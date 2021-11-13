Депутат Госдумы Чепа назвал сообщения WSJ о компромате России на США недальновидными

Россия не вмешивается в дела других государств, а высказывания о наличии компромата на США - ничто иное, как показатель внутренней борьбы американских политических группировок, заявил РИА Новости первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.