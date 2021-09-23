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Правительство одобрило акциз на сталь и повышение НДПИ для металлургов

Власти и бизнес достигли договоренности на встрече премьер-министра РФ Михаила Мишустина с членами бюро правления РСПП, сообщил журналистам глава Минфина Антон Силуанов после встречи.
ТАСС
Власти введут акциз на сталь со ставкой 2,7% и изменит подход к расчету налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на удобрения, железную руду и коксующийся уголь.
Компания
В итоге от идеи «налога на дивиденды» временно отказались.
Forbes
В итоге, как сообщил глава РСПП Александр Шохин, был достигнут компромисс: акциз на жидкую сталь с 2022 года составит 2,7%, ставка НДПИ на железную руду — 4,8%.
Коммерсантъ

С чего всё началось

Власти и бизнес договорились по налоговым вопросам на три года
Шохин отметил, что РСПП считает компромиссом принятое решение. Как пояснил глава РСПП, конкретно власти и бизнес согласовали ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для сектора майнинга и размер акциза на жидкую сталь.
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