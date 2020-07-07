Экономика
КоммерсантъПравительство одобрило льготы для новых проектов
Правительство одобрило льготы для новых проектов Правительство все-таки встало на сторону компаний газохимии в споре с Минфином о размере льгот на переработку этана и сжиженных углеводородных газов (СУГ).
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В Госдуму внесли законопроект о введении обратного акциза на этан и сжиженные газы
Парламентская газета03:58
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Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com 05:29
Наука
В затопленных пещерах Мексики обнаружили шахты древних индейцев
Специалисты исследовали примерно семь километров подземных пространств и нашли в них останки древних людей, которые, кстати, неплохо сохранились.
Evo-rus.com 04 июля в 12:08
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Общество
Отрицавший коронавирус президент Бразилии заразился коронавирусом
Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом.
Lenta.ru 11:49
Футбол
«Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна
Томас Цорн отправлен в отставку с поста генерального директора московского "Спартака", сообщается на странице столичного футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 08:06
Здоровье
О выплатах медикам в «красной зоне», открытии садиков и выдаче дипломов. Куйвашев ответил на вопросы жителей
Фельдшера неотложной помощи работают в красной зоне, принимают всех больных с признаками ОРВИ, в апреле были больные с АТП, на которых предписание Минздрава не распространяется (взять мазки работники не имеют права), позже зафиксирована вспышка и у этих больных, был выявлен COVID-19.
Уральский рабочий 09:32
Футбол
Виктор Гончаренко вновь покинет ЦСКА и уедет в Беларусь
BetOn вчера в 10:48
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Происшествия
Верзилову предъявили обвинение по делу о двойном гражданстве
Издателю «Медиазоны» и участнику Pussy Riot Петру Верзилову предъявлено обвинение в том, что он не уведомил о наличии второго гражданства, сообщил адвокат Леонид Соловьев «Интерфаксу».
Коммерсантъ 09:29
Армия и оружие
В Черное море вошла группа кораблей НАТО
В акваторию Черного моря вошла корабельная группа НАТО.
Вести.Ru 11:42
Экономика
KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС
Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК 06:32
Происшествия
В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова
Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК 05 июля в 17:33
Общество
Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2 для ПК на презентации 12 июля
Компания Ubisoft планирует начать бесплатную раздачу игры Watch Dogs 2 для ПК во время презентации 12 июля.
iReactor 07:15
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»
Фигурист Илья Авербух подтвердил сообщения о романе с Елизаветой Арзамасовой, игравшей в сериале "Папины дочки".
РИА Новости 10:45
Общество
Delivery Club начал выплачивать курьерам долги по зарплате
Ранее курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку с 7 июля из-за невыплаты зарплат.
Коммерсантъ 11:48
Армия и оружие
Создание укороченного пистолета Лебедева завершится в 2020 году
В России уже в текущем году завершатся опытно-конструкторские работы полноразмерного и укороченного пистолета Лебедева.
Российская газета 03:48
Армия и оружие
Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму
Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
Происшествия
Подозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» не признал вину
Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, подозреваемый в государственной измене, не считает себя виновным, передает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда.
РИА Новости 11:55
Происшествия
Вор в законе Гочо за 20 лет украл миллион рублей из Пенсионного фонда России
Вор в законе Тенгиз Думоев, известный в криминальных кругах как Гочо, обвинен в мошенничестве: по версии следствия, он похитил из Пенсионного фонда России более миллиона рублей.
Lenta.ru 12:00
Общество
Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии
В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
Спорт
Американский футболист подписал крупнейший контракт в истории спорта
Флойд Мейвезер В марте прошлого года бейсболист Майкл Траут подписал рекордный 12-летний контракт в истории бейсбола с клубом MLB "Лос-Анджелес Энджелс".
Финансовая газета 07:03
Авто
Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты с 7 июля
С 7 июля в силу вступил закон о предоставлении программы льготного автокредитования.
Деловое.ТВ 04:21
Здоровье
Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков
Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com 07:24
Происшествия
Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52
В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
Футбол
Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве
Сборная России проведет домашние матчи розыгрыша Лиги наций УЕФА в Москве. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.
Российская газета 11:29