Экономика
КоммерсантъПравительство одобрило льготы для новых проектов
Правительство одобрило льготы для новых проектов Правительство все-таки встало на сторону компаний газохимии в споре с Минфином о размере льгот на переработку этана и сжиженных углеводородных газов (СУГ).
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В Госдуму внесли законопроект о введении обратного акциза на этан и сжиженные газы
Парламентская газета03:58
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Политика
Foreign Policy (США): в расовых вопросах Америка делает из России пугало (Foreign Policy)
Чтобы не повторять ситуацию с выборами 2016 года, правительству следует перестать делать из российского вмешательства пугало и всячески принижать чернокожих активистов.
ИноСМИ 07:10
Армия и оружие
Системы С-400 испытали на американских истребителях в Турции
Турецкие военные приступили к новым испытания зенитных ракетных комплексов С-400 против американских истребителей F-16 и F-4 на авиабазе Мюртед недалеко от Анкары, сообщил Fighter Jets World.
РИА Новости 10:02
Происшествия
Суд попросили арестовать Сафронова по делу о госизмене
В Лефортовский суд Москвы поступило обращение арестовать советника гендиректора "Роскосмоса", экс-журналиста изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости" Ивана Сафронова по делу о государственной измене, сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Первовласенко.
Радио Sputnik 08:59
Происшествия
Верзилову предъявили обвинение по делу о двойном гражданстве
Издателю «Медиазоны» и участнику Pussy Riot Петру Верзилову предъявлено обвинение в том, что он не уведомил о наличии второго гражданства, сообщил адвокат Леонид Соловьев «Интерфаксу».
Коммерсантъ 09:29
Шоу-бизнес
Авербух рассказал о романе с 25-летней звездой «Папиных дочек»
Призер олимпийских игр по фигурному катанию, хореограф Илья Авербух рассказал о романе со звездой «Папиных дочек», 25-летней актрисой Елизаветой Арзамасовой.
Lenta.ru 11:31
Экономика
Богатейшим странам мира предрекли рекордную безработицу
Уровень безработицы в развитых странах мира будет рекордным со времен Великой депрессии 1930-х годов, прогнозирует Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Lenta.ru 11:51
Футбол
«Сан-Лоренцо» отказался от предложения ЦСКА по трансферу Гайча
Аргентинский "Сан-Лоренцо" отказался от предложения московского ЦСКА по трансферу Адольфо Гайча, сообщает TyC Sports.
Газета.Ru 06:21
Общество
В России предложили внести изменения в водительские права и ПТС
МВД предложило уточнить перечень сведений, вносимых в паспорт транспортного средства, форму свидетельства о его регистрации, а также в образец водительского удостоверения.
РИА Новости 12:05
Финансы
Курс доллара превысил 72 рубля впервые с 22 мая
Курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 72,08 руб. по данным торгов на 12.14 мск, передает ТАСС В последний раз доллар поднимался выше 72 руб. 22 мая.
Газета.Ru вчера в 06:17
Общество
График подачи воды установили в ряде городов Кубани из-за засухи
На Кубани в ряде городов был введен график подачи воды из-за засухи в регионе.
Газета.Ru 10:54
Футбол
«Спартак» объявил об отставке гендиректора Цорна
Томас Цорн отправлен в отставку с поста генерального директора московского "Спартака", сообщается на странице столичного футбольного клуба в Twitter.
РИА Новости 08:06
Шоу-бизнес
Россияне связали смерти Норкиной и Заграевского с Цымбалюк-Романовской
Пользователи Сети связали смерти телерадиоведущей Юлии Норкиной и художника Сергея Заграевского с тем, что оба имели счеты с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
iReactor 07:17
Автоспорт
Гонщик «Ред Булла» Ферстаппен объявил об отказе вставать на колено
Ранее пилот "Феррари" Шарль Леклер объяснил отказ вставать на колено перед стартом Гран-при Австрии "Формулы-1".
Газета.Ru 05 июля в 08:13
Наука
Учёные ожидают появления нового коронавируса в ближайшие десять лет
Сингапур, 7 июля 2020, 10:47 — REGNUM Новый коронавирус появится в ближайшие десять лет, он будет передаваться от животного к человеку.
REGNUM 03:47
Общество
«Аэрофлот» оставил 71 животное в Шанхае из-за подозрений в контрабанде
Как сообщает РИА Новости, официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин заявил, что на вывозной рейс пришли 39 пассажиров с клетками, в которых было 71 животное.
Невские Новости 10:13
Политика
КС Украины отложил рассмотрение конституционности закона о языке
Палата украинского Конституционного суда объявила перерыв до четверга в рассмотрении представления 51 депутата Верховной рады о конституционности закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
РИА Новости 10:25
Культура
В РФ начался первый чемпионат творческих компетенций ArtMasters
Национальный открытый чемпионат ArtMasters, участие в котором могут принять молодые люди, работающие в творческих индустриях, начался в России, сообщают организаторы.
NewInform 12:10
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о достаточных доказательствах его невиновности в ДТП, повлекшим смерть Сергея Захарова.
Piter.tv 02:33
Кино
Джей Джей Абрамс станет продюсером нового фильма о Джоне Константине
В сети продолжают расползаться слухи о перезагрузке фильма об экзорцисте и борце с исчадием ада Джоне Константине.
Piter.tv 07:24
Здоровье
Опрос: врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу
Врачи усомнились в официальной статистике по коронавирусу.
BFM.ru 05:32
Экономика
Сбербанк снизил ставки по ипотечным кредитам
Сбербанк объявил о новом снижении ставок по ипотечным кредитам, на этот раз они снижаются на 0,5 п.п. В предыдущий раз ставки по ипотеке были снижены Сбербанком на 0,4–0,5 п.п. в мае.
РБК 06:54
Общество
Правительство РФ направит 13,5 млрд рублей на выплаты по безработице
По словам премьер-министра, правительство направит на выплаты безработным более 13,5 млрд рублей, чтобы обеспечить до конца лета их своевременное получение.
REGNUM 07:12
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Общество
В Белграде введут комендантский час из-за эпидемии коронавируса
Президент Сербии Александар Вучич заявил о введении в столице страны комендантского часа в связи с эпидемией коронавируса.
ТАСС 12:14
Общество
Президент Бразилии Болсонару заразился коронавирусом
Тест президента Бразилии Жаира Болсонару на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.
ТАСС 11:35