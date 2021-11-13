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Правительство одобрило финансовую помощь учреждениям культуры в связи с пандемией

Правительство РФ одобрило выделение в 2021 году субсидий из правительственного резервного фонда для поддержки федеральных государственных бюджетных учреждений культуры в условиях ограничения доступа посетителей из-за распространения коронавируса.
ТАСС
Правительство РФ одобрило финансовую помощь учреждениям культуры в связи с пандемией.
Орфей
"Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу", - сказано в документе.
ТАСС
Поддержка выделяется из-за ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
REGNUM

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