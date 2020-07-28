Экономика
Finam.RuАкции «Аэрофлота» дешевеют на новостях об одобренной допэмиссии
Акции "Аэрофлота" на Мосбирже дешевели более чем на 5% на новостях о допэмиссии. Как сообщают СМИ со ссылкой на правительство РФ, допэмиссия акций перевозчика одобрена с условием сохранения контроля у государства.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:08, Ашберн
Финансы
РБК сообщил об оттоке валютных вкладов в российских банках
Отток средств с депозитов в девяти системно значимых банков в марте составил $3,8 млрд, в апреле — $1,1 млрд из десяти кредитных организаций, в мае — $505 млн из семи, пишет издание.
Ведомости 05:39
Происшествия
За взятку задержан начальник ивановской службы ветеринарии
Начальник службы ветеринарии Ивановской области Хосров Абдуллаев, известный в области человек, восьмой год возглавляющий службу ветеринарии, скомпрометировал себя незаконными действиями в адрес предпринимателей, работающих в сфере животноводства.
SM News 04:15
Политика
Кандидаты в президенты США атакуют соцсети рекламой в соцсетях
Как отмечают эксперты, хотя социальные сети, вероятно, существенно повиляли на исход президентских выборов в США в 2016-м году, они тогда не были одним из ключевых вопросов кампании.
Вести.Ru вчера в 02:26
Происшествия
Суды арестовали 15 участников межнациональных столкновений в Москве
Судами Москвы арестованы уже 15 участников межнациональных столкновений в разных районах столицы.
ТАСС 05:45
Политика
Участникам подготовки поправок к Конституции могут вручить госнаграды
Участников подготовки поправок к Конституции могут представить к государственным наградам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:55
Общество
Дегтярев отказался винить Обаму в упадке Комсомольска-на-Амуре
Состояние Комсомольска-на-Амуре производит удручающее впечатление, заявил врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев в ходе рабочей встречи с депутатами регионального парламента в Законодательной думе.
Lenta.ru 05:56
Общество
YouTube заблокировал аккаунт телеканала «Царьград»
Видеосервис YouTube заблокировал аккаунт телеканала "Царьград". Об этом сообщатся на сайте издания.
Газета.Ru 04:02
Общество
В Госдуме предложили вернуть прокуратуре право возбуждать дела
Ранее с предложением вернуть прокуратуре возможность возбуждать уголовные дела в интервью радиостанции «Вести ФМ» говорила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
РБК 04:48
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
Кино
Netflix анонсировал спин-офф сериала «Ведьмак»
Компания Netflix в своём Twitter официально объявила о начале разработки спин-оффа сериала «Ведьмак» (The Witcher) под названием «Ведьмак: Истоки крови» (The Witcher: Blood Origin).
Псковское агентство информации 02:18
Шоу-бизнес
Кудрявцева возглавила список Google зависимых от алкоголя звезд
По мнению Google, телеведущая Лера Кудрявцева является самой пьющей звездой.
CT news вчера в 07:08
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов закрутил роман с девушкой на 30 лет младше его
Через год после развода с женой стало известно о новом романе солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова.
Московский Комсомолец вчера в 00:22
Экономика
Минфин объяснил поправки о передаче конфискованных денег в ПФР
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 05:24
Шоу-бизнес
Богомолов спровоцировал слухи о беременности Собчак
Известный российский режиссер Константин Богомолов спровоцировал очередную волну слухов о беременности ведущей Ксении Собчак.
Актуальные Новости вчера в 09:28
Политика
Памятник сексуальным рабыням в Южной Корее в Японии назвали неэтичным
Токио, 28 июля 2020, 07:34 — REGNUM Открытие в южнокорейском Пхёнчхане нового памятника женщинам — жертвам сексуального рабства времён Второй мировой войны, одна из фигур которого похожа на премьер-министра Японии, нарушает международный этикет и может повлиять на отношения двух стран.
REGNUM 00:34
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
МонаВиста вчера в 07:50
Армия и оружие
В Севастополе завершился парад кораблей и военно-спортивный праздник
Всего в параде и военно-спортивном празднике приняли участие свыше 30 кораблей, 14 судов, 30 летательных аппаратов и около 50 единиц техники армейского корпуса.
Вести.Севастополь 26 июля в 03:10
Политика
Песков рассказал, от чего зависит мера пресечения Сафронову
Вопрос о пересмотре меры пресечения для советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, арестованного по подозрению в госизмене, зависит от его состояния здоровья, а также от решений следствия и суда.
ТАСС 05:37
Космос
NASA сообщило о приближении к Земле астероида диаметром до 190 м
По данным космического ведомства, астероид пройдет вблизи Земли 5 августа на расстоянии 3,2 млн км со скоростью 13,4 км/c, его диаметр составляет от 84 до 190 м. Время максимального сближения — 19:35 мск.
Известия вчера в 23:18
Игры
Российских подписчиков сервиса PS Plus снова обделили
Токио, 28 июля 2020, 09:45 — REGNUM В августе подписчики сервиса PS Plus бесплатно получат две игры: Call of Duty: Modern Warfare 2и Fall Guys: Ultimate Knockout.
REGNUM 02:45
Футбол
Киевское «Динамо» опубликовало переписку Луческу и Суркиса
Киевское "Динамо" опубликовало на официальном сайте переписку президента команды Игоря Суркиса и Мирчи Луческу.
Газета.Ru 04:58
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат школьного обучения с 1 сентября
Российские школы с 1 сентября начнут образовательный процесс в традиционном очном формате.
РБК вчера в 07:47
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
Известия вчера в 08:46
Единоборства
Чимаев попросил главу UFC организовать бой с Макгрегором
Чимаев попросил главу UFC Уайта организовать бой с Макгрегором.
Pravda.Ru 05:22
Единоборства
Александр Емельяненко проиграл Магомеду Исмаилову нокаутом
Ранее "Поединок будет интересен далеко за пределами России": что говорят перед боем Емельяненко — Исмаилов Уже во втором раунде у Емельяненко появилась рассечка над глазом, которая кровоточила всю третью пятиминутку.
CT news вчера в 03:32
Кино
Асмус после развода снялась в откровенном образе в новом фильме
Кристина Асмус после развода теперь не стесняется откровенных кадров.
Рамблер 05:46
Здоровье
Ученые нашли связь между скрытыми болезнями и тягой к определенной еде
Отдаваемое соленым продуктам предпочтение говорит об обезвоживании организма, а тяга к сырам и кисомолочке, богатым кальцием и фосфором, может указывать на остеопороз, сообщает выводы ученых РИА Новости.
Южный Федеральный вчера в 18:07
Происшествия
Собственник сети «Тарас Бульба» объявлен в федеральный розыск
"Несмотря на заявленные в суде намерения об уплате сумм недоимки по налогам частями, Белойван после освобождения из-под стражи фактически скрылся", – указывается на официальном сайте Главного следственного управления СК по Москве.
Вести.Ru 04:18