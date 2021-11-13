Правительство РФ одобрило выделение в 2021 году субсидий из правительственного резервного фонда для поддержки федеральных государственных бюджетных учреждений культуры в условиях ограничения доступа посетителей из-за распространения коронавируса.
Российская актриса, бывшая участница юмористической программы Comedy Woman Елена Борщева ответила на слухи о том, что руководитель КВН Александр Масляков якобы был причастен к приостановке съемок шоу «Игра» на ТНТ.
Россия не вмешивается в дела других государств, а высказывания о наличии компромата на США - ничто иное, как показатель внутренней борьбы американских политических группировок, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.