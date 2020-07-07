Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПравительство одобрило льготы для новых проектов

Правительство одобрило льготы для новых проектов Правительство все-таки встало на сторону компаний газохимии в споре с Минфином о размере льгот на переработку этана и сжиженных углеводородных газов (СУГ).
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В Госдуму внесли законопроект о введении обратного акциза на этан и сжиженные газы

Парламентская газета03:58

Правительство одобрило льготы для новых проектов

Коммерсантъ09:14

С 2024 года обратный акциз на СУГ будет индексироваться для переработчиков, инвестировавших более 110 млрд руб

Финмаркет05:56

Мегапроекту «Газпрома» помогут из бюджета

Lenta.ru11:44

Кабмин одобрил проект о введении обратного акциза на СУГ и этан

TatCenter04 июля в 05:30

Правительство РФ одобрило законопроект об обратных акцизах на этан и СУГ

REGNUM04 июля в 03:01

Правительство одобрило законопроект об обратном акцизе на СУГ

ТАСС04 июля в 02:51
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Шоу-бизнес

Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене

Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com 05:29
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Наука

В затопленных пещерах Мексики обнаружили шахты древних индейцев

Специалисты исследовали примерно семь километров подземных пространств и нашли в них останки древних людей, которые, кстати, неплохо сохранились.
Evo-rus.com 04 июля в 12:08
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Общество

На акции в поддержку Сафронова в центре Москвы задержали 14 человек

ТАСС 08:12
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Происшествия

В Луганской области Украины сгорели 110 домов, есть жертвы

Газета.Ru 11:23
Происшествия

Двое мужчин утонули при попытке спасти девочку в Новосибирске

Известия 09:35
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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
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Общество

Отрицавший коронавирус президент Бразилии заразился коронавирусом

Президент Бразилии Жаир Болсонару заразился коронавирусом.
Lenta.ru 11:49
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Футбол

«Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна

Томас Цорн отправлен в отставку с поста генерального директора московского "Спартака", сообщается на странице столичного футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 08:06
Здоровье

О выплатах медикам в «красной зоне», открытии садиков и выдаче дипломов. Куйвашев ответил на вопросы жителей

Фельдшера неотложной помощи работают в красной зоне, принимают всех больных с признаками ОРВИ, в апреле были больные с АТП, на которых предписание Минздрава не распространяется (взять мазки работники не имеют права), позже зафиксирована вспышка и у этих больных, был выявлен COVID-19.
Уральский рабочий 09:32
Футбол

Виктор Гончаренко вновь покинет ЦСКА и уедет в Беларусь

BetOn вчера в 10:48
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Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани

Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
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Происшествия

Верзилову предъявили обвинение по делу о двойном гражданстве

Издателю «Медиазоны» и участнику Pussy Riot Петру Верзилову предъявлено обвинение в том, что он не уведомил о наличии второго гражданства, сообщил адвокат Леонид Соловьев «Интерфаксу».
Коммерсантъ 09:29
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Армия и оружие

В Черное море вошла группа кораблей НАТО

В акваторию Черного моря вошла корабельная группа НАТО.
Вести.Ru 11:42
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Экономика

KPMG оценила ущерб для России от введения углеродного налога в ЕС

Эксперты KPMG представили три сценария введения углеродного налога в ЕС: В оптимистичном сценарии ЕС введет налог только в 2028 году и будет взимать с разницы между фактическими выбросами углекислого газа (СО2) при производстве товаров и эталонным объемом ЕС.
РБК 06:32
11
Происшествия

В Москве по подозрению во взятке задержали друга Воронцова

Сотрудники Следственного комитета в Москве по подозрению в получении взятки задержали инспектора столичной ГИБДД Павла Гладченко, который дружит с основателем паблика «Омбудсмен полиции» Владимиром Воронцовым.
РБК 05 июля в 17:33
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Общество

Ubisoft бесплатно раздаст Watch Dogs 2 для ПК на презентации 12 июля

Компания Ubisoft планирует начать бесплатную раздачу игры Watch Dogs 2 для ПК во время презентации 12 июля.
iReactor 07:15
4
Общество

Обвинение попросило 15 лет колонии для главы карельского «Мемориала»

Газета.Ru 11:51
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Шоу-бизнес

Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»

Фигурист Илья Авербух подтвердил сообщения о романе с Елизаветой Арзамасовой, игравшей в сериале "Папины дочки".
РИА Новости 10:45
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Общество

Delivery Club начал выплачивать курьерам долги по зарплате

Ранее курьеры Delivery Club объявили бессрочную забастовку с 7 июля из-за невыплаты зарплат.
Коммерсантъ 11:48
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Армия и оружие

Создание укороченного пистолета Лебедева завершится в 2020 году

В России уже в текущем году завершатся опытно-конструкторские работы полноразмерного и укороченного пистолета Лебедева.
Российская газета 03:48
Армия и оружие

Назван вероятный ответ России на удар Украины по Крыму

Военный эксперт Юрий Кнутов усомнился в наличии потенциала у Украины для войны с Россией и рассказал, чем грозит Киеву атака на Крым.
РИА Новости вчера в 13:02
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Происшествия

Подозреваемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» не признал вину

Советник главы "Роскосмоса" Иван Сафронов, подозреваемый в государственной измене, не считает себя виновным, передает корреспондент РИА Новости из Лефортовского суда.
РИА Новости 11:55
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Происшествия

Вор в законе Гочо за 20 лет украл миллион рублей из Пенсионного фонда России

Вор в законе Тенгиз Думоев, известный в криминальных кругах как Гочо, обвинен в мошенничестве: по версии следствия, он похитил из Пенсионного фонда России более миллиона рублей.
Lenta.ru 12:00
Общество

Кремль ответил на данные о падении доходов россиян из-за пандемии

В Кремле не знакомы с исследованием «Росгосстраха» о значительном падении доходов россиян в период пандемии коронавируса, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на соответствующий вопрос журналиста.
Lenta.ru 08:00
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Спорт

Американский футболист подписал крупнейший контракт в истории спорта

Флойд Мейвезер В марте прошлого года бейсболист Майкл Траут подписал рекордный 12-летний контракт в истории бейсбола с клубом MLB "Лос-Анджелес Энджелс".
Финансовая газета 07:03
Авто

Семьи с детьми и медики смогут получить льготные автокредиты с 7 июля

С 7 июля в силу вступил закон о предоставлении программы льготного автокредитования.
Деловое.ТВ 04:21
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Здоровье

Онколог назвала единственный способ очистить организм от шлаков

Смирнова говорит, что подобные процедуры могут нанести человеку вред, поскольку способствуют снижению перистальтики кишечника, вымывают такие минералы, как натрий, магний, калий и кальций.
Evo-rus.com 07:24
5
Происшествия

Число погибших в Японии из-за ливней достигло 52

В Японии из-за ливней погибли 52 человека. Более 10 человек остаются пропавшими без вести, передает NHK.
Коммерсантъ вчера в 23:30
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Футбол

Сборная России по футболу проведет домашние матчи Лиги наций в Москве

Сборная России проведет домашние матчи розыгрыша Лиги наций УЕФА в Москве. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.
Российская газета 11:29
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу на базе морской пехоты в Калифорнии

РБК 11:58
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