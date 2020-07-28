Акции "Аэрофлота" на Мосбирже дешевели более чем на 5% на новостях о допэмиссии. Как сообщают СМИ со ссылкой на правительство РФ, допэмиссия акций перевозчика одобрена с условием сохранения контроля у государства.

Акции «Аэрофлота» дешевеют на новостях об одобренной допэмиссии

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