовало с бизнесом рост налоговКоммерсантъвчера в 15:50Минфин предложил дифференцировать налог на прибыль в зависимости от объема дивидендовТАССвчера в 11:02Правительство одобрило акциз на сталь и повышение НДПИ для металлурговРБКвчера в 12:02Налоговые компромиссы: акциз на жидкую сталь с 2022 г. составит 2,7%, ставка НДПИ на желруду - 4,8%Финмаркетвчера в 11:30Минфин РФ предложил увязать налог на прибыль с объемом дивидендов, выплачиваемых компаниямиПРАЙМвчера в 11:06Силуанов: Минфин предлагает связать налог на прибыль с объемом дивидендовLenta.ruвчера в 10:45Что произошло за день: четверг, 23 сентябряИнтерфаксвчера в 13:30Показать ещёОценить496Поделиться