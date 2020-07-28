Экономика

Finam.RuFinam.RuАкции «Аэрофлота» дешевеют на новостях об одобренной допэмиссии

Акции "Аэрофлота" на Мосбирже дешевели более чем на 5% на новостях о допэмиссии. Как сообщают СМИ со ссылкой на правительство РФ, допэмиссия акций перевозчика одобрена с условием сохранения контроля у государства.
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Правительство одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота»

ПРАЙМ05:32

Правительство одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота»

ТАСС05:32

Правительство одобрило допэмиссию «Аэрофлота»

Коммерсантъ05:06

Правительство одобрило допэмиссию «Аэрофлота»

Rambler News Service05:24

Акции «Аэрофлота» упали на 5% после одобрения допэмиссии правительством

РБК05:13

Правительство РФ одобрило допэмиссию «Аэрофлота»

ГЛАС.RU05:27

Правительство одобрило допэмиссию «Аэрофлота»

Интерфакс04:20
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Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin).
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